2025 TICA CUP超過400名國際學生首創體育競賽融合在地文化

▲每年舉辦的TICA CUP，也提供來自各國的外籍學生增進彼此情誼的平台。（圖：台北大學提供）

由台北大學永續創新國際學院都市治理英語碩士學位學程（ＩＰＵＧ）主辦的二０二五 ＴＩＣＡ ＣＵＰ國際學生交流活動，六日在三峽校區熱鬧展開！今年活動吸引來自三十六國、二十所大專院校、超過四百名國際學生熱情參與，多位友邦大使與代表亦親臨現場，共同感受跨文化交流的活力。

國際高等教育合作策略聯盟（ＴＩＣＡ），是台灣高等教育國際化的重要平台。ＴＩＣＡ致力於透過跨國合作，協助邦交國與友邦國家培育優秀的高等人力資源，並以學術軟實力深化國際友誼與合作關係。而自二００七年開始，每年舉辦的ＴＩＣＡ ＣＵＰ，每年由成員校輪辦，透過聯合運動會形式舉行，不僅促進成員學校師生之間的交流，也提供來自各國的外籍學生增進彼此情誼的平台。

活動開幕由國合會李志宏副秘書長強調，感謝台北大學承辦此次ＴＩＣＡ ＣＵＰ，藉由國際學生的交流活動，深化與友邦國家之間的情誼，體驗台灣的友善與活力；我國邦交國吐瓦魯的法莉莉大使表示，看到許多來自世界各國的優秀青年齊聚台北大學，在交流互動過程中建立彼此友誼，增進彼此理解、擴展國際視野。

台北大學林道通校長表示，非常感謝國合會的大力支持，以及校內外各單位的團結合作，今年ＴＩＣＡ ＣＵＰ不僅展現友誼、學習與全球連結的精神，也透過競賽與在地文化的融入，促進相互理解、團隊合作與彼此尊重。

本屆ＴＩＣＡ ＣＵＰ以「Beyond Energy」為主題，在台北大學三峽校區綜合體育館舉行，國際學生們除了在籃球與羽球的趣味賽事中展現爭奪榮譽的拚勁，活動主辦單位也特別邀請在地文化團體共襄盛舉，讓國際學生們親身體驗台灣傳統文化的特色與魅力，藍染、藍晒圖、客家擂茶、捏麵人、品茶等攤位都吸引了許多事先就報名參加的國際學生。

活動主辦單位台北大學永續創新國際學院詹佳縈院長指出，這次活動主要希望透過趣味競賽及文化體驗，提供連結台灣與全球青年、深化相互理解與促進跨國友誼的舞台，讓每一位國際學生都能感受到台灣的熱情、友善。