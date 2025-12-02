2025 Olive Young 年末熱銷Top15總整理！面膜、精華、髮品、護唇一次買齊不踩雷
每次到韓國逛 Olive Young，一定會被滿牆的熱賣貼紙、特價標籤和爆款新品深深吸引！今年的年末榜單更精彩，不只保濕修護類全面稱霸，連髮膜、護唇、頭皮精華都躍升必買清單。編輯這次整理了 Olive Young 必買清單，包括乾肌神物、敏感肌救星、染燙修護、日常偽素顏保養，這份 Top15 幾乎涵蓋了韓妞化妝台最常回購單品！
Olive Young 必買 Top1：d’Alba 經典水光松露精華噴霧
d’Alba 這款經典精華噴霧以白松露油、植萃水精華雙重成份混合，搖勻後可以同時補水、鎖水，瞬間拍出濕潤透亮的水光肌。噴霧細緻、不油不悶，妝前使用能讓底妝更服貼，妝後補噴則能維持光澤感！還能長效保濕、改善乾燥緊繃，是乾肌、混乾肌到韓國都會囤的經典必買。
Olive Young 必買 Top2：Torriden 玻尿酸面膜
Torriden 玻尿酸面膜主打 5 重玻尿酸複合保濕系統，能讓水分分層滲透、快速補水又不黏膩。薄透的面膜布能緊密貼合肌膚，敷完會明顯感覺到飽水、柔軟、乾紋變淡。而且它成份溫和、不刺激，是敏感肌也能天天使用的日常補水面膜。
Olive Young 必買 Top3：MEDIHEAL 積雪草精華修護面膜
MEDIHEAL 的積雪草修護面膜則以高濃度 CICA 積雪草為核心，可以舒緩泛紅、修護脆弱肌膚，讓膚況恢復穩定。敷起來不厚重、不黏膩，敷後肌膚會變得柔軟、透亮，這款特別適合曬後、疲憊、乾燥、易敏時使用，是韓妞們冰箱都會常備的修護面膜。
Olive Young 必買 Top4：MEDIHEAL 溫和去角質護膚棉片
這款護膚棉片以 PHA 溫和去角質為亮點，可以細緻的代謝掉老廢角質，同時加入積雪草讓肌膚不刺激、維持穩定。棉片雙面設計，一面去角質、一面補水，長期使用能改善粗糙、粉刺、暗沉，幫助肌膚更滑順透亮，敏感肌也能安心天天用。
Olive Young 必買 Top5：UNOVE 角蛋白柔順修護髮膜
UNOVE 修護髮膜以高濃度角蛋白搭配修護精華，可以改善染燙後的乾燥、打結與毛躁。質地濃郁但好沖洗、不會造成扁塌，使用一次就能明顯看到光澤度和柔順度提升，是韓妞們最愛的髮膜之一！
Olive Young 必買 Top6：GOODAL 濟州青橘維他命嫩白精華
GOODAL 的青橘精華使用濟州未成熟青橘萃取，含天然維他命 C 成份，可以提亮膚色、改善暗沉，同時維持溫和不刺激。質地清爽、水感、不黏，適合每天使用，還是專為敏弱肌打造，不會有刺痛感，長期使用肌膚可以變的更均勻透亮。
Olive Young 必買 Top7：beplain 綠豆胺基酸溫和洗面乳
這款洗面乳以綠豆萃取作為淨膚核心，搭配胺基酸清潔成份，能在不破壞肌膚屏障的情況下溫和帶走油脂與髒污。質地柔軟、泡沫細緻，洗後清爽不緊繃，而且綠豆能夠舒緩、控油，所以很適合油肌、混合肌。
Olive Young 必買 Top8：Torriden 神經醯胺滋潤護唇精華
Torriden 的護唇精華可以修護乾裂、軟化死皮，在嘴唇形成保濕屏障。質地像精華油與乳霜的混合體，上唇後滋潤但完全不黏膩！可以長效維持濕潤，睡前厚敷隔天會有很明顯的柔軟感受，是乾唇人必備的急救品。
Olive Young 必買 Top9：Centellian24+ 積雪草全效修護面霜
這款面霜使用高濃度 TECA 積雪草修護成份，能穩定肌膚、提升屏障、改善乾燥敏弱。質地柔滑好推、吸收快速，不會有泛油或黏悶問題，能在換季、泛紅、乾裂時有效安撫肌膚，是韓國藥妝店裡非常受歡迎的修護面霜。
Olive Young 必買 Top10：SKINFOOD 胡蘿蔔鎮靜棉片
SKINFOOD 的胡蘿蔔棉片以富含 β-胡蘿蔔素的濟州胡蘿蔔萃取為基底，能鎮靜、補水、改善乾燥與敏感。棉片浸滿精華，敷在兩頰或額頭上能快速降溫、安撫肌膚，是專為乾燥、容易泛紅的肌膚設計，是韓妞最愛用的鎮靜日常棉片。
Olive Young 必買 Top11：S.NATURE 角鯊烷補水保濕霜
這款保濕霜以純度高的植物角鯊烷搭配保濕成份，能在肌膚形成輕盈鎖水膜，讓乾燥肌恢復柔軟與彈性。質地輕透不厚重，對油肌也很友善，能長效保濕又不悶痘，是四季都能使用的萬用保濕霜。
Olive Young 必買 Top12：Biodance 維他命菸鹼醯胺深層美白全效面膜
Biodance 這款面膜以菸鹼醯胺與多重亮白成分為核心，能改善暗沉、均勻膚色，同時為肌膚補充高效保濕。面膜布薄透且貼合度高，敷完有明顯提亮效果又不黏膩，能在短時間內讓肌膚變得更透亮，是韓國女孩重要日子前的急救面膜。
Olive Young 必買 Top13：Ongredients 屏障乳液保濕面膜
這款面膜主打「全成份純淨」與「屏障修護」，加入神經醯胺與保濕脂質，能強化肌膚防禦、改善乾燥粗糙。面膜質地像輕乳液，吸收後非常柔軟、有彈性，而且完全無香料、無刺激，是敏感肌與乾燥肌最安心的修護選擇。
Olive Young 必買 Top14：Longtake 檀香護髮油
Longtake 的護髮油以溫暖的檀香香氣搭配植物油成份，能撫平毛躁、增加光澤，讓受損髮變得更順滑。質地清爽、不黏，吹髮前後都能使用，這款護髮油最受歡迎的原因還有一點是修護效果好、又帶著高級木質香，是髮質與香味兼具的熱門單品。
Olive Young 必買 Top15：Dr.Althea 345 修護霜
Dr.Althea 345 修護霜以 3 種修護成份、4 種天然植物油脂為主軸，能快速舒緩乾燥、紅、癢的不適，並強化肌膚屏障。質地濃厚但不黏，吸收後能形成保護膜，讓肌膚變得穩定柔軟，特別適合換季、熬夜後、敏弱時的急救保養。
延伸閱讀：
太妍愛用彩妝品公開！底妝到頰彩類Olive Young必買彩妝都在這
2025 OLIVE YOUNG 熱門氣墊推薦榜單！韓妞底妝最強戰力 TOP6 一次看
2025 Olive Young必買髮品清單！10款韓妞必備同款推薦
韓國必買！藥師也推薦的OLIVE YOUNG 8大必買保養品
2025韓國護唇膏推薦Top 5！韓妞最愛、Olive Young＆大創爆賣款一次看，這個秋冬不怕乾燥脫皮
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 2025 Olive Young 年末熱銷Top15總整理！面膜、精華、髮品、護唇一次買齊不踩雷
其他人也在看
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 1 天前 ・ 3
2025冬季「以油養膚」必學的隱藏用法！混搭乳霜、熱敷按摩，乾皮也能養出貴婦光
許多人對「油保養」仍停留在黏膩、悶痘的刻板印象，但現今的美容油工藝早已進化，質地輕盈如水、滲透力極強。今年冬天就讓我們學會正確的「精華油」運用技巧，不只是單擦，更要懂得混搭與急救，讓肌膚在寒冬中依然散發潤澤的貴婦光芒！美容油/精華油的 5 種實用進階技巧1. 入...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
韓國女團御用彩妝師公開「水光底妝」失敗的4個關鍵誤區：妝前太滋潤、水光棒直接塗都NG
水光肌底妝四大地雷區：妝前護膚「過度滋潤」是脫妝元兇許多人誤以為要畫出水光感，妝前保養就得塗得油亮油亮。Haemin老師提醒，這絕對是大錯特錯！ 如果在妝前狂用高滋潤的護膚品（如厚重的面霜、護膚油），當後續再疊擦防曬與粉底時，肌膚根本吸收不了，只會導致底妝浮在表...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
IU李知恩愛用香水公開！髮香噴霧、身體乳、香水一次看，還有私下持香小秘訣
IU 是韓國公認的「國民妹妹」，以乾淨的嗓音和超強的創作實力席捲韓國樂壇！從〈Good Day〉、〈Palette〉到近年的〈Love Wins All〉，她一直都是能把每個世代都圈住的 Solo 女歌手；同時她在戲劇表現也一樣很亮眼，〈德marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12 2025前哨戰開打！韓國最強美妝保養OLIVE YOUNG限時下殺23折起！熱銷排行榜必買：GD聯名彩妝剩這款、韓妞清透「果汁妝」、「水光肌玻璃妝」
小編上個月到韓國首爾旅遊，當然要光顧一下現在最夯的OLIVE YOUNG，真的不誇張，就像台灣的便利商店密集度那麼高，而且每間都是滿滿的人！琳瑯滿目的美妝品不知道怎麼選？這篇小編化身為時尚小編，分享及示範韓妞最夯美妝趨勢，以及最新的Olive Young必買美妝品，只要手指一點OLIVE YOUNG官網，不用飛到韓國也能買！快趁全年最強檔折扣祭下手，最低用23折甜甜價就能買到時下最夯的彩妝品，follow韓星、韓妞的時尚腳步！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
電波拉提勿陷能量迷思 應根據部位和膚況調整
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：黃昭瑜主任強調，民眾接受鳳凰電波治療應選擇合法且具有專科資歷的醫療院所，是對自己最好的保障／大里仁愛醫院提供 電波拉提是坊間醫美目前流行的微整好醫師新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 105
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前 ・ 65
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 104
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 32
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 122
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 75
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 72
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 61
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前 ・ 12
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 15 小時前 ・ 412