2025 MMA／ZICO新歌首唱埋驚喜！日本大咖衝上台 YOASOBI主唱也來了

ZICO（左圖）今晚的表演竟把YOASOBI主唱ikura請來當嘉賓。翻攝IG@lilasikuta、翻攝IG@melon_music

2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）今（20日）在首爾高尺天空巨蛋登場，剛發行新歌〈DUET〉的ZICO，在表演新歌時，與他合唱該曲的日本人氣組合YOASOBI的主唱ikura竟突然登場，驚呆全場歌迷！

ZICO的新單曲〈DUET〉昨天凌晨剛上線，今就在MMA獻出新歌首唱，還把YOASOBI的主唱ikura請來韓國，日韓人氣歌手夢幻聯動，讓台下歌迷欣喜若狂，也為新歌做足最佳宣傳。

廣告 廣告

ZICO（左）今晚與ikura一起表演合作的新歌〈DUET〉。翻攝IG@melon_music

ikura表演過後興奮發限動。翻攝IG@lilasikuta

而ikura在表演結束後也興奮在IG寫下，「很榮幸能在ZICO的舞台上，以驚喜嘉賓身分登台演出。」並分享〈DUET〉的舞台「真的非常開心、非常享受」。

ZICO（右）先前特別飛到日本，與ikura一拍攝〈DUET〉MV。翻攝IG@woozico0914



回到原文

更多鏡報報導

兄弟情太感人！都敬秀MMA空檔直衝新羅酒店 趕上金宇彬婚禮5分鐘快閃

半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場

2025 MMA／剛在MAMA後台爆粗口！ GD連拿2獎「一句話」劇透BIGBANG 20週年驚喜