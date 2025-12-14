2025 Taiwan PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節臺東登場 用音樂與世界對話，共譜文化新篇章

【記者張嘉誠／綜合報導】

在群山與海洋交織的臺東土地上，原住民族的歌聲迴盪山海之間，輕快的舞步與悠揚的旋律隨自然共鳴。由原住民族委員會主辦、

協辦的「Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節」，日前兩天在臺東隆重登場，今年邁入第8屆，邀請世界聆聽臺灣原住民族的音樂力量。

圖▲聆聽臺灣原住民族的音樂力量。

原住民族音樂 × 世界夢想舞台

本屆 PASIWALI 音樂節以「We are the champions × 出力」為核心，接續在2025年世界原住民族傳統運動會之後辦理，邀請海內外表演者，由地方樂舞團隊、重量級樂團組合與新生代歌手輪番登場，集結至少16組表演者，包含舞踊集團花やから、Tamariki Poerani大溪地舞團、娜麓灣樂舞劇團、瑪蘭部落青年傳唱隊、阿布絲·塔娜比瑪、張淦勛Giyu Tjuljaviya、原始林樂團、姑慕·巴紹、NIXSA、Anslom、拉貨櫃、巴查克與他的姊妹們、OTYKEN、桑布伊、張震嶽Ayal Komod、溫嵐等，展現原住民族音樂的多元風貌與創作能量，透過跨地區、跨世代、跨風格的音樂對話，呈現原住民族音樂的深度與廣度，以聲音演繹力與美，撼動人心。

圖▲原住民族的歌聲，輕快的舞步迴盪山海之間。

圖▲原住民族舞。

多元化體驗 × 五感好享受

現場並設置5座部落屋，提供沉浸式文化體驗，另結合65家原住民族特色餐食與手作商品，促進地方經濟發展。

觀光推廣 × 活絡發展

原民會表示，PASIWALI音樂節吸引國內外樂迷與無數遊客的關注及分享，期許活動持續作為原住民族歌手、樂團、舞團進行國際交流的重要平台，提升臺灣原住民族文化在國際間的能見度並擴大影響力；同時，也透過活動，帶動部落青年返鄉參與，攤商與周邊業者感受到人潮湧入所帶來的商機，看見文化與觀光結合的正面效益。