2025 TAIPEI BBOY CITY「安麗盃世界霹靂舞大賽」落幕 全球頂尖舞者齊聚 奧運規格轉播點燃全台舞魂

▲｢安麗盃世界霹靂舞大賽」以多元節目和精彩表演吸引現場大量民眾圍觀。

【記者 陳姿穎／台北 報導】由安麗公司連續四年獨家冠名贊助的 TAIPEI BBOY CITY「安麗盃世界霹靂舞大賽」，於上週末（2）日圓滿落幕！來自全球十多個國家、超過百位舞林好手齊聚台北，隨著節奏炸裂全場、氣氛沸騰。今年賽事盛況空前，不僅邀請多位參與巴黎奧運霹靂舞賽事的評審與選手登台，更帶來霹靂舞文化獨有的「Judge Showcase」飆舞環節，結合層層對決與精采表演，讓現場觀眾尖叫聲不斷，更有澳洲媒體和知名街舞 IG 平台「Stanceelement」專程來台捕捉精彩賽事畫面。

歷經激烈角逐後，五大項目冠軍脫穎而出：U15 Kids All Style 1 on 1 由 Kalza 奪下殊榮；UN All Style 1 on 1 由 Popping Kim 展現卓越實力封王；Breaking Solo Battle 由來自希臘的 Onel 以爆發力與節奏感制霸全場；女力 Freestyle 2 on 2 由 Popping Kim 與 Lil Jiang 組合奪冠，展現強大默契；而眾所矚目的 Breaking Crew Battle 則由來自葡萄牙的 Momentum Crew 技壓群雄，奪得冠軍！來自台灣的隊伍SNIPER FORCE以些微差距，飲恨屈居亞軍。安麗公司特別頒發「紐崔萊特別獎」給各組冠亞軍，鼓勵舞者以健康強韌的體態與完善的營養，持續挑戰極限、征服舞台。

▲來自多個國家霹靂舞頂尖選手現場激烈尬舞，爭奪安麗盃冠軍寶座。

安麗盃連年突破 打造奧運規格電視轉播

安麗公司秉持「不斷突破」的精神，讓「安麗盃」越來越精彩、越跳越有力量。今年透過與緯來電視台攜手合作，打造媲美奧運規格的專業轉播，特別邀請體育主播與專業賽評聯手解說，並於電視與線上串流同步播出，讓無法親臨現場的觀眾，也能跨越距離，共同感受賽場上每一次跳躍、旋轉與爆發背後的熱血與魅力。

世界舞林高手雲集 安麗盃成為國際霹靂舞者朝聖舞台

來自法國的奧運選手 Lagaet 興奮表示：｢『安麗盃世界霹靂舞大賽』是亞洲 Breaking 指標性賽事，不僅選手陣容堅強，特別是以多元的節目內容吸引更多人認識霹靂舞，這是非常具策略性的安排，也是其他許多霹靂舞比賽所沒有的推廣方式。」來自葡萄牙的巴黎奧運霹靂舞主持人 Max 表示：｢這是我第二次參加 TAIPEI BBOY CITY。在歐洲，大家對這個比賽充滿敬意，這是個充滿魅力的比賽，而台北更是一個迷人的城市。」此次來台擔任 Breaking Solo Battle 的德國評審 FROST 提到：「我長期都有關注 TAIPEI BBOY CITY，每次在網路上看到舞者分享比賽畫面，就很想親自來體驗。台北既充滿活力又令人感到自在隨興，今天能來到這裡真的非常開心。」

TAIPEI BBOY CITY「安麗盃世界霹靂舞大賽」不僅是亞洲極具代表性的霹靂舞賽事之一，更是推廣街舞文化、促進國際交流的重要平台。被譽為「霹靂舞神童」的台灣之光 NANA 雖在賽事翌日將參加「池袋霹靂舞錦標賽」，但仍堅持先參加完Breaking Solo Battle再搭機赴日，展現對「安麗盃」的熱情與對家鄉舞台的支持。

▲｢安麗盃世界霹靂舞大賽」五組獲勝者在台上接受歡呼與喝采。

城市能量全面釋放 表演連番登場燃爆全場

除了緊張刺激的賽事外，表演節目同樣精彩。人氣男團 AcQUA 源少年以勁歌熱舞炒熱全場，桃園領航猿啦啦隊更將運動節奏與舞蹈能量完美融合，帶來跨界魅力。隨著音樂與燈光交織，全場觀眾跟著節奏搖擺、尖叫連連。賽後特別演出由HRC Hybrid Crew 與 30聯大合舞壓軸登場，在熱烈的掌聲與喝采聲中，為賽事劃下完美句點。

品牌共榮 × 城市榮耀 Breaking 與台北共舞未來

活動現場貴賓雲集，包括臺北市政府體育局局長游竹萍，以及安麗台灣暨香港總裁林彥秀皆親臨現場，為選手加油打氣。游局長表示：「台北市政府體育局和青年局都非常感謝安麗長期以來支持霹靂舞的活動，也感謝現場所有人的參與，希望透過這個舞台展現大家的熱情和精湛舞藝。」

林總裁則指出：「從四年前開始，安麗就投入支持霹靂舞這項運動，經過這四年的努力推廣，我們非常開心看到霹靂舞的活動在台灣深根發芽、蓬勃發展，今年有16個國家250位選手參加比賽，其中有近50位是外國選手，足見安麗盃國際賽事的地位。而安麗之所以會支持霹靂舞。是因為霹靂舞的文化標榜熱情和創意，為了理想挑戰自我、不斷突破，這個跟安麗的精神非常契合。安麗在全台灣有超過35萬名以上的直銷商夥伴，他們也是充滿熱情和夢想，特別是為了幫助人們過更好的生活，他們不斷挑戰自我、不斷突破，所以我們也希望藉由霹靂舞的推廣，讓更多人認識安麗的精神。」（照片TAIPEI BBOY CITY主辦單位提供）