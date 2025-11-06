2025 Pinkoi瘋設祭登場 匯集530間海內外品牌

記者古可絜／臺北報導

2025 Pinkoi Design Fest 瘋設祭今（7）日至11月9日在臺北圓山花博公園爭艷館登場，現場匯集海內外530個品牌，其中超過200個海外設計品牌首次來臺快閃。今年以「星球漫步」為主題打造6大設計星系，從日韓文具、插畫角色到星空廚房精釀可樂、親子工坊體驗，且憑Pinkoi APP會員即可免費入場，每日前200名再加碼獲得限量插畫家聯名星球吊飾。

Pinkoi為呼應「星球漫行」主題，特別邀請10位人氣插畫家創作Pinkoi Design Fest紀念吊飾，合作的插畫家包含泰國的ease around、日本的胡子碰碰、hanomanga（歯の漫画）、香港的Ilovemyselfself、臺灣KINGJUN、方坊、Tabbi、Better days日耀堂、唐葫蘆姑娘、doudle studio，有的角色身著太空服、有的跳起外星舞蹈、或者直接變形成為搞怪星球，每個都讓人愛不釋手。

精選首次來臺的9大必逛日韓品牌，分別展現不一樣的生活提案，韓國的ZAGNE以水果紙膠帶開啟趣味筆記日常；日本插畫品牌Bartimaeus以水彩筆觸捕捉夢幻瞬間；韓國家飾品牌Pola at Home與沖繩手作品牌 つむぎ屋tsumugi.ya，讓手感溫度走進居家細節；而角色品牌Bumpy、Butaman、POTATOKUN以療癒形象掀起話題，時尚品牌ICEBERRY to you、TUCKSHOP則分別以光澤與剪裁重新定義日常穿搭。

場內匯聚亞洲頂尖的創作能量，讓設計在書寫間充分展現文具與插畫的趣味性與質感，包含來自日本京都的百年印章製造品牌stamp knot，以古怪輕鬆的插圖印章，為計畫者和日記本帶來日常趣味；韓國新星文具品牌ZAGNE將日常水果化為紙膠帶設計，展現俏皮幽默感；而日本Bartimaeus則以柔和水彩筆觸，描繪植物、動物、寶石主題的夢幻文具。Pinkoi也於現場規劃文具選品店，精選物外、IWI、三禾制所及開心鋼筆店等臺灣書寫品牌。

而「星空廚房」有近40家餐飲品牌，讓設計迷們能一站式享受精釀可樂特調、微醺酒飲、咖啡下午茶及簡單輕食，並在小舞臺區域聆聽美食背後的設計故事；視覺系甜點推薦「米弎豆お菓子処」和「恬室」的達克瓦茲等。

另推出5場舞臺限定體驗活動，11月8日邀請DJ教父林貓王，以Dream Pop音樂開啟歐美最熱門的「Coffee Rave清醒派對」。11月9日則由音樂喜劇新星怡岑帶來精彩的音樂喜劇；還有瑜珈老師Nana攜手無線耳機品牌Soundhush，帶來身體作畫的「藝術瑜珈」；人氣團體REALFAKE帶來《直男研究所》即興Podcast演出；以及寶島製造創辦人牛寶賢跨界行銷分享，歡迎民眾把握活動期間前往現場體驗。

2025 Pinkoi Design Fest 瘋設祭今日起至11月9日在臺北圓山花博公園爭艷館登場（記者古可絜攝）

現場匯集海內外530個品牌，其中超過200個海外設計品牌首次來臺快閃。（記者古可絜攝）

現場文具插畫品牌雲集。（記者古可絜攝）

以「星球漫步」為主題打造6大設計星系，從日韓文具、插畫角色到星空廚房精釀可樂、親子工坊體驗，且憑Pinkoi APP會員即可免費入場。（記者古可絜攝）