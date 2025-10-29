2025 TTXC INNOVATIONS 國內外市場資訊交流 破百場媒合會 助臺灣文化科技內容國際合作

民眾日報

編輯中心
【記者蔡富丞/綜合報導】由文化內容策進院（文策院）主辦、10 月 21 日開展的「2025 TTXC INNOVATIONS」 於 24 日在高雄駁二圓滿閉展。展期間，文策院舉辦多場國、內外論壇，邀請來自法、德、日、韓、美、泰國際專家進行實務經驗分享，對談主題橫跨技術、場域和內容 IP 等領域，與會業者表示獲益良多；另外，為推動國際合製沉浸式內容、提升海外合作機會而舉辦的提案大會和商務媒合會議也是場場熱絡，資源方與臺灣業者在兩日內密切進行近 200 場交流會議，產業活動更吸引超過 3,000 人次蒞臨現場。為期四天的展會，供國內外文化科技業者在大型製作、商業化思維等議題充份交流。

文策院董事長王時思表示，希望臺灣業者發揮文化與科技方面的全球優勢、及時起步，當全球的文化科技產業發展成熟時，臺灣已有足夠的製作經驗、市場規模及國際交流網絡，在文化科技領域中，成為全球前段班；在 INNOVATIONS 展場中，我們不只呈現市場性的案例、為潛力案件媒合更多資源、提供國際級的市場觀察，也是一年一度產官學界的深度交流，文策院透過與指標性的業界專家對談，更確立未來文化科技的發展方針。

本次「2025 TTXC INNOVATIONS」國內講座邀請多位深耕產業的先驅者，聚焦「創新商模與 IP 轉譯實踐」，分享如何以創意與技術推動文化科技商業化。HTC VIVE ORIGINALS 企劃總監楊乃甄分享，建立完整產製循環的關鍵在於，以創作為核心以及跨領域共製的內容開發流程，並搭配穩定的技術製作能力與完整的發行規劃，從敘事策略到平臺營運，打造可持續經營的虛擬娛樂商業模式。智崴科技處長彭彥倫提及，臺灣科技業者成功的要素在於「研發」，透過多項專利技術與多國安全認證，將文化科技內容透過大型場域設施實現規模化的科技實力，舉例來說，臺灣的沉浸式飛行劇院跨足主題樂園、商場與文化科技場域，並以模組化設備加速海外佈局，成功將內容產品輸出國際。

國際講座邀請坎城影展沉浸式單元總監 Elie Levasseur 分享市場、發行與平臺策略，深入解析全球沉浸式內容趨勢與新興創作者生態， Elie Levasseur 分享實體空間透過科技轉化成新型態體驗，仍然是產業趨勢；德國萊比錫藝術發電廠（Kunstkraftwerk Leipzig）製作人 Marie Kuss 在探討場館投入沉浸式內容的策展定位與營運策略時，提出與新技術應用相比，觀眾更重視故事性與體驗深度，場館更需要應用技術降低行銷門檻，提升觀眾參與度。現場重量級嘉賓聚集，包含韓國 SM 集團 Studio Realive 創意長金鐘敏、法國 Dark Euphoria 總監 Marie POINT、法國 Astrea 營運長 Jordan MOUTAMANI、日本 MUTEK JP association 創意總監竹川潤一、韓國 UNQP Ltd. 製作人 Hyunseok KIM、美國林肯表演藝術中心藝術節目副總監關夢桐、泰國 River City Bangkok 市場經理盧育駿等國際文化科技品牌，為臺灣業者帶來珍貴的經驗分享。

在「文化科技新視野：產業生態 × 全球對話」論壇中，文策院以臺灣文化科技發展為起點，指出臺灣兼具世界級的上游科技實力與豐沛的內容創作能量，正邁向從一次性專案思維轉型為可規模化、可商品化的產業模式。HTC VIVE Arts 葉心宇總監分享如何讓科技「隱形化」，以內容主導創造沉浸式文化體驗；啟雲科技丘立全創辦人兼董事長展示 AI 虛擬攝影棚跨界體育與娛樂 IP 的應用案例，呈現技術驅動的中游整合力；瑞典籍策略顧問 Ida Kymmer 則以「愈在地，愈國際」為題，分享內容如何從「作品」進化為具全球競爭力的「產品」。論壇同時強調產業中具整合能力的 Producer 角色及生態系的重要性，指出未來文化科技發展須結合內容創作、技術研發與通路平臺，形成完整價值鏈，推動臺灣文化科技邁向國際市場。

文策院於 22、23 日舉辦「沉浸式體驗專場」、「文化科技技術提案專場」與「遊戲專場」三場提案大會，兩天總計 25 組提案團隊精彩展現團隊的創意、技術與 IP 內容；另有 46 組資源方於與提案團隊後續進行一對一商務媒合，兩天總計 177 場雙方媒合對談，讓提案團隊與資源方深度交流，掌握彼此優勢，期盼開啟更多潛在的合作機會。

