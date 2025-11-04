2025 TAIPEI BBOY CITY「安麗盃世界霹靂舞大賽」落幕 全球頂尖舞者齊聚 奧運規格轉播點燃全台舞魂
【記者 陳姿穎／台北 報導】由安麗公司連續四年獨家冠名贊助的 TAIPEI BBOY CITY「安麗盃世界霹靂舞大賽」，於上週末（2）日圓滿落幕！來自全球十多個國家、超過百位舞林好手齊聚台北，隨著節奏炸裂全場、氣氛沸騰。今年賽事盛況空前，不僅邀請多位參與巴黎奧運霹靂舞賽事的評審與選手登台，更帶來霹靂舞文化獨有的「Judge Showcase」飆舞環節，結合層層對決與精采表演，讓現場觀眾尖叫聲不斷，更有澳洲媒體和知名街舞 IG 平台「Stanceelement」專程來台捕捉精彩賽事畫面。
歷經激烈角逐後，五大項目冠軍脫穎而出：U15 Kids All Style 1 on 1 由 Kalza 奪下殊榮；UN All Style 1 on 1 由 Popping Kim 展現卓越實力封王；Breaking Solo Battle 由來自希臘的 Onel 以爆發力與節奏感制霸全場；女力 Freestyle 2 on 2 由 Popping Kim 與 Lil Jiang 組合奪冠，展現強大默契；而眾所矚目的 Breaking Crew Battle 則由來自葡萄牙的 Momentum Crew 技壓群雄，奪得冠軍！來自台灣的隊伍SNIPER FORCE以些微差距，飲恨屈居亞軍。安麗公司特別頒發「紐崔萊特別獎」給各組冠亞軍，鼓勵舞者以健康強韌的體態與完善的營養，持續挑戰極限、征服舞台。
▲來自多個國家霹靂舞頂尖選手現場激烈尬舞，爭奪安麗盃冠軍寶座。
安麗盃連年突破 打造奧運規格電視轉播
安麗公司秉持「不斷突破」的精神，讓「安麗盃」越來越精彩、越跳越有力量。今年透過與緯來電視台攜手合作，打造媲美奧運規格的專業轉播，特別邀請體育主播與專業賽評聯手解說，並於電視與線上串流同步播出，讓無法親臨現場的觀眾，也能跨越距離，共同感受賽場上每一次跳躍、旋轉與爆發背後的熱血與魅力。
世界舞林高手雲集 安麗盃成為國際霹靂舞者朝聖舞台
來自法國的奧運選手 Lagaet 興奮表示：｢『安麗盃世界霹靂舞大賽』是亞洲 Breaking 指標性賽事，不僅選手陣容堅強，特別是以多元的節目內容吸引更多人認識霹靂舞，這是非常具策略性的安排，也是其他許多霹靂舞比賽所沒有的推廣方式。」來自葡萄牙的巴黎奧運霹靂舞主持人 Max 表示：｢這是我第二次參加 TAIPEI BBOY CITY。在歐洲，大家對這個比賽充滿敬意，這是個充滿魅力的比賽，而台北更是一個迷人的城市。」此次來台擔任 Breaking Solo Battle 的德國評審 FROST 提到：「我長期都有關注 TAIPEI BBOY CITY，每次在網路上看到舞者分享比賽畫面，就很想親自來體驗。台北既充滿活力又令人感到自在隨興，今天能來到這裡真的非常開心。」
TAIPEI BBOY CITY「安麗盃世界霹靂舞大賽」不僅是亞洲極具代表性的霹靂舞賽事之一，更是推廣街舞文化、促進國際交流的重要平台。被譽為「霹靂舞神童」的台灣之光 NANA 雖在賽事翌日將參加「池袋霹靂舞錦標賽」，但仍堅持先參加完Breaking Solo Battle再搭機赴日，展現對「安麗盃」的熱情與對家鄉舞台的支持。
▲｢安麗盃世界霹靂舞大賽」五組獲勝者在台上接受歡呼與喝采。
城市能量全面釋放 表演連番登場燃爆全場
除了緊張刺激的賽事外，表演節目同樣精彩。人氣男團 AcQUA 源少年以勁歌熱舞炒熱全場，桃園領航猿啦啦隊更將運動節奏與舞蹈能量完美融合，帶來跨界魅力。隨著音樂與燈光交織，全場觀眾跟著節奏搖擺、尖叫連連。賽後特別演出由HRC Hybrid Crew 與 30聯大合舞壓軸登場，在熱烈的掌聲與喝采聲中，為賽事劃下完美句點。
品牌共榮 × 城市榮耀 Breaking 與台北共舞未來
活動現場貴賓雲集，包括臺北市政府體育局局長游竹萍，以及安麗台灣暨香港總裁林彥秀皆親臨現場，為選手加油打氣。游局長表示：「台北市政府體育局和青年局都非常感謝安麗長期以來支持霹靂舞的活動，也感謝現場所有人的參與，希望透過這個舞台展現大家的熱情和精湛舞藝。」
林總裁則指出：「從四年前開始，安麗就投入支持霹靂舞這項運動，經過這四年的努力推廣，我們非常開心看到霹靂舞的活動在台灣深根發芽、蓬勃發展，今年有16個國家250位選手參加比賽，其中有近50位是外國選手，足見安麗盃國際賽事的地位。而安麗之所以會支持霹靂舞。是因為霹靂舞的文化標榜熱情和創意，為了理想挑戰自我、不斷突破，這個跟安麗的精神非常契合。安麗在全台灣有超過35萬名以上的直銷商夥伴，他們也是充滿熱情和夢想，特別是為了幫助人們過更好的生活，他們不斷挑戰自我、不斷突破，所以我們也希望藉由霹靂舞的推廣，讓更多人認識安麗的精神。」（照片TAIPEI BBOY CITY主辦單位提供）
其他人也在看
MLB》道奇20萬人冠軍遊行 大谷秀英語喊「準備好3連霸」
洛杉磯道奇今年度過全聯盟最長的球季，他們從3月中旬就前往日本打開幕戰（對手小熊），比其餘球隊早了半個月，最後還打到11月初的世界大賽G7最終戰，遠赴多倫多封王，辛苦取得總冠軍連霸。中時新聞網 ・ 22 小時前
MLB/大谷翔平：準備好再拿一冠 全場球迷嗨翻天
洛杉磯道奇日前奪下世界大賽冠軍，當地時間3日進行奪冠遊行，頭號球星大谷翔平向球迷宣告，明年賽季將再拿一冠，此話一出嗨翻全場。中天新聞網 ・ 22 小時前
11/04 休士頓上演德州內戰 Washington賽季代表作｜何謂巨星價值 字母哥後仰絕殺溜馬｜AR＋77良好反應 後LeBron時代雛形浮現
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 11 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 8 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 20 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
黃明志爆「關機失聯」大馬警方正式通緝！ 案件最新進度曝光
網紅謝侑芯10月22日猝逝吉隆坡，歌手黃明志是她生前最後接觸的人，當時黃明志被發現時，身上還藏有毒品，而在警方勘驗現場後，4日決定將轉往謀殺案偵辦，想回頭將已經保釋的黃明志逮補歸案，未料一整天黃明志都關機，經紀人也沒做回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩
[NOWnews今日新聞]民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 1 天前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 1 天前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前