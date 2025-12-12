2025 TGA公開《墮落之王2》首支實機預告，一代同步推出大更新與限時五折優惠

獨立遊戲開發與發行商CI Games今日於The Game Awards（TGA）首次公開備受期待的動作角色扮演新作《Lords of the Fallen II》首支實機預告。預告片由搖滾樂團Ghost翻唱《It’s a Sin》，以震撼影像呈現玩家將在雙重世界中對抗兇猛巨型敵人的殘酷魂系戰鬥。本作採用Unreal Engine 5開發，預計於2026年推出，登陸PlayStation5、Xbox Series X|S與Epic Games Store（PC），現已開放願望清單。

（來源：CuriousFactory官方提供）

《Lords of the Fallen II》目前正積極開發中，故事設定於一個遭邪神、異界魔法與冥界勢力侵蝕的人類王國中。自黑暗之神Adyr墜落的一千年後，這片瀕臨毀滅的孤立國度仍奮力抵抗來自冥界「Umbral」及其主宰的侵略。

作為系列全新續作，本作在世界規模、戰鬥節奏、敵人種類與整體殘酷感上皆大幅強化。玩家將扮演Lampbearer，可使用全新「肢解系統」將敵人撕裂，並透過全新處決動作徹底擊敗對手。更高密度的敵人配置、更具壓迫感的關卡氛圍，以及極具挑戰性的Boss戰鬥，將全面考驗玩家於單人模式、共享進度合作模式與可選PvP模式中的技術與判斷。

預告片展示了三位強大且風格獨特的Boss，包括：

Heartroot Warden —— 身披金屬鎧甲，揮舞沉重的鎖鏈巨劍

Koydreth —— 從符文鏡面突襲而出的翼化魔物

Lingao the Souring Storm —— 駕馭風與雷霆的巨龍，以毀滅性攻勢橫掃戰場

遊戲總監James Lowe表示：

「我們非常高興能在TGA與玩家分享《Lords of the Fallen II》的首次實機展示。本作基於『玩家優先』理念打造，我們期待看到社群對更快速、更殘酷的戰鬥節奏、更豐富的敵人生態，以及更盛大的Boss對決的回饋。而這一切，都只是開始。」

《Lords of the Fallen（2023）》推出最終重大V2.5更新

為回應玩家社群期待，CI Games同步推出《Lords of the Fallen（2023）》的最終重大更新 —— Version 2.5。本次更新針對Legacy模式與全新Veteran Mode進行全方位調整。

Bosses Reborn —— Boss行為全面重製

Pieta：更豐富連段與更具變化性的招式

Congregator of Flesh：抗性提升、攻擊節奏更緊湊

迷你Boss：更佳站位判斷、更快速攻勢與改良冷卻邏輯

普通敵人：新增「全域冷卻系統」、施法更快、攻擊距離縮短、整體侵略性提升

Veteran Mode —— 終極高難度挑戰

為追求極限技巧與耐力的玩家而設，多名Boss在此模式中強化攻擊銜接、加入新攻擊模式並提升行為侵略性。通關即可獲得特殊獎勵「Veteran of the Veil」胸甲。

Boss Weapons Reforged —— Boss武器全面重鑄

部分Boss武器新增專屬攻擊動作，使戰鬥表現更具風格與視覺衝擊。

V2.5版本是基於超過600萬名玩家回饋與70次以上更新的最終成果，補丁說明已於官網公開。

（來源：CuriousFactory官方提供）

CI Games執行長Marek Tyminski表示：

「自遊戲推出以來，我們始終持續聆聽玩家意見。本次更新正是社群所期待的內容，我們也很高興能免費提供這項重大更新，完整呈現我們對《Lords of the Fallen》的願景。」

CI Games將於2026年公布更多《Lords of the Fallen II》相關資訊。

目前，《Lords of the Fallen（2023）》正推出五折限時優惠 —— 僅需US$14.99（約 NT$467），適用於以下平台：

《Lords of the Fallen II》商店頁面（已開放願望清單）：

