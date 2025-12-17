2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top 10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台劇/韓劇/陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo戲劇影集排行榜Top 10。
【2025年Yahoo戲劇影集排行榜Top 10】
Top 1、《許我耀眼》
👀線上看：Line TV、Netflix、WeTV
《許我耀眼》由趙露思和陳偉霆分別飾演女主角「許妍」與男主角「沈皓明」，趙露思詮釋一個有創傷、有野心、靠「偽裝」進入上流社會的女人，非典型「甜美淑女」角色落差與角色內心戲豐富；陳偉霆則是典型「霸道總裁／都市精英」形象。兩人之間的戀愛與婚姻關係，充滿了對於權力、金錢、社會階層、身份焦慮等現代社會元素的探索，引起觀眾熱議並在排行榜上屢列前茅，可說是2025最不可忽視的中國大陸現代都市劇。
👉延伸閱讀》趙露思27歲生日會哭慘！《許我耀眼》大翻身
Top 2、《折腰》
👀線上看：WeTV、Netflix
雖然如今陸劇拍製進入慘澹時期，但2025可說是陸劇再度在台灣發威的一年：宋祖兒與劉宇寧領銜主演的陸劇《折腰》自2023年5月殺青後塵封到2025才問世是福不是禍：該劇以看似套路的古裝劇故事，卻帶給觀眾完全超乎預期的超好看鬥智俏皮愛情喜劇體驗！不論是女主角宋祖兒演繹古靈精怪聰明美女，還是男主角劉宇寧演木頭都太討喜！真的是不看可惜的年度重點陸劇！
👉延伸閱讀》《折腰》對戲189公分劉宇寧 宋祖兒曝好處：我的臉會顯瘦
Top 3、《苦盡柑來遇見你》
👀線上看：Netflix
IU與朴寶劍合作的2025最重點韓國時代劇堪稱《苦盡柑來遇見你》無誤！本劇娓娓道來濟州島上一個男孩「寬植」與女「愛純」孩的成長故事，兩人結婚後生下長女「金明」是他們的掌上明珠，過往「愛純」在重男輕女年代下不被重視的才華與優秀，都被女兒「金明」重新繼承、發揚光大！充滿自信又勇敢的金明，能不能結婚並且幸福快樂，是全村的希望！加上有《下女的誘惑》、《分手的決心》美術指導柳星姬為作品打造強大時代感，這才是追劇時代裡，觀眾值得一看的高品質時代劇！
👉延伸閱讀》《苦盡柑來》爆紅成現象韓劇！導演來台親授「大師心法」 震撼台灣演員
Top 4、《難哄》
👀線上看：優酷、Netflix
由白敬亭、章若楠主演的爆款陸劇《難哄》，幕後其實是台灣之光導演瞿友寧、姜瑞智為戲所打造出橫跨十年以上的浪漫青春戀曲，看著演員詮釋角色，一路從青澀初戀直到長大後的成熟蛻變、勇敢與面對，整齣愛情成長劇調性悠然，帶我們一起感受錊純粹的愛情與青春就是讚！最後桑延和溫以凡修成正果的結局絕對不能錯過！
👉延伸閱讀》白敬亭拍《難哄》壓力大 自認「不是長得好看那掛」
Top 5、《暴君的廚師》
👀線上看：Netflix
潤娥、李彩玟主演，《暴君的廚師》描述「巴黎米其林三星餐廳女主廚」赴法參加比賽奪冠後，在飛機上因閱讀「望雲錄」而穿越到古代、還要做飯給朝鮮「暴君」吃！兩人從互看不順眼到最後漸漸長出愛苗的過程非常滋養！是以結局就算不符史實也沒人在意，看潤娥演韓劇古裝版《黑白大廚》超開心！
👉延伸閱讀》韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇Top 7」：《暴君的廚師》上榜！
Top 6、《魷魚遊戲3》
👀線上看：Netflix
爆款韓劇《魷魚遊戲: 第3季》主人翁456號成奇勳（李政宰飾）的結局，是全世界觀眾所在乎的焦點！在經過第二季、到第三季，成奇勳為了保有人性，不斷瀕臨崩潰邊緣，他與前身為001號玩家的「負責人」（李炳憲飾）之間的對峙，是一場信任與背叛的人性大對決！而成奇勳所做出的抉擇，也會影響所有參加比賽的人們！這場遊戲試煉的人性三溫暖絕對是2025必看的影劇功課！
👉延伸閱讀》參加《魷魚遊戲》可以罷賽嗎？ 結果出乎意料
Top 7、《我們六個》
👀線上看：大愛YouTube
根據台灣真實社會事件「李月桂案」所翻拍的大愛劇《我們六個》，由天心飾演失明媽媽、因丈夫外遇後慘遭小三熱水燙死，該事件播出後果然成功引起觀眾熱議！這一家庭的故事可說是比八點檔更狗血！但因為是真實歷史事件，故事情節揪心又感人，除了天心、馬志翔演父母，演員群林雨葶、黃薇渟、塗善存、陳妤、邱宇辰、方語昕、楊蕎安、游珈瑄、潘親御、阮柏皓、吳采庭、何潔柔、蕭晴曦、安乙蕎、唐振剛和湯志偉等演員的表現都受到讚賞！大愛劇的受眾一向是女性觀眾居多，但《我們六個》更顯，婦女婆婆媽媽觀眾對於《我們六個》的愛與支持熱情，成為2025下半年的台劇驕傲！
👉延伸閱讀》《我們六個》演渣爹不畏被罵？馬志翔：林作賢等6孩給我「被討厭的勇氣」！
Top 8、《回魂計》
👀線上看：Netflix
Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，金馬影后舒淇和李心潔原為資優生女兒同班同學的「媽媽之友」，卻因女兒被綁而結盟，在女兒受害以後，她們決定為這一切的苦難，展開復仇！她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。復仇與自救過程中，各種謊言陷阱與操控行為全部都現形，她們會從此沈淪下去嗎？
👉延伸閱讀》不只《回魂計》、《影后》上榜，Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！
Top 9、《藏海傳》
👀線上看：Disney+
頂流男神肖戰主演的2025年度爆款古裝大戲《藏海傳》講述大雍朝欽天監監正蒯鐸之子「稚奴」一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他在十年後化名「藏海」（肖戰飾）回到京城開始復仇大業：擁有堪輿營造技藝與縱橫之術的他，在朝堂步步高升、沉冤得雪的過程令人大呼過癮！
👉延伸閱讀》2025權謀陸劇排行榜Top 8！《暗河傳》擠下《藏海傳》排第5
Top 10、《童話故事下集》
👀線上看：Netflix
柯佳嬿為台灣年輕媳婦們的心聲代言！Netflix華語獨家愛情清醒喜劇《童話故事下集》是已婚婦女必追台劇、未婚女性更是要先追起來當預防針！該劇有劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、傅孟柏等實力派共同主演。故事描述與公婆同住三年的宜玲，想搬出去、想離婚的念頭從沒消失過，偏偏老公是一個媽寶，很難踢得動！於是她陷入想搬搬不走、想離離不了的矛盾之中。該劇的愛情故事線主力在於她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶、以及社區藥局帥哥藥師（曾敬驊飾）身上，究竟是要精神出軌？還是更加正視婚姻家庭問題？這齣「童話故事」的下集，是台灣夫妻日常全都錄集錦！
👉延伸閱讀》近年「Netflix原創台劇」IMDb評分TOP10！《回魂計》第9《影后》第2!冠軍值得追
