2025 TGA《七大罪：Origin》公布全新預告片！1月28日正式推出

網石集團於太平洋時間 12 月 11 日（台灣時間 12 月 12 日）在洛杉磯孔雀劇院舉辦的「The Game Awards 2025」上，公開了旗下即將推出的開放世界動作 RPG《七大罪：Origin》的全新預告片。

（來源：Netmarble官方提供）

預告片以Unreal Engine 5 打造的高解析度畫面與沉浸式電影級敘事，吸引了全球觀眾的目光。這部預告片突顯了遊戲的多元宇宙敘事，展示了「梅里奧達斯」與「崔斯坦」等角色騎乘寵物翱翔於布里塔尼亞上空，呈現出遊戲廣闊的開放世界體驗 。

預告片也揭露了即時合作團隊副本戰鬥，玩家可以組隊擊敗強大的頭目，強化了遊戲作為多人導向開放世界 RPG 的核心定位。遊戲玩法不僅聚焦於探索，更強調團隊合作與共同挑戰。其中一幕更暗示了「艾斯卡諾」可能透過多元宇宙回歸，大幅提升粉絲的期待。

繼於 Summer Game Fest、gamescom ONL、東京電玩展與 G-STAR 2025 等全球大型展會亮相後，《七大罪：Origin》藉由這支最新預告片繼續保持熱度。遊戲預計將於全球 PlayStation 5（家用主機獨家）、Steam與行動裝置平台同步上市。《七大罪：Origin》現已開放於Google Play 與 App Store和官方網站 進行事前預約，玩家亦可在PlayStation 5與Steam上將遊戲加入願望清單。

此外，《七大罪：Origin》近期更入選 Sony Interactive Entertainment 於 12 月 10 日公開的「PlayStation 5 (PS5) 2026 及未來最受期待遊戲」名單，進一步鞏固其作為備受期待大作的地位。此舉凸顯了在正式上市前，全球玩家對本作日益高漲的期待。

《七大罪：Origin》改編自全球銷量超過 5,500 萬冊的日本人氣漫畫暨動畫 IP《七大罪》，讓玩家在廣闊的開放世界中探索布里塔尼亞大陸。遊戲特色包含動態的切換式戰鬥系統、強大的組合技能，以及透過多樣的角色與武器組合進行客製化的隊伍組成，遊戲承諾提供具有持續動作變化的嶄新RPG體驗。玩家還能享受各種多人遊玩元素，與朋友組成隊伍一同冒險，或攜手挑戰強大的頭目。

《七大罪：Origin》於 10 月針對全球玩家進行了封閉測試 ( CBT )，並獲得了高度正面的回饋，高達 95% 的受訪者表示他們將在遊戲正式上市後繼續遊玩 。

欲了解最新消息，請追蹤《七大罪：Origin》的官方 YouTube、X 與 Discord 頻道。