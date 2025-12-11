2025 Romadiw音樂節12/13登場 ponay卜耐、布拉優揚同台引爆桃青原民夜祭





一年一度最Chill的桃青原民夜祭來了！2025Romadiw（露瑪遛）音樂節將於12月13日（六）16:30在大全聯中壢店廣場登場，邀請兩大卡司ponay卜耐、布拉優揚同台開唱，並有《聲聲不息》人氣選手熱力演出。現場規劃近30攤原民風市集、風味飲品、文創選物、手作課程與摸彩活動一次體驗，邀請市民在冬夜沉浸音樂、文化與故事。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡表示，Romadiw音樂節不是單一活動，而是青年局長期支持與陪伴桃園各大專院校原住民族學生資源中心後累積的成果展現。多年來青年局透過原青職訓課程、文化行動與跨校串聯計畫與各校原住民資源中心深化合作，而Romadiw正是讓原民青年展演、創作與文化實踐被城市看見的重要舞台。



原民藝人以熱力四射的舞台演出炒熱全場氣氛。(113年露瑪遛音樂節)

侯佳齡強調，青年是文化最鮮活的延伸，期盼原民青年以音樂站上城市主舞台，把自己的故事唱向更遠的地方。

今年活動由桃園9所大專校院原住民族學生資源中心共同參與推動，市集攤位涵蓋原鄉風味料理、特色甜飲、生活選物與族群工藝手作，呈現文化語彙與當代生活面貌；舞台節目自校園青年社團一路延展至專業卡司接力演出，其中以翻唱走紅的YouTube「ponay卜耐」，除最近登上PASIWALI、阿米斯音樂節與第36屆金曲獎舞台，當天也將展現新世代原民音樂力；布拉優揚則以深情嗓音與質樸旋律照亮桃園冬夜。

手作課程製作原住民族文化相關物件，體驗傳統工藝之美。(113年露瑪遛音樂節)

青年局表示，將持續以「文化×青年×創意」為核心，推動原住民族青年多元發展，促進城市文化交流，讓文化持續被發聲、被參與、被傳承。活動時間為12月13日（六）16:30–20:20，在大全聯中壢店廣場（中壢區中北路二段 468 號）免費入場，歡迎市民攜家帶眷走進Romadiw音樂節，感受冬季最具生命力的原民盛事，感受原式魅力。更多資訊請見桃園市政府青年事務局官方臉書。

