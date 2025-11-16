2025 RUN伴 Taiwan 南投場《健行趣》陪伴長者走出健康與笑容

2025 RUN伴 南投場 《健行趣》陪伴長者走出健康與笑容。(圖：立委羅美玲服務處朱思美提供)

▲2025 RUN伴 南投場 《健行趣》陪伴長者走出健康與笑容。(圖：立委羅美玲服務處朱思美提供)

社團法人台灣居家服務策略聯盟及社團法人南投縣家庭照顧者關懷協會共同舉辦「2025 RUN伴 Taiwan 南投場《健行趣》」活動，(十六)日上午在名間鄉松柏嶺「好厝邊社區長照機構」出發，吸引超過百位長輩、家庭照顧者與在地居民熱情參與，透過步行、互動與欣賞表演，共度一個充滿陽光與溫度的秋日早晨。

活動從上午九點半至十二點半，從「好厝邊社區長照機構」出發，依序行經「茶屋」與「李氏家園」三個友善站點。參與者在地圖指引下悠閒漫步，每抵達一站即可集章，集滿三站還可獲得一塊米磚小禮，象徵在地農產與社區的暖心支持。立委羅美玲、縣議員吳棋楠、名間鄉長陳翰立等到場參與並分享感想。

南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳東璇表示，RUN伴精神的核心是「不放棄與陪伴」，這正是長照服務最重要的價值。今天看到長者願意走出家門、家屬願意相伴，社區單位也熱情協作，這份力量非常感動。願大家透過步行重新連結彼此，在健康與笑容中感受陪伴的溫度。」吳理事長也特別感謝此次一同協力的各單位及所有志工與工作團隊，因為每一份付出，都讓照顧者與長者獲得更多支持。

立委羅美玲說，看到這麼多長者、照顧者與社區夥伴一起走出來，展現活力與互相支持的力量，這就是一個健康社區最美的樣子。未來我也會持續推動更完善的在地老化、長照資源與照顧者支持政策，讓每個家庭都能安心面對照顧的挑戰。羅委員也肯定 RUN伴活動成功串起社區能量，是促進友善長照、提升公共參與的最佳示範。

縣議員吳棋楠表示，看到這麼多長輩、家庭照顧者在社區陪伴下走得開心又安心，我覺得非常感動。這樣的活動不只促進健康，更建立了社區彼此支持的力量。未來我也會持續關心在地長照與照顧者需求，讓每個家庭都能獲得更多支持。

名間鄉長陳翰立表示，本次 RUN伴活動走進名間的重要景點與茶鄉風景，透過步行把地方文化與長照服務自然結合，展現名間最可貴的「人情味」「用陪伴串起茶鄉的人情味，讓長照在地扎根」。他說，自己的媽媽也是失智症患者，本身能體會家庭照顧者的這故壓力外，社區也是失智症家庭很好的支柱，也感謝家庭照顧者協會辦理這場別具意義的健行「名間是茶的故鄉，也是充滿溫度的土地。

陳翰立說，看到長輩、家庭照顧者、社區夥伴手牽手走過我們熟悉的茶園路、古厝與在地店家，這就是名間最美的風景。長照不只是服務，更是社區一起守護的責任。鄉公所也會持續支持各項照顧者服務、健康促進與友善環境打造，讓我們的長輩能在熟悉的土地、熟悉的人陪伴下安心老化。

主辦單位表示，「RUN伴」代表陪伴與前行，今年的健行活動不僅促進健康，更象徵社區支援網絡的連結與力量。未來將持續推動更多健康促進與照顧者支持活動，也歡迎更多民眾加入社區陪伴行列，共同打造更友善的南投縣。