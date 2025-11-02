「2025 TALOMA’Taipei 原住民族音樂季」華山園區熱鬧開唱
（記者秦裕中／台北報導）「2025 TALOMA’ Taipei 原住民族音樂季」於11月1日至2日在華山園區北側綠地盛大舉開幕，兩日活動結合音樂表演、原樂好市、音樂人才培訓成果展與第五屆原住民族林班歌大賽，吸引數千名市民與樂迷共襄盛舉，現場與線上直播同步熱烈，為臺北留下最動人的原聲記憶。
圖／臺北市政府原住民族事務委員會提供
今年音樂季主題曲〈TALOMA’〉由金曲創作人舞炯恩製作，並邀請歌手布萊克薛薛共同合唱，以阿美族語「Taloma’」（回家吧）為核心意象，呼應音樂季「用旋律讓族人再次聚合」的精神，輕快的節奏與多族語吟唱交織，展現城市與部落間的文化共鳴，像是一道溫柔的回家信號，喚醒族人內心深處的歸屬感與連結。
音樂季卡司由阿爆、舞炯恩、VERA、Ponay Akiyo、Boxing、姑慕·巴紹、舞思愛與AZ李孝祖等知名卡司接力登台，帶來融合傳統與當代的多元曲風，從搖滾、嘻哈、民謠到流行，展現原住民族音樂的豐沛能量與創作實力，音樂人才培訓成果展則展出13組學員創作，讓民眾透過耳機試聽，感受新世代原聲的無限可能。
圖／臺北市政府原住民族事務委員會提供
此外，現場同步舉辦「原樂好市」主題市集，集結全臺及臺北市共30個攤位，展售農特產品、文創商品、手工藝品及美食等，推廣都會區與原鄉部落的文化交流，吸引民眾駐足體驗，成為活動中的另一大亮點。
「原樂好市—臺北市原民假日市集」自107年起舉辦，廣受市民喜愛，至今已累積七年好評。從各大捷運站廣場假日市集到每週花博常態市集，累計近2,000個攤次，創造近千萬攤商收益。本次藉由音樂季的舞台，持續推廣「原樂好市」品牌效益，向國內外遊客展現原住民族豐富多樣的文化與生活美學。同時也邀請原住民族委員會北基宜區就業服務辦公室及北區原住民金融輔導員，以及勞動部勞動力發展署臺北市原住民就業暨創業輔導員共同提供諮詢服務。
圖／臺北市政府原住民族事務委員會提供
臺北市政府原住民族事務委員會表示，今年音樂季首度以兩日形式登場，不僅延伸活動深度，也讓更多元的聲音在城市中被聽見。未來將持續推動原住民族音樂與文化發展，並透過「原樂好市」等品牌活動，讓更多人走進原民文化、感受土地與人心的連結，讓原音在城市間迴盪不息。
更多引新聞報導
「我有點S，妳會喜歡嗎？」三寶媽車內激戰兒子教練 遭綠帽夫告上法院
信義區化身「茶香鬼樂園」！木柵青農搬信義鬧區搞鬼開趴
其他人也在看
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87
即時中心／綜合報導新竹市竹光路在今（2）日上午11時許發生嚴重酒駕車禍！一名洪姓女駕駛酒後駕駛特斯拉轎車，疑未注意車前動態，撞上未依標誌橫穿馬路一對的老夫妻，現場血跡遍布。當地民眾立即報案，救護車趕抵現場時，老夫妻全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象；經送醫後，75歲林姓婦人已不治身亡，80歲吳姓老翁仍在急救中。指出，老夫妻被撞到很遠的地方。據瞭解，洪姓女駕駛酒測值竟高達0.87，已遭警方帶回偵辦，將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。最新消息，請鎖定《民視新聞網》。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87 更多民視新聞報導加油要快！ 中油宣布：明起汽柴油各調漲0.3元及0.2元林佳龍紐約設宴「美方高官沒人來」？ 外交部4點駁斥：明顯謬誤操弄民調？林岱樺挨轟「要求支持者謊報年齡」 今親上火線澄清了民視影音 ・ 5 小時前
新北女遭噴辣椒水搶20萬金鍊 竟因分手少女慘被修理｜#鏡新聞
新北市永和區，上個月發生一起搶奪案！一名女子在路邊被噴辣椒水、毆打，身上配戴的金項鍊也被對方搶走，警方獲報後原本以為是隨機犯案，但追查後才發現，是被害人的前女友尋仇報復，經過專案小組追查，前天將所有嫌犯逮捕到案。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
男違停遭盤查拒酒測! 與警僵持逾半小時"酒測值為0"
南部中心／綜合報導台南有一名男子，週五深夜臨停在路邊，卻遭到路過員警盤查，當時員警認為男子的車上有聞到酒味，要求對男子進行酒測，但這名男子卻堅持不願意配合，更認為自己已經給員警身分證了，雙方僵持超過半小時，但事後男子酒測值為0，員警也讓男子自行離去。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）員警站在車窗邊，不斷要求男子下車進行酒駕，但他就是堅持不願意配合，員警強調聞到酒味，認為是合理要求，但男子卻說他已經給了身分證，認為要求下車受檢，已經侵害人權，員警說如果堅持拒測，就要告知相關權利開罰，但男子也認為警方不放人，已經妨害他的權利，這起事件起因於警方發現這輛轎車違停上前盤查，員警聞到酒味，但男子卻堅持拒測，雙方僵持超過半個小時。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）台南警第一分局莊敬所長張許世賢指出，「經查發現該車內疑似有酒味，遂要求該車駕駛男子下車接受酒測，後續告知酒駕及拒絕酒測相關規定，該男始下車配合。」，警方強調根據警察職權行使法第八條，員警當下認為聞到酒味，可以要求進行酒測，最後男子終於進行酒測，數值是零，不少民眾就覺得，既然沒喝酒，幹嘛怕酒測。律師認為警方當下的要求符合相關規定。（圖／民視新聞）其他民眾認為，「我覺得該酒測就酒測吧，酒測很快啊，還是有點扯啊，因為就酒測而已嘛。」，也有人說，「沒有喝酒就讓警察測沒關係，會覺得這樣沒什麼必要。」，律師梁家瑜認為，「可能警察認為犯罪行為人，或犯罪嫌疑人他的身上有酒味，即將導致這個危害，所以實施酒測的行為，應該是符合法律規定的。」律師認為警方當下的要求，應該是符合相關規定，只是男子違停還是事實，最終還是被告發後，警方就讓他離去。原文出處：男違停遭盤查拒酒測！ 與警僵持逾半小時酒測結果曝光 更多民視新聞報導牛肉堡惹禍？觀眾帶漢堡影城拒賣票 消保官：影城全面禁外食恐違法持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害中國男「酒駕逃逸」慘了！辯稱「這1句」判刑結果出爐民視影音 ・ 1 天前
「全台最大黃牛」夫妻又被抓 高價轉賣GD演唱會門票夫遭羈押禁見
曾因轉賣周杰倫演唱會門票被起訴的「全台最大黃牛」夫妻檔劉旻岳、張依萍，竟又重操舊業！兩人利用韓星權志龍（G-DRAGON）7月來台開唱，再度以程式搶票、高價轉售牟利。台北地檢署日指揮刑事局兵分三路搜索，拘提劉、張及助理林韋德到案，昨移送北檢複訊，張依萍15萬元交保、林韋德5萬元交保，劉旻岳則被聲押禁見，北院今（1日）已裁准。鏡報 ・ 1 天前
不只普發1萬！勞保局「15筆錢」11月底全數入帳 最高可領近10萬
普發現金1萬即將上路，最快11月12日入帳。此外，根據勞保局行事曆指出，在11月份陸續發放國民年金保險生育給付等15筆津貼，其中國民年金保險喪葬給付符合資格者，最高可領近10萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
屏東六堆秋收祭 "千人打粢粑"趣味十足
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導2025六堆秋收祭1日在屏東六堆客家文化園區開幕，邀請民眾參與「千人共下打粢粑」。大朋友小朋友拿著木棍，將梔子花染色蒸熟的金黃圓糯米，奮力搗成一團的粢耙，樂味十足，體驗客家米食文化。大朋友小朋友拿著木棍，將梔子花染色蒸熟的金黃圓糯米，奮力搗成一團的粢耙。（圖／民視新聞）表演者揮舞著大旗，配合震憾的鼓聲，為2025六堆秋收祭揭開序幕。大獅兄家族人偶教導大家講客語，活潑又生動。主持人：「要來教這句『六堆很漂亮』，六堆，對然後很漂亮可以說，『蓋靚』、『蓋靚』，『六堆蓋靚』。」為期1個月的六堆秋收祭1日在屏東六堆客家文化園區開幕，開幕式的重頭戲「千人共下打粢粑」登場。不管大人小孩，人手拿著一隻木棍，在碗裏不斷的搗，敲打的東西正是園區內生產的圓糯米，用天然的梔子花染成黃色，蒸熟後加入糖粉，就這麼搗了半個多小時，終於可以吃了。參與民眾：「好吃，吃到糖粉的味道。」參與民眾：「搗了大概半小時超過。」金黃圓糯米在敲打之下，產生黏性，逐漸變成一團的粢耙。（圖／民視新聞）客委會副主委邱星崴：「粢粑是我們客家人非常具有，悠久歷史的米食文化，六堆可以說是我們台灣，最早開發的客家庄，在歷史過程中，其實也就是一個一個的伙房，跟我們的一堆一堆總共六堆，相互連結的過程，就像是我們在舂粢粑一樣，要把一粒一粒粒粒分明的米，經過我們的努力，把它變成一整團的粢粑。」閩南人的麻糬，在客家叫做粢耙，「千人共下打粢粑」活動，讓民眾體驗客庄米食文化。接下來的一個月，客發中心還將推出主題派對、客家美食體驗、秋收祭路跑、千人食福宴等活動，帶領民眾深度探索六堆客庄的人文風情。原文出處：屏東六堆秋收祭 ＂千人打粢粑＂趣味十足 更多民視新聞報導清心福全諧音梗玩上癮！「吉霸芬、蜜吉恐懼」笑翻全台高雄海軍"四海一家"餐廳經營至年底 饕客直呼好不捨日餐廳「大戶屋」驚傳米奇出沒！店員無人理會 網友笑稱：料理鼠王？民視影音 ・ 3 小時前
人間悲劇！ 逆倫弒母、醉駕肇逃2／瑪莎拉蒂撞騎士車頭全毀 女騎士一度昏迷緊急送醫
台南永康今（2日）凌晨五點多發生嚴重車禍，一輛瑪莎拉蒂撞上一部機車造成48歲林姓女騎士當場昏迷，好在送醫之後沒有大礙，車禍也波及三輛停放路邊的汽車，但是肇事駕駛卻在案發後帶著女伴步行逃離現場，完全不顧騎士傷勢，行徑相當冷血。詭異的是，25歲女伴後來不明原因又回到現場，車禍為何會發生以及駕駛身分，她辯稱喝醉了都不知道。鏡新聞 ・ 6 小時前
守護東北角19年 瑞芳醫師麥可獲醫療特殊奉獻獎
新北市政府今（2日）舉辦第13屆醫療公益獎頒獎典禮，市長侯友宜表揚3家永續醫院及25位在醫療照護、防疫推動、社區服務等醫事人員。其中獲醫療特殊奉獻獎的瑞芳區公所醫師兼主任麥可，他19年來肩負東北角地區醫療救護重責大任，確保偏鄉民眾、遊客生命安全。麥可說「醫者仁心，濟世為懷」，時常提醒自己，要以同理心自由時報 ・ 2 小時前
桃園客運司機毆高中生遭起訴 檢揭「二度解職」黑歷史
22日在桃園市，因為懷疑學生上車投錢不足，遭羞辱後當街對學生動手的的客運劉姓司機，後續檢方火速偵結起訴，檢方調查發現，這名劉姓駕駛過去就曾因為態度不佳、駕駛行為違規等原因兩度遭公司解職，但他仍不思悔改...華視 ・ 1 天前
醫奉35／林靜芸：林芳郁從不放棄任何病患
第卅五屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，前衛生署長林芳郁以推動「到院前緊急救護制度」（ＥＭＴ）奠定台灣急救體系根基，獲頒「特殊...聯合新聞網 ・ 13 小時前
健保署規畫春節醫療獎勵 診所初一至初三開診加成100%
健保署今天公布，為避免春節後急診壅塞，規畫115年春節連假期間大醫院急診、住院診療費、護理費等項目皆加成100%；另規畫醫院或診所門診，依開診時段分段加成，初一至初三開診同樣加成100%，鼓勵診所持續提供服務，讓民眾在春節期間仍能獲得基層醫療照護，預計挹注新台幣13.6億元。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
藍排案"停砍年金" 綠:走回頭路是踐踏世代正義
政治中心／綜合報導國民黨團排案審查公務人員退休資遣撫卹法，下週發動甲級動員，研擬要停砍年金，要求所得替代率不再調降，前全國公務人員協會理事長李來希稱決戰時刻到了，期盼下週有好結果，綠營強調年改走回頭路，是踐踏世代正義，如果藍白聯手通過，對現役軍公教夥伴不公平，呼籲理性溝通。2018年蔡政府推動年改，從最高70%、最低45%，自2020年開始連續10年，每年減少1.5%，直到所得替代率變為最高60%、最低30%，引發退休軍公教反彈，上街抗議，如今改革可能喊卡，因為國民黨要修法。藍排案停砍年金綠營批走回頭路是踐踏世代正義。（圖／民視新聞）國民黨團針對下週三的司法法制委員會發出甲動，就公務人員退休資遣撫卹法第37、38與67條，進行修正審查，要求所得替代率自2024年元旦不再調降或終止適用，或2025年後不再調降等，前全國公務人員協會理事長李來希在臉書發文稱，決戰的時刻到了，法案正式排上議程，感謝國民黨積極作為，盼下週有令人期待的結果。藍排案停砍年金綠營批走回頭路是踐踏世代正義。（圖／民視新聞）前全國公務人員協會理事長李來希：「這次的修法內容非常的單純，它不是要恢復到107年原來的給付標準，我們的調也是微調，只是止損而已， 這個止損不需要編列國家預算，不需要增加國庫的預算，暫時維持到現在的給付標準，能夠維持他的購買力。」立委(民)吳思瑤：「我們都難以來接受年金的改革走回頭路，因為這是踐踏世代正義，這也是讓年金無法永續的一個惡修，如果藍白惡意的讓這樣子的條文通過，那麼我們的公教的年金提早，可能公務人員16年後就破產，教育人員更會在13年後就瀕臨破產，這對於現在仍擔任公務同仁的，現役工作夥伴們，是完全的不公平不對等。」藍排案停砍年金綠營批走回頭路是踐踏世代正義。（圖／民視新聞）藍營釀停砍年金，綠營呼籲理性溝通，不該走回頭路，可以預見，年改議題將再成為立院朝野攻防重點。原文出處：藍排案「停砍年金」 綠：走回頭路是踐踏世代正義 更多民視新聞報導民進黨有人能扳倒蔣萬安嗎？ 張景森獻計了：比他強的超過100個挺台立場不變！日防相會晤中國強調「維護台海和平」 外交部致謝本人急澄清！林岱樺造勢傳「低報年齡」疑雲 綠高雄市黨部呼籲：尊重制度民視影音 ・ 1 小時前
「粉紅超跑」駕臨新北！ 白沙屯媽祖「土城.中和.板橋」贊境
新北市 / 綜合報導 苗栗縣通宵白沙屯拱天宮的粉紅超跑媽祖，這回來到新北市將舉行為期三天的祈安賜福贊境活動，媽祖一早從土城出發有非常多的信眾，已經在路上等著媽祖賜福，也不忘排隊鑽轎底，而這回的贊境範圍預計會是土城中和和板橋一帶， 結合土城北辰宮週年慶典 以及慈惠宮的百年會香，預計吸引數萬名香燈腳與信眾，再掀地方的宗教盛事。香燈腳虔誠低下頭，趴跪著等待鑽轎底，獲得白沙屯媽祖庇佑，一連三天的「贊境」活動，今(31)日從土城北辰宮起駕，大批信眾沿路等候呼喊媽祖，孩子們大喊媽祖我愛你，鑾轎彷彿也在回應他們的吶喊，進到校園內還有孩子扛著Q版媽祖鸞轎跟在粉紅超跑旁。信徒說：「來喔，恭送媽祖婆聖駕。」這回是白沙屯媽祖睽違多年再到新北市，不少香燈腳帶著過往追隨媽祖的戰利品，繼續跟著媽祖的腳步前行，也準備不少小物現場分送，信徒說：「之前就是我癌症，就跟著走就，到現在，六年，癌症好六年了。」、「祂走到哪裡，我們就跟著到哪裡，(您是從)台南，(從台南上來)昨(30)日凌晨上來，出來走的時候，人家路上很多吃的喝的給我們，那我們(接)受他們的東西，我們做點東西，跟他們結善緣。」不過不同於「進香」沒有固定路線，贊境有著明確路線規劃，讓想追隨媽祖的香燈腳能夠參考，白沙屯拱天宮祕書林幸福說：「進香我們都知道，是由拱天宮的大媽出門，我們從以前到現在一兩百年的傳統，我們的大媽出門是沒有規劃路線，贊境活動，顧名思義，我們就是贊助友宮遶境活動，這個部分就是由友宮他們去規劃路線，原則上我們三媽出門，都會盡量配合活動，但是也會有出奇不意的時候。」雖然說有規劃路線，但媽祖似乎還是會尋找有緣人，鑾轎進到幼稚園為小朋友們賜福，粉紅超跑難得來到新北市， 信眾們虔誠迎駕 勢必又將掀起粉紅超跑炫風 。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
華僑婦科醫駐偏鄉30年 洗腎還在關心病人！獲醫療奉獻獎
菲律賓華僑、醫師陳明珠在台行醫34年，其中24年獨自扛起恆春半島婦產科重任，最艱困的時期，她每月僅休一天半，長期過勞導致洗腎，但只要急診來電，就算仍在透析，也會立刻拔針趕回診間，除了行醫，她還關心新住民與偏鄉孩童教育，推動課輔班超過20年，讓孩子在山海交界的恆春，安心學習成長。自由時報 ・ 1 天前
「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫
即時中心／綜合報導「粉紅超跑」暌違多年再度駕臨新北！苗栗拱天宮白沙屯媽祖祈安賜福贊境活動在昨（1）日下午正式「入轄」板橋地區，不過晚間一名陳姓女香客不明原因突暈眩，板橋警分局獲報後，立即指派遶境勤務人員趕往現場並協助疏導人群，協調救護車抵達進行現場處理，以確保女香客安全。板橋警分局在昨日下午6時36分接獲報案，館前西路144號的白沙屯香客突然出現暈眩情況，立即指派遶境勤務人員迅速趕往現場並協助疏導人群。經現場確認為48歲的陳姓女士，因不明原因出現暈眩，但意識清楚。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。（圖／民視新聞翻攝）板橋分局強調，警方將全力維護活動秩序與道路安全，也感謝來自各地的信徒朋友的體諒與配合，共同營造安全、順暢的宗教慶典氛圍。原文出處：快新聞／「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫 更多民視新聞報導高市早苗與林信義合照讓中國氣噗噗 汪浩曝原因：怕見到台灣與世界互動公費流感+新冠疫苗開打！二階擴大年齡層 接種地點、對象一次看親身體驗綠能的便利！開辦低碳市集 黃偉哲：台南是台灣的光電城民視影音 ・ 7 小時前
台北白晝之夜發出召集令！北捷2車站今營運到凌晨2點
「2025臺北白晝之夜」於今（1）日下午2時至11月2日凌晨2時，在圓山地區及周邊盛大舉行。因應活動需求，部分道路及自行車道將實施交通管制，文化局特別提醒參加民眾及周邊居民多加留意。適逢白晝之夜十週年，預期將吸引大量人潮，主辦單位呼籲市民朋友多加利用大眾交通運輸前往，共同打造安全順暢的夜間藝術盛會。中天新聞網 ・ 1 天前
全國唯一 2025二水國際跑水節熱鬧登場
二水跑水節為全台特有的水圳節慶活動，從二00三年舉辦迄今已邁入第二十三年，旨在感恩先人開鑿八堡圳引入濁水溪，傳遞飲水思源的意涵。今年度活動於十一月一、二日在二水鄉林先生廟及八堡圳水道熱鬧展開，其中最具象徵意義的「簑衣引水人」角色，今年由彰化縣政府參議柯呈枋擔任。今（一）日由縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽、交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、農業部農田水利署彰化管理處長徐瑞旻、經濟部水利署第四河川分署長李友平、農業部農村發展及南投分署長傅桂霖，以及各級民代共同參與，祈福儀式、圳頭祭、神轎跑水、感恩祭等活動。以在地農產祭祀圳頭，象徵飲水思源之義；以三牲獻禮感恩先民開鑿八堡圳，福佑百姓大豐收；接著所有參與人員於祭典中為彰化祈福，共同感受三00年前先民的篳路藍縷以及開墾拓荒的文 ...台灣新生報 ・ 1 天前
黃明志捲「護理女神之死」！網友反揪「1疑點」好奇這事
娛樂中心／于士宸報導擁有甜美外型與亮眼身材、IG粉絲逾50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被封為「護理系女神」。未料，日前傳出她在國外因突發健康狀況離世，消息震驚各界。據悉，事發時她身處高檔飯店，馬來西亞歌手黃明志也同房，警方於現場查獲疑似毒品，黃明志因涉嫌持有遭逮捕，後以保釋金獲釋。稍早黃明志親自在臉書回應，強調「沒有吸毒」，並對謝侑芯之死深感遺憾。貼文一出，網友反對現場「1細節」感到好奇，並湧入留言區追問真相。民視 ・ 45 分鐘前
臺東慢食節登陸高雄！12/6–12/7駁二大義公園一起品味山海好食光
【記者 朱達志／台東 報導】今年臺東慢食節最終場《採集餐桌：森川里海》12月6日至7日移師高雄駁二藝術特區大義台灣好報 ・ 1 天前