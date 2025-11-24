2025 New Taipei Demo Day 登場 新北以創新驅動青創成長

【警政時報 薛秀蓮／新北報導】面對數位轉型與科技創新的全球趨勢，如何扶植本地新創團隊接軌國際，已成為地方政府積極推動的重要課題。新北市政府青年局長期深耕青年創業輔導，今年度再度舉辦指標性活動「2025 New Taipei Demo Day」，於 11 月 6 日登場。活動匯聚來自轄下三大青創基地的優秀團隊，透過專題論壇、創業簡報（Pitch）與獎項選拔等多元形式，展現新北市青年創業能量與創新實力，打造一個促進創業資源整合、鏈結產官學研的關鍵平台。

「2025 New Taipei Demo Day」以專題論壇、實戰Pitch雙主軸等多元形式舉辦。(圖／風傳媒拍攝)

青年局長邱兆梅表示，青年局轄下三大青創基地——新北創力坊、寶高數位基地與土城綠創基地，長期致力於協助青年創業，近年成果豐碩。過去兩年間，包括「增站運籌科技股份有限公司」、「賦語科技股份有限公司」、「律果科技股份有限公司」、「哈彼科技股份有限公司」、「台灣圖靈鏈股份有限公司」及「創鐸股份有限公司」等九家新創團隊陸續獲得資金挹注，預估至 2025 年底，累積募資總額將突破新台幣三億元，充分展現新北青創團隊的潛力與產業價值。

業界實戰分享揭示創新契機

活動當天上午舉辦專題論壇，邀請全國創新創業總會投資顧問申學仁，從投資視角剖析新創產業的發展趨勢，並邀請亞洲遊科技股份有限公司執行長鄭兆剛，分享其從台灣出發、拓展海外市場的創業實戰經驗。下午則由 12 組新創團隊登台 Pitch，展示涵蓋 AI 應用、智慧能源、生醫科技、數位轉型等多元領域的創新成果。且為鼓勵具發展潛力的新創團隊，本屆活動特別設立「評審獎」與「潛力獎」，由多位創投專家擔任評審，總獎金高達新台幣八萬元，不僅肯定團隊創新表現，更實質強化政府在新創扶植上的政策支持與資源落實。

「創投視角 × 新創出海」主題論壇，邀集產業專家，分享最新趨勢與市場洞察。(圖／風傳媒拍攝)

此次論壇講者以實務經驗出發，內容深入、觀點犀利。鄭兆剛執行長以自身創辦旅遊平台「新創出海」為例，鼓勵創業者正視創業過程中的起伏與挑戰。他說，「創業這件事情，如果你沒做，那很好，你也不一定要做；但是如果現場已經有人做了，你絕對不會後悔，也不應該後悔。因為有一天你年紀大了回頭看，這些歷程都會覺得蠻有趣的。」

鄭兆剛也分享心態上的建議，「覺得事情很糟的時候，後面可能還有更糟的，就留一點力氣到後面再難過；而覺得事情很好的時候，也不用太高興，只要持續堅持下去，有時候會發生一些奇妙的轉機，幫助你度過難關。」

AI 生醫雙強奪冠，新北新創團隊秀出國際競爭力

顧問申學仁則提出四點給創業者的重要建議：第一，不要為了募資而創業，應先進入職場累積經驗，公司運作一段時間後再正式投入創業會更聰明；第二，不要假設投資人都懂，大多數投資人對技術不夠熟悉，必須耐心溝通；第三，最具說服力的募資語言就是營收成長曲線，具體表現才能取得信任；第四，祝福每位創業者都能把夢想透過努力實現。

「2025 New Taipei Demo Day」由「介觀生醫股份有限公司」獲得評審獎。(圖／新北市政府青年局提供)

今年「2025 New Taipei Demo Day」中，共有 12 組來自新北創力坊、寶高數位基地與土城綠創基地的優秀團隊參與 Pitch，內容涵蓋 AI 應用、生醫科技、綠能永續等多元領域。最終，「介觀生醫股份有限公司」憑藉其 AI 輔助顯微技術，協助病理醫師快速診斷，降低誤判與重複手術風險，榮獲「評審獎」，獲頒新台幣五萬元獎金；「摩絡人工智慧股份有限公司」則以 AI 智慧製造技術，協助企業進行產線知識管理、品質控管與 ESG 永續轉型，獲得「潛力獎」，獲得新台幣三萬元獎勵。

除了競賽與頒獎，青年局更持續提供資源協助與創業輔導，包含場域支援、專業導師輔導、創投媒合、募資訓練等，以全方位的「陪跑式輔導」機制，協助青年創業者強化實力、建立市場信心，進一步銜接國際市場與資本鏈接。

新北市青年局長邱兆梅於活動現場致詞時指出，新北市非常關注青年科技新創的發展，「只要你願意來找我們，我們就會積極投入資源協助你前進。」

她也鼓勵，請各位評審老師記住這些年輕創業者的臉，因為今天不是他們的最終舞台，而是一個踏出關鍵一步的起點。今天我們不會只是給他們拍拍手、說「做得好棒棒」，而是希望他們能在這裡學到有意義的東西，讓他們未來站上更大的舞台。

