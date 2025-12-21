2025 PASVEX V5機器人旗艦賽閉幕與頒獎 展現全球高中學子的非凡實力

天虹科技執行長易錦良（左一）頒發得獎團隊，並預祝他們明年四月的世界錦標賽再次過關斬將。他說，VEX機器人競賽，是相當扎實的如何整合團隊訓練。身為花蓮人的易錦良，也是前陣子至花蓮擔任志工的鏟子超人之一。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

由亞太美國學校主辦的二０二五 PASVEX V五機器人旗艦賽二十日傍晚圓滿閉幕，為期三天的賽事吸引來自世界各地七十二支頂尖隊伍齊聚新竹，透過激烈的競技交流和創新挑戰，展示全球高中生的非凡實力與無限潛力，而PAS 比賽紀錄片的首映成為閉幕典禮的一大亮點，生動呈現參賽者的挑戰過程與各國隊伍的互動與團結。

值得一提的是，已取得明年參加世界冠軍錦標賽的美國代表隊及越南代表隊，今年也特地前來參賽，他們表示，以賽代訓，同時在場上吸引各隊經驗，對於明年世界冠軍錦標賽將會有實質助益。

廣告 廣告

亞太美國學校校長朱家明表示，此次賽事不僅展示學生們的創新實力，也驗證自主學習與實踐教育的深遠價值，為每一位參賽者的努力與成果感到驕傲，並期待未來繼續為全球年輕人才搭建更多創新與合作的平台。

亞太美國學校表示，歷時三天的賽事，最終頒發十四個獎項，包括萬眾矚目的Tournament Champions和 Excellence Award。這兩項大獎的得主將直通明年四月在美國達拉斯舉辦的二０二六 VEX 世界冠軍錦標賽。這些獎項不僅象徵著參賽隊伍的技術實力，更是對他們在創新設計、工程技術與團隊協作能力的高度肯定。

頒獎人天虹科技執行長易錦良表示，二十年前，他的女兒參加過VEX機器人小學組的比賽，對於女兒一生志向影響深遠，也讓女兒更懂得團隊合作及邏輯推理，如何整合團隊力量去解決問題，因此對於VEX機器人比賽，站在半導體設備廠商及培育國內科技人才，天虹科技皆是責無旁貸全力支持。

二０二五PASVEX V五的成功再次彰顯亞太美國學校在 STEM 領域教育中的卓越地位，校方將持續致力於推動教育創新，為全球化的技術交流與文化互動貢獻力量。