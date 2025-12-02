2025 Olive Young 年末熱銷Top15總整理！面膜、精華、髮品、護唇一次買齊不踩雷

每次到韓國逛 Olive Young，一定會被滿牆的熱賣貼紙、特價標籤和爆款新品深深吸引！今年的年末榜單更精彩，不只保濕修護類全面稱霸，連髮膜、護唇、頭皮精華都躍升必買清單。編輯這次整理了 Olive Young 必買清單，包括乾肌神物、敏感肌救星、染燙修護、日常偽素顏保養，這份 Top15 幾乎涵蓋了韓妞化妝台最常回購單品！

Olive Young 必買 Top1：d’Alba 經典水光松露精華噴霧

d’Alba 這款經典精華噴霧以白松露油、植萃水精華雙重成份混合，搖勻後可以同時補水、鎖水，瞬間拍出濕潤透亮的水光肌。噴霧細緻、不油不悶，妝前使用能讓底妝更服貼，妝後補噴則能維持光澤感！還能長效保濕、改善乾燥緊繃，是乾肌、混乾肌到韓國都會囤的經典必買。

廣告 廣告

Olive Young 必買 Top2：Torriden 玻尿酸面膜

Torriden 玻尿酸面膜主打 5 重玻尿酸複合保濕系統，能讓水分分層滲透、快速補水又不黏膩。薄透的面膜布能緊密貼合肌膚，敷完會明顯感覺到飽水、柔軟、乾紋變淡。而且它成份溫和、不刺激，是敏感肌也能天天使用的日常補水面膜。

Olive Young 必買 Top3：MEDIHEAL 積雪草精華修護面膜

MEDIHEAL 的積雪草修護面膜則以高濃度 CICA 積雪草為核心，可以舒緩泛紅、修護脆弱肌膚，讓膚況恢復穩定。敷起來不厚重、不黏膩，敷後肌膚會變得柔軟、透亮，這款特別適合曬後、疲憊、乾燥、易敏時使用，是韓妞們冰箱都會常備的修護面膜。

Olive Young 必買 Top4：MEDIHEAL 溫和去角質護膚棉片

這款護膚棉片以 PHA 溫和去角質為亮點，可以細緻的代謝掉老廢角質，同時加入積雪草讓肌膚不刺激、維持穩定。棉片雙面設計，一面去角質、一面補水，長期使用能改善粗糙、粉刺、暗沉，幫助肌膚更滑順透亮，敏感肌也能安心天天用。

Olive Young 必買 Top5：UNOVE 角蛋白柔順修護髮膜

UNOVE 修護髮膜以高濃度角蛋白搭配修護精華，可以改善染燙後的乾燥、打結與毛躁。質地濃郁但好沖洗、不會造成扁塌，使用一次就能明顯看到光澤度和柔順度提升，是韓妞們最愛的髮膜之一！

Olive Young 必買 Top6：GOODAL 濟州青橘維他命嫩白精華

GOODAL 的青橘精華使用濟州未成熟青橘萃取，含天然維他命 C 成份，可以提亮膚色、改善暗沉，同時維持溫和不刺激。質地清爽、水感、不黏，適合每天使用，還是專為敏弱肌打造，不會有刺痛感，長期使用肌膚可以變的更均勻透亮。

Olive Young 必買 Top7：beplain 綠豆胺基酸溫和洗面乳

這款洗面乳以綠豆萃取作為淨膚核心，搭配胺基酸清潔成份，能在不破壞肌膚屏障的情況下溫和帶走油脂與髒污。質地柔軟、泡沫細緻，洗後清爽不緊繃，而且綠豆能夠舒緩、控油，所以很適合油肌、混合肌。

Olive Young 必買 Top8：Torriden 神經醯胺滋潤護唇精華

Torriden 的護唇精華可以修護乾裂、軟化死皮，在嘴唇形成保濕屏障。質地像精華油與乳霜的混合體，上唇後滋潤但完全不黏膩！可以長效維持濕潤，睡前厚敷隔天會有很明顯的柔軟感受，是乾唇人必備的急救品。

Olive Young 必買 Top9：Centellian24+ 積雪草全效修護面霜

這款面霜使用高濃度 TECA 積雪草修護成份，能穩定肌膚、提升屏障、改善乾燥敏弱。質地柔滑好推、吸收快速，不會有泛油或黏悶問題，能在換季、泛紅、乾裂時有效安撫肌膚，是韓國藥妝店裡非常受歡迎的修護面霜。

Olive Young 必買 Top10：SKINFOOD 胡蘿蔔鎮靜棉片

SKINFOOD 的胡蘿蔔棉片以富含 β-胡蘿蔔素的濟州胡蘿蔔萃取為基底，能鎮靜、補水、改善乾燥與敏感。棉片浸滿精華，敷在兩頰或額頭上能快速降溫、安撫肌膚，是專為乾燥、容易泛紅的肌膚設計，是韓妞最愛用的鎮靜日常棉片。

Olive Young 必買 Top11：S.NATURE 角鯊烷補水保濕霜

這款保濕霜以純度高的植物角鯊烷搭配保濕成份，能在肌膚形成輕盈鎖水膜，讓乾燥肌恢復柔軟與彈性。質地輕透不厚重，對油肌也很友善，能長效保濕又不悶痘，是四季都能使用的萬用保濕霜。

Olive Young 必買 Top12：Biodance 維他命菸鹼醯胺深層美白全效面膜

Biodance 這款面膜以菸鹼醯胺與多重亮白成分為核心，能改善暗沉、均勻膚色，同時為肌膚補充高效保濕。面膜布薄透且貼合度高，敷完有明顯提亮效果又不黏膩，能在短時間內讓肌膚變得更透亮，是韓國女孩重要日子前的急救面膜。

Olive Young 必買 Top13：Ongredients 屏障乳液保濕面膜

這款面膜主打「全成份純淨」與「屏障修護」，加入神經醯胺與保濕脂質，能強化肌膚防禦、改善乾燥粗糙。面膜質地像輕乳液，吸收後非常柔軟、有彈性，而且完全無香料、無刺激，是敏感肌與乾燥肌最安心的修護選擇。

Olive Young 必買 Top14：Longtake 檀香護髮油

Longtake 的護髮油以溫暖的檀香香氣搭配植物油成份，能撫平毛躁、增加光澤，讓受損髮變得更順滑。質地清爽、不黏，吹髮前後都能使用，這款護髮油最受歡迎的原因還有一點是修護效果好、又帶著高級木質香，是髮質與香味兼具的熱門單品。

Olive Young 必買 Top15：Dr.Althea 345 修護霜

Dr.Althea 345 修護霜以 3 種修護成份、4 種天然植物油脂為主軸，能快速舒緩乾燥、紅、癢的不適，並強化肌膚屏障。質地濃厚但不黏，吸收後能形成保護膜，讓肌膚變得穩定柔軟，特別適合換季、熬夜後、敏弱時的急救保養。

延伸閱讀：

太妍愛用彩妝品公開！底妝到頰彩類Olive Young必買彩妝都在這

2025 OLIVE YOUNG 熱門氣墊推薦榜單！韓妞底妝最強戰力 TOP6 一次看

2025 Olive Young必買髮品清單！10款韓妞必備同款推薦

韓國必買！藥師也推薦的OLIVE YOUNG 8大必買保養品

2025韓國護唇膏推薦Top 5！韓妞最愛、Olive Young＆大創爆賣款一次看，這個秋冬不怕乾燥脫皮

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025 Olive Young 年末熱銷Top15總整理！面膜、精華、髮品、護唇一次買齊不踩雷

● Pat McGrath × Louis Vuitton：揭開 LV 首個彩妝系列的誕生故事