2025 TGA《仁王3》1月29日推出試玩版！遊戲一代限時下殺一折

臺灣光榮特庫摩宣布，黑暗戰國動作RPG「仁王」系列最新作『仁王３』（PlayStation5／Steam），已於「The Game Awards 2025」公開全新宣傳影片，並確定於2026年1月29日（四）推出體驗版。

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

同時公布已獲得早期購入特典的玩家可再獲得追加特典，以系列歷代主角為靈感打造的2種防具套裝。此外，Steam平台現正舉辦系列第1作『仁王 Complete Edition』限時1折的超值特惠活動！

2026年1月29日（四）起推出「體驗版」，存檔資料亦可繼承至製品版！

『仁王３』將自2026年1月29日（四）起於PlayStation5及Steam推出「體驗版」。「體驗版」除了支援最多3人的線上多人模式外，存檔資料亦可繼承至製品版。更多關於「體驗版」的相關資訊將於日後公開，敬請期待。

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

已獲得早期購入特典的玩家，可再獲得追加特典！

追加特典為『仁王』主角威廉的防具套裝「少武者中鎧」一套，以及『仁王２』主角阿秀的防具套裝「無緣人之鎧」一套。追加特典需在相同平台、相同帳號下載早期購入特典「冰獄防具套組」後方可獲得！只要購買首批實體版或於2026年2月19日（四）前購買下載版即可獲得早期購入特典，玩家們別忘了提前預購。

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

『仁王Complete Edition』限時1折特惠活動實施中！

Steam版『仁王 Complete Edition』現正推出限時1折的超值優惠，請把握在『仁王３』發售之前，以優惠價格遊玩系列第一作的絕佳時機。

產品名稱：仁王 Complete Edition

對應平台：Steam

特賣期間：2025年12月12日（五）AM2:00～2026年1月6日（二）AM2:00 CST

價格：建議售價NT$1,490 ⇒ 特惠價格NT$149 （1折）

『仁王３』遊戲介紹

踏破地獄，盡展將軍氣魄

『仁王３』劇情介紹

故事背景為元和8年(1622年)，描述主人公・德川竹千代即將於江戶城繼任將軍大位之際，對竹千代即將成為將軍一事心生怨恨的弟弟德川國松墮入黑暗。德川國松身懷兇惡的力量，率領妖怪大軍突襲竹千代，太平盛世瞬間化為地獄。陷入絕境的竹千代藉由守護靈・草薙的神秘力量跨越時空──。

系列首次！以開放地圖描繪黑暗戰國新世界

『仁王３』首次採用開放地圖設計，透過多個特色鮮明的開放式地圖，打造充滿和風黑暗奇幻元素的世界。地圖中有徘徊的巨大妖怪、敵人密集的據點等各式險境，玩家可自由探索攻略。而兇惡妖怪盤據的「地獄」將成為最大難關，阻擋玩家去路。

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

「武士」與「忍者」兩種風格戰鬥系統

本作的戰鬥系統全新進化，除了系列傳統的「武士」之外，新增「忍者」戰鬥風格，玩家可即時切換兩種風格作戰，策略性與自由度大幅提升！

「武士」為「仁王」系列動作系統之正統進化風格，擅長近戰攻擊與精力管理。除了能在戰鬥中回復精力，還能以「殘心」祓除敵人創造出的常世，並透過「架式」施展豐富的攻擊招式，同時運用「格擋」化解敵人攻勢，再搭配「琢技」提升武技威力，打出更具威力的傷害。

「忍者」則是活用高機動力，以遊擊戰法與空中動作擾亂敵人的全新風格。攻擊後留下分身並移動的「霞」，以及以遠程攻擊為主的「忍術」造成的持續攻擊為其特色，善用忍者戰法從背後攻擊可造成更大傷害。「忍術」不同於以往的作品，消耗戰鬥中累積的量表即可施展，且可無限次使用，而隨著習得技能，甚至能在空中自由活動，以超越歷代「仁王」系列的高速感迎戰強敵。

此外，武士和忍者可分別設定獨立裝備，透過兩種風格靈活搭配各式武器，打造專屬的角色配置。

戰鬥風格可透過「轉心」隨時切換。玩家可流暢並用兩種風格，也可刻意只採單一風格戰鬥，自由享受所偏好的動作體驗！

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

『仁王３』產品介紹

產品名稱：仁王３

遊戲類型：黑暗戰國動作RPG

預計發售日期：2026年2月6日（五）

對應主機：PlayStation5／Steam

建議售價 ：

■一般版（實體版、下載版共通）

NT$1,990

■特典版（僅販售實體版）

NT$3,590

■數位豪華版（僅販售下載版）

NT$3,130

○特典版：

遊戲本篇（實體版）

官方美術畫集

收錄『仁王３』中登場的武將、妖怪、守護靈以及關卡美術圖等眾多豐富內容，是玩家不可或缺的逸品。

精選原聲帶配樂光碟

精選多首『仁王３』樂曲的珍藏原聲帶配樂光碟。

原創多功能桌墊

以『仁王３』主視覺圖設計的原創桌墊。

尺寸：W600mm×H300mm

材質：聚酯纖維、橡膠

善擦毛球吊飾

將善擦贈送的毛球製作成了吊飾。說不定善擦也會因而到訪？

材質：聚酯纖維（氈布）等

福貍吊飾、草薙吊飾（一套）

可以在遊戲裡使用的飾品之下載序號。

※圖片為示意圖。

※同捆內容與名稱有可能無預警變更。

※特典版僅販售PlayStation5版本。

※數量有限，售完為止。

○數位豪華版

遊戲本篇（下載版）

季票

季票特典「千千古吊飾」（飾品）

【數位豪華版特典】

「獄妖武器」套組（共14種）

「木靈吊飾」（飾品）

※季票為追加DLC兩部作的套組。追加DLC將新增新故事、新敵人、妖怪、頭目角色，以及新裝備等下載內容。

※在遊玩季票所提供的各項內容前，需於遊戲本篇到達一定以上的進度。

※特典內容可能會於日後以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。

※內容物、發布日期等資訊，可能在未經預告的情況下變更。

※季票特典將於遊戲本篇發售日同步推出，追加DLC1預定於2026年9月底前發布，追加DLC2預定於2027年2月底前發布。

※『仁王３』也將同時發售一般版，購買時請多加留意，選擇符合需求的版本。

※本商品內含「遊戲本篇」及「季票」，請留意避免重複購買。

○亞洲實體版首批特典

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

吉祥物妖怪「善擦」鍵帽吊飾

※圖片為示意圖。

※購買首批中文實體版可獲得此特典。

○早期購入特典

■DLC

「冰獄武士之鎧（一套）」

「冰獄忍者裝束（一套）」

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

※購買首批實體版或於2026年2月19日（四）前購買下載版可獲得早期購入特典。

※特典日後可能以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。

○追加特典

■DLC

「少武者中鎧」（防具套裝：『仁王』威廉）

「無緣人之鎧」（防具套裝：『仁王２』阿秀）

※本追加特典需在相同平台、相同帳號下載早期購入特典「冰獄防具套組」後方可獲得。

※自商店下載本追加特典後，在已領取早期購入特典「冰獄防具套組」的狀態下，於製品版的神社選單「整頓物品」中的「賞賜」即可領取。

※特典日後可能以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。

○下載版預購特典

■DLC

「炎獄武士之鎧（一套）」

「炎獄忍者裝束（一套）」

「善擦毛球吊飾（飾品）」

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

※特典日後可能以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。

遊玩人數：1人（線上：最多3人）

遊戲分級：限制級

『季票』介紹

建議售價：NT$1,140

內容：

追加DLC1

追加DLC2

季票特典「千千古吊飾」（飾品）

※季票為追加DLC兩部作的套組。追加DLC將新增新故事、新敵人、妖怪、頭目角色，以及新裝備等下載內容。

※在遊玩季票所提供的各項內容前，需於遊戲本篇到達一定以上的進度。

※特典內容可能會於日後以付費或免費方式另行發布，敬請見諒。

※內容物、發布日期等資訊，可能在未經預告的情況下變更。

※季票特典將於遊戲本篇發售日同步推出，追加DLC1預定於2026年9月底前發布，追加DLC2預定於2027年2月底前發布。

DLC介紹

發布日：未定

建議售價：各NT$568

內容：

追加DLC１

追加DLC２

※內容物與發布日期等資訊可能在未經預告的情況下變更。

※追加DLC1預定於2026年9月底前發布，追加DLC2預定於2027年2月底前發布。

※記載的公司名與各種商品名為各廠商的商標及登錄商標。

※目前發表的內容可能日後無預警變更，敬請見諒。

以上內容為廠商提供資料原文