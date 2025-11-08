圖說：「2025 TAKAO豐潮」千人衛武營圍舞 展現高雄多元文化 。（圖片來源：高雄市原民會提供）

高雄擁有全國最完整的16族原住民族豐富文化資產，「2025 TAKAO豐潮」原住民族聯合豐年節，創歷年規模最大，於衛武營隆重登場，市長陳其邁8日身穿傳統服飾，與立法委員邱議瑩和賴瑞隆，以及市議員高忠德、陳幸富、范織欽與黃文益一同參與盛會，並加入千人圍舞行列，與林信明總頭目、各同鄉會頭目耆老及族人等，隨著音樂節奏手舞足蹈，高呼「TAKAO豐潮」，氣氛熱烈歡騰。陳其邁與眾多貴賓走逛豐潮超過170攤的特大市集，品嚐美味烤豬和山籟愛玉，也希望市民朋友多多支持原民精選好物。 中央原民會主委曾智勇提到，台灣原住民是南島語族的發源地，中央原民會將於下個月邀請11個南島語系的國家，在高雄蓮池潭舉辦世界原住民族運動會拼板舟競賽，我們是台灣非常重要的力量，在世界上大型運動賽事都有亮眼表現，我們要對自己有信心，也祝福2日豐潮活動順利圓滿。

廣告 廣告

圖說：「2025 TAKAO豐潮」陳其邁身著傳統服飾參與活動，向族人表達敬意。（圖片來源：高雄市原民會提供）

高雄市長陳其邁表示，今天參加豐潮向在場的貴賓及族人表達敬意，原住民族是台灣這塊土地的主人，TAKAO豐潮展現原住民文化的山海元素，藉由文化系列活動增強原住民族的凝聚力，希望豐潮活動可以讓高雄更加美麗，也希望大家這2天都能開開心心，享受屬於原住民的榮耀時刻。高雄市阿美族總頭目林信銘提到，看到在場這麼多族人相聚一起感到非常開心，大家都來參加原住民族聯合豐年節，讓我們的文化得以延續下去。

高雄市原民會主委阿布斯則表示，TAKAO豐潮不分原鄉與都會區，是屬於全高雄族人的豐潮，今年是高雄豐潮第6屆，族人在這一年遇到嚴重風災影響生計，卻秉持樂觀天性面對生活，因此今年請到許多優秀原民青年來振奮士氣，讓豐潮氛圍充滿勇氣與希望。阿布斯還提到，今年參與豐潮到社團和舞都力競賽隊伍，共超過50個團體、約5000名族人，TAKAO豐潮還有一天，活動規劃超過170攤的特大市集，有許多美食、文創和烤豬攤位，周邊設有月桃編織、南島樂器等文化體驗，邀請市民朋友一起來共襄盛舉。

圖說：「2025 TAKAO豐潮」活動規劃超過170攤的特大市集，有許多美食、文創和烤豬攤位。（圖片來源：高雄市原民會提供） 高市府自2020年辦理高雄豐潮至今已6屆，本屆活動匯集49個社團展演，並規劃「舞都力」樂舞競賽、全國最大原民市集及文化體驗等活動，更推出烤豬派對、原民伴手禮競賽等特色活動，「豐潮之夜」更邀請金曲歌手阿爆、舞炯恩、舞思愛等嘉賓熱力開唱，打造精彩豐富的原民文化盛會。

更多品觀點報導

民進黨市長初選啟動登記前夕 賴瑞隆回歸市場掃街拜票

邱議瑩換新看板宣告接棒拚高雄 陳其邁子弟兵現身力挺

