2025 TTXC INNOVATIONS 國內外市場資訊交流 破百場媒合會 助臺灣文化科技內容國際合作

【記者蔡富丞/綜合報導】由文化內容策進院（文策院）主辦、10 月 21 日開展的「2025 TTXC INNOVATIONS」 於 24 日在高雄駁二圓滿閉展。展期間，文策院舉辦多場國、內外論壇，邀請來自法、德、日、韓、美、泰國際專家進行實務經驗分享，對談主題橫跨技術、場域和內容 IP 等領域，與會業者表示獲益良多；另外，為推動國際合製沉浸式內容、提升海外合作機會而舉辦的提案大會和商務媒合會議也是場場熱絡，資源方與臺灣業者在兩日內密切進行近 200 場交流會議，產業活動更吸引超過 3,000 人次蒞臨現場。為期四天的展會，供國內外文化科技業者在大型製作、商業化思維等議題充份交流。

文策院董事長王時思表示，希望臺灣業者發揮文化與科技方面的全球優勢、及時起步，當全球的文化科技產業發展成熟時，臺灣已有足夠的製作經驗、市場規模及國際交流網絡，在文化科技領域中，成為全球前段班；在 INNOVATIONS 展場中，我們不只呈現市場性的案例、為潛力案件媒合更多資源、提供國際級的市場觀察，也是一年一度產官學界的深度交流，文策院透過與指標性的業界專家對談，更確立未來文化科技的發展方針。

文策院邀請來自法、德、日、韓、美、泰國際專家進行實務經驗分享。

本次「2025 TTXC INNOVATIONS」國內講座邀請多位深耕產業的先驅者，聚焦「創新商模與 IP 轉譯實踐」，分享如何以創意與技術推動文化科技商業化。HTC VIVE ORIGINALS 企劃總監楊乃甄分享，建立完整產製循環的關鍵在於，以創作為核心以及跨領域共製的內容開發流程，並搭配穩定的技術製作能力與完整的發行規劃，從敘事策略到平臺營運，打造可持續經營的虛擬娛樂商業模式。智崴科技處長彭彥倫提及，臺灣科技業者成功的要素在於「研發」，透過多項專利技術與多國安全認證，將文化科技內容透過大型場域設施實現規模化的科技實力，舉例來說，臺灣的沉浸式飛行劇院跨足主題樂園、商場與文化科技場域，並以模組化設備加速海外佈局，成功將內容產品輸出國際。

國際講座邀請坎城影展沉浸式單元總監 Elie Levasseur 分享市場、發行與平臺策略，深入解析全球沉浸式內容趨勢與新興創作者生態， Elie Levasseur 分享實體空間透過科技轉化成新型態體驗，仍然是產業趨勢；德國萊比錫藝術發電廠（Kunstkraftwerk Leipzig）製作人 Marie Kuss 在探討場館投入沉浸式內容的策展定位與營運策略時，提出與新技術應用相比，觀眾更重視故事性與體驗深度，場館更需要應用技術降低行銷門檻，提升觀眾參與度。現場重量級嘉賓聚集，包含韓國 SM 集團 Studio Realive 創意長金鐘敏、法國 Dark Euphoria 總監 Marie POINT、法國 Astrea 營運長 Jordan MOUTAMANI、日本 MUTEK JP association 創意總監竹川潤一、韓國 UNQP Ltd. 製作人 Hyunseok KIM、美國林肯表演藝術中心藝術節目副總監關夢桐、泰國 River City Bangkok 市場經理盧育駿等國際文化科技品牌，為臺灣業者帶來珍貴的經驗分享。

資源方與臺灣業者於展期間密切進行近 200 場媒合對談。

在「文化科技新視野：產業生態 × 全球對話」論壇中，文策院以臺灣文化科技發展為起點，指出臺灣兼具世界級的上游科技實力與豐沛的內容創作能量，正邁向從一次性專案思維轉型為可規模化、可商品化的產業模式。HTC VIVE Arts 葉心宇總監分享如何讓科技「隱形化」，以內容主導創造沉浸式文化體驗；啟雲科技丘立全創辦人兼董事長展示 AI 虛擬攝影棚跨界體育與娛樂 IP 的應用案例，呈現技術驅動的中游整合力；瑞典籍策略顧問 Ida Kymmer 則以「愈在地，愈國際」為題，分享內容如何從「作品」進化為具全球競爭力的「產品」。論壇同時強調產業中具整合能力的 Producer 角色及生態系的重要性，指出未來文化科技發展須結合內容創作、技術研發與通路平臺，形成完整價值鏈，推動臺灣文化科技邁向國際市場。

文策院於 22、23 日舉辦「沉浸式體驗專場」、「文化科技技術提案專場」與「遊戲專場」三場提案大會，兩天總計 25 組提案團隊精彩展現團隊的創意、技術與 IP 內容；另有 46 組資源方於與提案團隊後續進行一對一商務媒合，兩天總計 177 場雙方媒合對談，讓提案團隊與資源方深度交流，掌握彼此優勢，期盼開啟更多潛在的合作機會。