2025 RCCEA資格賽奪雙冠 台灣愛爾蘭舞者晉級世界錦標賽

【民眾網諸葛志一臺中報導】在捷克布拉格舉行的「2025 RCCEA世界錦標賽歐亞區資格賽暨成人冠軍賽」中，台灣愛爾蘭舞者於多個組別展現穩定實力，共奪得兩項冠軍，並成功取得2026愛爾蘭舞世界錦標賽（World Irish Dancing Championships／Oireachtas Rince na Cruinne）參賽資格，將於2026年前往美國芝加哥，站上全球最高等級的愛爾蘭舞競技舞台。

「2025 RCCEA世界錦標賽歐亞區資格賽暨成人冠軍賽」於2025年12月5日至7日在捷克布拉格舉行，賽事期間，駐捷克台北經濟文化辦事處特別指派翁永輝參事及席毓清秘書到場關心台灣代表團，為選手加油打氣，展現對台灣愛爾蘭舞者於國際舞台上的支持。

在世界錦標賽資格項目方面，U13 男生組（Boys 12–13）個人舞由傅偉嘉奪得冠軍；Junior 12–15 男女混合四人舞（Ceili Mixed 4Hand 12–15）由劉又慈、林湘霖、陳育瑞、傅偉嘉組成的隊伍榮獲冠軍，雙雙晉級世界錦標賽。在成人冠軍賽中，林旻靚與謝堃育於競爭激烈的組別中成功 Recall（進決賽），最終分別名列第五名，展現台灣成人愛爾蘭舞的成熟實力。

其他組別方面，U9 男女混合個人舞冠軍賽中，劉語安取得第六名，小小年紀便無所畏懼地站上國際冠軍賽舞台完成比賽，展現出值得期待的發展潛力。U13 女生組個人舞林湘霖 Recall（進決賽）並名列第十名。RCCEA Trophy 錦標賽中，陳育瑞與劉又慈皆獲得銅牌。附屬舉辦之晉級賽（Grades）中，台灣選手共累積 27 面金牌、14 面銀牌與 13 面銅牌，展現整體穩定且紮實的訓練成果，為台灣爭光。

台灣代表團團長李栢寧表示，這次參賽的舞者多半是在學業與工作之餘，仍持續投入訓練，能夠站上國際賽場，本身即是長期累積的成果。每一位舞者在比賽中展現的專注與堅持都值得被肯定，感謝他們為自己、為台灣所付出的努力。