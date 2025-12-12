2025 TGA《仁王3》1月29日推出試玩版！遊戲一代限時下殺一折
臺灣光榮特庫摩宣布，黑暗戰國動作RPG「仁王」系列最新作『仁王３』（PlayStation5／Steam），已於「The Game Awards 2025」公開全新宣傳影片，並確定於2026年1月29日（四）推出體驗版。
同時公布已獲得早期購入特典的玩家可再獲得追加特典，以系列歷代主角為靈感打造的2種防具套裝。此外，Steam平台現正舉辦系列第1作『仁王 Complete Edition』限時1折的超值特惠活動！
2026年1月29日（四）起推出「體驗版」，存檔資料亦可繼承至製品版！
『仁王３』將自2026年1月29日（四）起於PlayStation5及Steam推出「體驗版」。「體驗版」除了支援最多3人的線上多人模式外，存檔資料亦可繼承至製品版。更多關於「體驗版」的相關資訊將於日後公開，敬請期待。
已獲得早期購入特典的玩家，可再獲得追加特典！
追加特典為『仁王』主角威廉的防具套裝「少武者中鎧」一套，以及『仁王２』主角阿秀的防具套裝「無緣人之鎧」一套。追加特典需在相同平台、相同帳號下載早期購入特典「冰獄防具套組」後方可獲得！只要購買首批實體版或於2026年2月19日（四）前購買下載版即可獲得早期購入特典，玩家們別忘了提前預購。
『仁王Complete Edition』限時1折特惠活動實施中！
Steam版『仁王 Complete Edition』現正推出限時1折的超值優惠，請把握在『仁王３』發售之前，以優惠價格遊玩系列第一作的絕佳時機。
產品名稱：仁王 Complete Edition
對應平台：Steam
特賣期間：2025年12月12日（五）AM2:00～2026年1月6日（二）AM2:00 CST
價格：建議售價NT$1,490 ⇒ 特惠價格NT$149 （1折）
『仁王３』遊戲介紹
踏破地獄，盡展將軍氣魄
『仁王３』劇情介紹
故事背景為元和8年(1622年)，描述主人公・德川竹千代即將於江戶城繼任將軍大位之際，對竹千代即將成為將軍一事心生怨恨的弟弟德川國松墮入黑暗。德川國松身懷兇惡的力量，率領妖怪大軍突襲竹千代，太平盛世瞬間化為地獄。陷入絕境的竹千代藉由守護靈・草薙的神秘力量跨越時空──。
系列首次！以開放地圖描繪黑暗戰國新世界
『仁王３』首次採用開放地圖設計，透過多個特色鮮明的開放式地圖，打造充滿和風黑暗奇幻元素的世界。地圖中有徘徊的巨大妖怪、敵人密集的據點等各式險境，玩家可自由探索攻略。而兇惡妖怪盤據的「地獄」將成為最大難關，阻擋玩家去路。
「武士」與「忍者」兩種風格戰鬥系統
本作的戰鬥系統全新進化，除了系列傳統的「武士」之外，新增「忍者」戰鬥風格，玩家可即時切換兩種風格作戰，策略性與自由度大幅提升！
「武士」為「仁王」系列動作系統之正統進化風格，擅長近戰攻擊與精力管理。除了能在戰鬥中回復精力，還能以「殘心」祓除敵人創造出的常世，並透過「架式」施展豐富的攻擊招式，同時運用「格擋」化解敵人攻勢，再搭配「琢技」提升武技威力，打出更具威力的傷害。
「忍者」則是活用高機動力，以遊擊戰法與空中動作擾亂敵人的全新風格。攻擊後留下分身並移動的「霞」，以及以遠程攻擊為主的「忍術」造成的持續攻擊為其特色，善用忍者戰法從背後攻擊可造成更大傷害。「忍術」不同於以往的作品，消耗戰鬥中累積的量表即可施展，且可無限次使用，而隨著習得技能，甚至能在空中自由活動，以超越歷代「仁王」系列的高速感迎戰強敵。
此外，武士和忍者可分別設定獨立裝備，透過兩種風格靈活搭配各式武器，打造專屬的角色配置。
戰鬥風格可透過「轉心」隨時切換。玩家可流暢並用兩種風格，也可刻意只採單一風格戰鬥，自由享受所偏好的動作體驗！
『仁王３』產品介紹
產品名稱：仁王３
遊戲類型：黑暗戰國動作RPG
預計發售日期：2026年2月6日（五）
對應主機：PlayStation5／Steam
建議售價 ：
■一般版（實體版、下載版共通）
NT$1,990
■特典版（僅販售實體版）
NT$3,590
■數位豪華版（僅販售下載版）
NT$3,130
○特典版：
遊戲本篇（實體版）
官方美術畫集
收錄『仁王３』中登場的武將、妖怪、守護靈以及關卡美術圖等眾多豐富內容，是玩家不可或缺的逸品。
精選原聲帶配樂光碟
精選多首『仁王３』樂曲的珍藏原聲帶配樂光碟。
原創多功能桌墊
以『仁王３』主視覺圖設計的原創桌墊。
尺寸：W600mm×H300mm
材質：聚酯纖維、橡膠
善擦毛球吊飾
將善擦贈送的毛球製作成了吊飾。說不定善擦也會因而到訪？
材質：聚酯纖維（氈布）等
福貍吊飾、草薙吊飾（一套）
可以在遊戲裡使用的飾品之下載序號。
※圖片為示意圖。
※同捆內容與名稱有可能無預警變更。
※特典版僅販售PlayStation5版本。
※數量有限，售完為止。
○數位豪華版
遊戲本篇（下載版）
季票
季票特典「千千古吊飾」（飾品）
【數位豪華版特典】
「獄妖武器」套組（共14種）
「木靈吊飾」（飾品）
※季票為追加DLC兩部作的套組。追加DLC將新增新故事、新敵人、妖怪、頭目角色，以及新裝備等下載內容。
※在遊玩季票所提供的各項內容前，需於遊戲本篇到達一定以上的進度。
※特典內容可能會於日後以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。
※內容物、發布日期等資訊，可能在未經預告的情況下變更。
※季票特典將於遊戲本篇發售日同步推出，追加DLC1預定於2026年9月底前發布，追加DLC2預定於2027年2月底前發布。
※『仁王３』也將同時發售一般版，購買時請多加留意，選擇符合需求的版本。
※本商品內含「遊戲本篇」及「季票」，請留意避免重複購買。
○亞洲實體版首批特典
吉祥物妖怪「善擦」鍵帽吊飾
※圖片為示意圖。
※購買首批中文實體版可獲得此特典。
○早期購入特典
■DLC
「冰獄武士之鎧（一套）」
「冰獄忍者裝束（一套）」
※購買首批實體版或於2026年2月19日（四）前購買下載版可獲得早期購入特典。
※特典日後可能以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。
○追加特典
■DLC
「少武者中鎧」（防具套裝：『仁王』威廉）
「無緣人之鎧」（防具套裝：『仁王２』阿秀）
※本追加特典需在相同平台、相同帳號下載早期購入特典「冰獄防具套組」後方可獲得。
※自商店下載本追加特典後，在已領取早期購入特典「冰獄防具套組」的狀態下，於製品版的神社選單「整頓物品」中的「賞賜」即可領取。
※特典日後可能以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。
○下載版預購特典
■DLC
「炎獄武士之鎧（一套）」
「炎獄忍者裝束（一套）」
「善擦毛球吊飾（飾品）」
※特典日後可能以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。
遊玩人數：1人（線上：最多3人）
遊戲分級：限制級
『季票』介紹
建議售價：NT$1,140
內容：
追加DLC1
追加DLC2
季票特典「千千古吊飾」（飾品）
※季票為追加DLC兩部作的套組。追加DLC將新增新故事、新敵人、妖怪、頭目角色，以及新裝備等下載內容。
※在遊玩季票所提供的各項內容前，需於遊戲本篇到達一定以上的進度。
※特典內容可能會於日後以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。
※內容物、發布日期等資訊，可能在未經預告的情況下變更。
※季票特典將於遊戲本篇發售日同步推出，追加DLC1預定於2026年9月底前發布，追加DLC2預定於2027年2月底前發布。
DLC介紹
發布日：未定
建議售價：各NT$568
內容：
追加DLC１
追加DLC２
※內容物與發布日期等資訊可能在未經預告的情況下變更。
※追加DLC1預定於2026年9月底前發布，追加DLC2預定於2027年2月底前發布。
※記載的公司名與各種商品名為各廠商的商標及登錄商標。
※目前發表的內容可能日後無預警變更，敬請見諒。
－
以上內容為廠商提供資料原文
