2025 Yahoo十大陸劇排行榜Top 10｜趙露思、肖戰、劉宇寧、楊洋、丞磊都是關鍵字！《難哄》創下另類台灣之光！

2025年Yahoo戲劇陸劇排行榜Top10

2025 Yahoo戲劇陸劇排行榜 Top10 片單搶先曝光！隨著觀眾對於陸劇的接受度漸廣，連 Netflix、Disney+ 也都加入投資與買片行列！ 《許我耀眼》、《藏海傳》、《難哄》和《折腰》熱度都綿長！Ａ咖演員演出的《蠻好的人生》與《凡人修仙傳》必追，新銳主演的《雁回時》、《錦月如歌》緊追在後！Yahoo 將搜尋年度陸劇關鍵字與網路聲量分析、加上Yahoo奇摩電影戲劇編輯部為好戲加權，為大家呈現出「年度陸劇榜」的完美推薦清單請接招！

廣告 廣告

2025年Yahoo戲劇陸劇排行榜Top10

【2025年Yahoo奇戲劇陸劇排行榜Top10】

《許我耀眼》從開拍到播出前都不被看好，沒想到竟成為2025年網劇的收視年冠

Top 1、《許我耀眼》

👀線上看：Line TV、Netflix、WeTV

陸劇女神趙露思絕對是年度中國娛樂圈最重要的關鍵字之一。她不被看好的《許我耀眼》播出後超爆款、口碑太好，還震驚中國演藝圈！可說是趙露思與原經紀公司分手，全靠《許我耀眼》無預警上線並創造出開播熱度高峰而強力證明自己！這位女演員演戲已成精，戲裡她與陳偉霆演夫妻，從相戀、結婚、決裂到復合，風風雨雨，各種情節，都能牽動觀眾的追劇心情！堪稱年度現象級陸劇劇王！

2025年10月Yahoo戲劇影集排行榜Top1《許我耀眼》大數據

👉延伸閱讀》趙露思、陳偉霆最強售後！《許我耀眼》慶功宴重現「妍妍接電話」

陸劇《折腰》

Top 2、《折腰》

👀線上看：WeTV、Netflix

宋祖兒與劉宇寧領銜主演的古裝陸劇《折腰》雖披著「男主角被滅門」的苦大仇深外皮，拆掉包裝後、竟然變成超好看的男女主角鬥智俏皮愛情喜劇！每次過招都好好看，尤其看著小夫妻先婚後愛、一起共情，又共同歷經了超艱困的革命情感過程，直在過癮帶勁又感人，尤其女主角小喬（宋祖兒飾）的聰明與勇敢讓人好激賞！而男主角劉宇寧演木頭實在太可愛！難怪全部 36 集播完難得被喊「陸劇太短」！

👉延伸閱讀》宋祖兒吃準劉宇寧「這點」！ 《折腰》世仇虐戀「無法分開」原因曝光

《難哄》

Top 3、《難哄》

👀線上看：優酷、Netflix

2025年度中國大陸現代都市情感劇《難哄》，由「台灣之光導演瞿友寧」找來白敬亭、章若楠所主演，紅利是身為爆款陸劇《偷偷藏不住》的姊妹作，本來就備受矚目。而這次由桑稚的哥哥桑延當主角！桑延（白敬亭飾）高中就與章若楠所飾演的「溫以凡」兩情相悅，兩人在學生時期是純純的愛，這份愛一路橫跨超過十年，直到他們出社會、再度重逢以後，初戀的悸動感再度噴發，專情而又唯美的心動節奏，是這部劇最好嗑的地方！

👉延伸閱讀》「初戀系女神」章若楠《難哄》夢遊爬上床 羞問白敬亭：要收錢？

《藏海傳》

Top 4、《藏海傳》

👀線上看：Disney+

頂流男神肖戰主演的2025年度古裝大戲《藏海傳》故事講述的是大雍朝欽天監監正「蒯鐸」之子「稚奴」一夜之間遭遇滅門，身負血海深仇的他，潛心修學，十年後化名藏海（肖戰 飾）回到京城，憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，就是要復仇！而肖戰與深女主角「香暗荼」少少的感情戲也是很好看，是一部有腦精緻大戲！

👉延伸閱讀》2025權謀陸劇排行榜《藏海傳》排第6

《雁回時》陳都靈（右）和辛雲來（左）劇中有多場武戲

Top 5、《雁回時》

👀線上看：WeTV、Netflix

陳都靈、辛雲來領銜主演的《雁回時》也是典型的復仇爽劇，因為是《墨雨雲間》作者千山茶客的另一部小說《重生之貴女難求》所翻拍改編，自然有基本觀眾號召力：故事描述莊寒雁自小就被棄養與虐待，拼命回到老家以後，牽扯進家族宅內複雜的恩怨鬥爭，使她決定用自己的婚姻作為籌碼、也要闖進京城成為「貴女」！由於《雁回時》戲裡反派實在太壞，也成為全劇一大看點！

👉延伸閱讀》驚傳成「下一個于朦朧」 古裝女神陳都靈「獻祭」時間點曝光！暗藏恐怖巧合

《錦月如歌》丞磊「戰損妝」再掀話題

Top 6、《錦月如歌》

👀線上看：愛奇藝、Netflix

周也、丞磊主演的《錦月如歌》改編自人氣小說《重生之女將星》，講述何家長女「何晏」自小女扮男裝，代替嫡長子哥哥生活，成為將軍之後卻被家人陷害！大難不死的她決定為自己而活，並與「恩師之子」以及「年少時期同窗」肖珏再次重逢。二人歷經孫家事件、季陽王女事件、潤都守城之戰，幾經生死，最後終於互通心意且互相信任！丞磊演戲就是好看，今年也是他站穩戲劇界的一大重要時期。

👉延伸閱讀》《錦月如歌》周也5種不費力高級穿搭「太會穿」！

《凡人修仙傳》楊洋飾演「韓立」，從平凡人蛻變成修仙人

Top 7、《凡人修仙傳》

👀線上看：Netflix、優酷台灣YouTube

楊洋主演古裝劇《凡人修仙傳》改編自同名小說，故事以楊洋飾演的韓立為主人翁，農村青年因貧窮而需要出要打拼、離鄉奮鬥過程中，因機緣巧合、追隨金士傑所飾演的怪醫而進入修仙領域，修煉過程中逐漸看清師傅的各種怪異企圖、讓他時刻警惕，後來果然殺出一條活路！看楊洋從青澀演到修仙成功的成長曲線和演技超過癮，作品本身電腦特效精緻有誠意，加上原作 IP 太有名，強強聯手，果然創下收視佳績！

《凡人修仙傳》Yahoo閱聽眾性別比例調查

👉延伸閱讀》男神楊洋「帥到手機殼炸裂」…假期出遊照曝光！

《蠻好的人生》孫儷飾演保險女王「胡曼黎」

Top 8、《蠻好的人生》

👀線上看：優酷台灣YouTube、Netflix

孫儷所與董子健所主演的現代劇《蠻好的人生》描述一位超強業務女強人，婚姻觸礁以後，開始反思自己在工作、家庭和個人成長中多重身份的經營過程，從而重新找尋自我定位。而她與董子健所飾演的公司後輩，從不和到合作的故事線，也是劇集的一大看點。孫儷演技一向令人安心，管他劇情有點公式化，只要有好演員和好演技都能彌補！依然能華麗帶觀眾走一遍上海女強人的繁花生命經歷。

👉延伸閱讀》43歲孫儷從《甄嬛傳》、《羋月傳》到《蠻好的人生》

《書卷一夢》李一桐跟劉宇寧情感開虐。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

Top 9、《書卷一夢》

👀線上看：愛奇藝

劉宇寧絕對是 2025 年陸劇男一霸主！在夯劇《折腰》之後所推出的陸劇《書卷一夢》也爆紅而且男主角也是他！劉宇寧與絕美大陸女演員李一桐組CP也好看，故事描述現代十八線女演員「宋小魚」（李一桐 飾）意外穿越進古裝劇《清寧一夢》裡頭，成為命運淒慘的女主角「宋一夢」，為了不想慘死，她拼命遠離南珩，各種反套路劇情都出籠，卻也都變成密集笑點，讓觀眾看得好開心！

👉延伸閱讀》2025陸劇十大主角人氣「超強CP」揭曉

陸劇《愛你》

Top 10、《愛你》

👀線上看：愛奇藝

張凌赫、徐若晗主演的愛情劇《愛你》改編自笙離小說《愛你，是我做過最好的事》，女主角為酒店經理沈惜凡（徐若晗飾），她因工作和戀情不順而失眠，找上了中醫師何蘇葉（張凌赫飾）問診。男方對她一見鍾情，偷偷拼命追求！​兩人在多次診療和生活中的偶遇中，順利越走越近。此劇不走狗血八點檔路線，是美麗暖心的心靈治癒之旅，尤其中醫文化的背景巧妙融合進到生活裡，還有令人臉紅心跳吻戲場景包括櫻花之吻、浴室之吻和求婚之吻，都是唯美也好嗑！

👉延伸閱讀》張凌赫飾「最帥中醫」《愛你》追女仔情趣多！把脈、針灸與治落枕戲都「甜到出汁」！

2025年Yahoo戲劇陸劇排行榜Top10（此排行榜係為2025年1月1日至11月30日Yahoo奇摩關鍵字搜尋量、網路討論聲量和Yahoo奇摩電影戲劇編輯精選綜合加權排行。）

▶延伸閱讀：

▶歡迎加入Yahoo電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！