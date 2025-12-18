2025 Threads上紅什麼？西芹汁、陶喆蛋糕、居然人竟然人⋯熱搜話題你有跟上嗎？

2025 Threads上紅什麼，你知道嗎？2025年要過去了，今年Threads也在吃喝玩樂各領域，陪伴大家走過許多社群上的有趣時刻，Yahoo新聞編輯室盤點Yahoo網友熱搜的8個Threads超夯話題，帶你跟上流行，聊天話題不落人後！

2025 Threads上熱議話題，你是居然人還是竟然人呢？（示意圖／Getty Images）

多年前流行的西芹汁，今年在Threads上再度聲名大噪，成為網友熱議話題。美國醫療靈媒Anthony William出書指出，每人一天只要喝16盎司的西芹汁，就能把體內的毒素排出。西芹汁主要食材有西芹、蘋果、檸檬汁、冰塊，簡單幾步驟就能打出一杯果汁，讓不少人願意動手做，脆友們（台灣網友對Threads用户的暱稱）紛紛在Threads上分享自己喝了西芹汁後的身體變化。營養師劉怡里也教學營養師版的西芹汁，火紅程度不容小覷。讀者朋友們喝過西芹汁了嗎？

廣告 廣告

相關新聞》「西芹汁」降血壓又能排毒！營養師提醒有7種人不適合喝 別急著跟風

Yahoo解釋性新聞

奶油烤年糕這款甜點界新寵，今年在Threads上掀起搶購熱潮，外表酥脆如可麗露，內餡則包裹著Q彈年糕，帶有焦香、口感層次豐富，許多人一咬下就被驚豔，85度C、聖瑪莉、吳寶春等不少麵包店陸續跟進製作，民眾們也各家嘗鮮，並在Threads上評比心得，讓奶油烤年糕的熱度不斷擴散。網友親切地形容它是「升級版可麗露」或「小顆版麻糬蛋糕」，沒試過的你趕快去試試！

相關新聞》爆紅奶油烤年糕 十大人氣店家一次看

2025台灣米其林指南完整名單今年8月19日揭曉，蟬聯多次二星的侯布雄（L'Atelier de Joel Robuchon），由於主廚松尾洋平人在日本，派出副主廚梁維維上台領獎。梁維維因外形俊朗、五官深邃且氣質出眾，引發網友關注，一上獎台，直播聊天室立馬湧入大批網友留言大讚好帥，成為頒獎典禮中另一個備受矚目的焦點。梁維維不僅被網友封為「米其林最帥主廚」，還一夕爆紅成為Threads的熱搜關鍵字！

相關新聞》侯布雄獲二星殊榮「副主廚顏值引關注」網暴動：餐廳要爆滿了

陶喆蛋糕你入手了嗎？有脆友在Threads發文提及「在逢甲逛麵包店『遇到陶喆』」，看照片才知道是指一款甜點與歌手陶喆撞臉。貼文一出，吸引網友熱烈討論。這家麵包店是位於台中市西屯區的錦成烘焙坊，因老闆的妻子是陶喆的粉絲，便在女兒建議下做出這款「陶喆蛋糕」，沒想到網友分享讓蛋糕意外走紅。老闆後來還發揮創意，接連推出粉色、綠色、黃色、紫色等「染髮版」陶喆，粉絲們該衝一波了吧！

相關新聞》陶喆蛋糕暴紅！本人突曬56歲赴中發展近況「招牌瀏海沒了」網嚇爛

超夯手電筒桌布你玩過了沒？今年，ChatGPT生成的手電筒桌布圖片，在Threads上掀起流行，Snoopy、Labubu、皮卡丘、Hello Kitty、布丁狗、蠟筆小新、庫洛米或是自家毛小孩，都成為吸睛可愛的桌布主角，拿著手電筒對準手機主畫面時間和日期區域「打光」，形成獨樹一格的互動效果，萌度爆表！脆友們紛紛曬出自製AI生成的手電筒桌布可愛圖像，跟其他網友分享成果，成為Threads上個性化呈現的談論議題之一。

看更多》2025 AI熱搜功能盤點：ChatGPT吉卜力、Gemini公仔、冬季戀歌⋯你玩過幾個？

居然、竟然都可以表達驚歎的概念，簡單的語氣詞，可以把人分兩派！你有想過自己是「居然人」還是「竟然人」嗎？今年，Threads上瘋傳一個LINE的都市傳說，人能分成「竟然」與「居然」兩種，習慣說「居然」的人只會說「居然」，常講「竟然」的人也只會講「竟然」。有網友好奇搜尋自己和朋友的聊天紀錄，笑翻發現真的很準，意外成為網友熱聊的話題。

相關新聞》你是「居然人or竟然人」？他曝都市傳說 網驚：太神奇了

今年，你一定曾被一隻表情無辜、手持筷子的貓咪哏圖洗版。有台灣網友在Threads上，看到外國遊客分享牛肉麵、芒果冰等美食照時，就會留言回敬「你好，我吃一點」，配上貓咪拿著筷子的迷因哏圖，幽默喊話共享美食。後來，圖片甚至附上中、日、韓、英文的翻譯，掀起一場各國網友間的趣味互動，形成奇特的Threads美食文化現象，看完不禁讓人會心一笑，也讓外國遊客大呼「被台灣人攻陷啦」。

相關新聞》「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照

聊天遇到好笑的事，你會說「笑死」嗎？年輕人慣用語話題，今年在Threads上引發討論。YouTube頻道「哈哈台」街訪幾名年輕人，意外發現過去網友們常掛嘴邊的「笑死」如今已被貼上老派標籤。不少人提到，現在年輕人遇到有趣的事，會改說「超好笑」，掀起一波世代跟流行用語之間的廣泛討論，還有網友因此舉辦「笑死」、「超好笑」兩派的投票，了解大家的使用意向。所以，你們是哪一派呢？

相關新聞》聊天說「笑死」太老了？ 年輕人現在都用這3字

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞