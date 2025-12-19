2025 TSIA 國際美業設計菁英賽 建國科大再創佳績連七年奪國際宴會創意化妝冠軍

大二學生張鈞賀首次參賽，即在男子左邊分髮型項目中奪冠，為其專業學習歷程注入高度信心。圖／記者鄧富珍攝





建國科技大學美容系師生參加「2025 TSIA 國際美業設計菁英賽」表現亮眼，在美甲、紋繡、整體造型與彩妝等多項國際競賽中脫穎而出，一舉拿下11座冠軍、3座亞軍、6座季軍，並榮獲美甲組與紋繡組總冠軍、亞軍與季軍等佳績，充分展現美容系長期深耕實務導向教學與專業技術培育的成果。

在社會組競賽中，徐珺嫆於美甲項目中表現突出，囊括多項冠軍並勇奪美甲組總冠軍；李美玲則在藝術花磚設計與沙龍粉雕項目中展現精湛技術與創意，獲得評審高度肯定。

徐珺嫆於美甲項目中表現突出，囊括多項冠軍並勇奪美甲組總冠軍。圖／記者鄧富珍攝

學生組方面，建國科大美容系再度展現強勁實力，連續七年榮獲「國際宴會創意化妝」冠軍，今年由大二學生謝智丞成功奪冠，延續該校在此項目的優勢表現。此外，大二學生張鈞賀首次參賽，即在男子左邊分髮型項目中奪冠，為其專業學習歷程注入高度信心。

專業組競賽同樣成果豐碩，柯舒比榮獲紋繡組總冠軍，競賽現場更出現師生同台、教學與競技並行的畫面，展現美容系教學傳承與專業實力的深度融合。

李美玲則在藝術花磚設計與沙龍粉雕項目中展現精湛技術與創意，獲得評審高度肯定。圖／記者鄧富珍攝

本屆賽事涵蓋國際現場與靜態美甲設計、凝膠上色、貼鑽創作、紋繡技術、男子髮型設計及宴會創意化妝等多項專業競賽，參賽者須於50分鐘內完成指定作品，全面考驗技術熟練度、美感創作與臨場應變能力。建國科技大學師生以紮實基本功與高度專業素養，獲得評審一致肯定。

競賽現場亦展現「大手牽小手」的技藝傳承精神，兩位曾多次獲獎的校友蔣正中與曾泰獅主動返校協助學弟參賽，透過經驗分享與現場支援，不僅穩定學生情緒，也讓競賽經驗與專業技術得以延續。

美容系主任蕭蓉禎表示，系上長期鼓勵師生參與國內外專業競賽，透過實戰歷練提升學生專業能力與產業競爭力。未來，建國科技大學美容系將持續深化產學連結與實務導向教學，讓技職教育成果在國際舞台上持續發光。

徐珺嫆（右）於美甲項目中表現突出，囊括多項冠軍並勇奪美甲組總冠軍；李美玲（左）則在藝術花磚設計與沙龍粉雕項目中展現精湛技術與創意，獲得評審高度肯定。圖／記者鄧富珍攝

建國科大再創佳績連七年奪國際宴會創意化妝冠軍。圖／記者鄧富珍攝

