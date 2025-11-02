「2025 TALOMA’Taipei 原住民族音樂季」華山園區熱鬧開唱

（記者秦裕中／台北報導）「2025 TALOMA’ Taipei 原住民族音樂季」於11月1日至2日在華山園區北側綠地盛大舉開幕，兩日活動結合音樂表演、原樂好市、音樂人才培訓成果展與第五屆原住民族林班歌大賽，吸引數千名市民與樂迷共襄盛舉，現場與線上直播同步熱烈，為臺北留下最動人的原聲記憶。

圖／臺北市政府原住民族事務委員會提供

今年音樂季主題曲〈TALOMA’〉由金曲創作人舞炯恩製作，並邀請歌手布萊克薛薛共同合唱，以阿美族語「Taloma’」（回家吧）為核心意象，呼應音樂季「用旋律讓族人再次聚合」的精神，輕快的節奏與多族語吟唱交織，展現城市與部落間的文化共鳴，像是一道溫柔的回家信號，喚醒族人內心深處的歸屬感與連結。

音樂季卡司由阿爆、舞炯恩、VERA、Ponay Akiyo、Boxing、姑慕·巴紹、舞思愛與AZ李孝祖等知名卡司接力登台，帶來融合傳統與當代的多元曲風，從搖滾、嘻哈、民謠到流行，展現原住民族音樂的豐沛能量與創作實力，音樂人才培訓成果展則展出13組學員創作，讓民眾透過耳機試聽，感受新世代原聲的無限可能。

圖／臺北市政府原住民族事務委員會提供

此外，現場同步舉辦「原樂好市」主題市集，集結全臺及臺北市共30個攤位，展售農特產品、文創商品、手工藝品及美食等，推廣都會區與原鄉部落的文化交流，吸引民眾駐足體驗，成為活動中的另一大亮點。

「原樂好市—臺北市原民假日市集」自107年起舉辦，廣受市民喜愛，至今已累積七年好評。從各大捷運站廣場假日市集到每週花博常態市集，累計近2,000個攤次，創造近千萬攤商收益。本次藉由音樂季的舞台，持續推廣「原樂好市」品牌效益，向國內外遊客展現原住民族豐富多樣的文化與生活美學。同時也邀請原住民族委員會北基宜區就業服務辦公室及北區原住民金融輔導員，以及勞動部勞動力發展署臺北市原住民就業暨創業輔導員共同提供諮詢服務。

圖／臺北市政府原住民族事務委員會提供

臺北市政府原住民族事務委員會表示，今年音樂季首度以兩日形式登場，不僅延伸活動深度，也讓更多元的聲音在城市中被聽見。未來將持續推動原住民族音樂與文化發展，並透過「原樂好市」等品牌活動，讓更多人走進原民文化、感受土地與人心的連結，讓原音在城市間迴盪不息。

