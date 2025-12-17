2025 Yahoo十大陸劇排行榜Top 10｜趙露思、肖戰、劉宇寧、楊洋、丞磊都是關鍵字！《難哄》創下另類台灣之光！
2025 Yahoo戲劇陸劇排行榜 Top10 片單搶先曝光！隨著觀眾對於陸劇的接受度漸廣，連 Netflix、Disney+ 也都加入投資與買片行列！ 《許我耀眼》、《藏海傳》、《難哄》和《折腰》熱度都綿長！Ａ咖演員演出的《蠻好的人生》與《凡人修仙傳》必追，新銳主演的《雁回時》、《錦月如歌》緊追在後！Yahoo 將搜尋年度陸劇關鍵字與網路聲量分析、加上Yahoo奇摩電影戲劇編輯部為好戲加權，為大家呈現出「年度陸劇榜」的完美推薦清單請接招！
【2025年Yahoo奇戲劇陸劇排行榜Top10】
Top 1、《許我耀眼》
👀線上看：Line TV、Netflix、WeTV
陸劇女神趙露思絕對是年度中國娛樂圈最重要的關鍵字之一。她不被看好的《許我耀眼》播出後超爆款、口碑太好，還震驚中國演藝圈！可說是趙露思與原經紀公司分手，全靠《許我耀眼》無預警上線並創造出開播熱度高峰而強力證明自己！這位女演員演戲已成精，戲裡她與陳偉霆演夫妻，從相戀、結婚、決裂到復合，風風雨雨，各種情節，都能牽動觀眾的追劇心情！堪稱年度現象級陸劇劇王！
👉延伸閱讀》趙露思、陳偉霆最強售後！《許我耀眼》慶功宴重現「妍妍接電話」
Top 2、《折腰》
👀線上看：WeTV、Netflix
宋祖兒與劉宇寧領銜主演的古裝陸劇《折腰》雖披著「男主角被滅門」的苦大仇深外皮，拆掉包裝後、竟然變成超好看的男女主角鬥智俏皮愛情喜劇！每次過招都好好看，尤其看著小夫妻先婚後愛、一起共情，又共同歷經了超艱困的革命情感過程，直在過癮帶勁又感人，尤其女主角小喬（宋祖兒飾）的聰明與勇敢讓人好激賞！而男主角劉宇寧演木頭實在太可愛！難怪全部 36 集播完難得被喊「陸劇太短」！
👉延伸閱讀》宋祖兒吃準劉宇寧「這點」！ 《折腰》世仇虐戀「無法分開」原因曝光
Top 3、《難哄》
👀線上看：優酷、Netflix
2025年度中國大陸現代都市情感劇《難哄》，由「台灣之光導演瞿友寧」找來白敬亭、章若楠所主演，紅利是身為爆款陸劇《偷偷藏不住》的姊妹作，本來就備受矚目。而這次由桑稚的哥哥桑延當主角！桑延（白敬亭飾）高中就與章若楠所飾演的「溫以凡」兩情相悅，兩人在學生時期是純純的愛，這份愛一路橫跨超過十年，直到他們出社會、再度重逢以後，初戀的悸動感再度噴發，專情而又唯美的心動節奏，是這部劇最好嗑的地方！
👉延伸閱讀》「初戀系女神」章若楠《難哄》夢遊爬上床 羞問白敬亭：要收錢？
Top 4、《藏海傳》
👀線上看：Disney+
頂流男神肖戰主演的2025年度古裝大戲《藏海傳》故事講述的是大雍朝欽天監監正「蒯鐸」之子「稚奴」一夜之間遭遇滅門，身負血海深仇的他，潛心修學，十年後化名藏海（肖戰 飾）回到京城，憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，就是要復仇！而肖戰與深女主角「香暗荼」少少的感情戲也是很好看，是一部有腦精緻大戲！
👉延伸閱讀》2025權謀陸劇排行榜《藏海傳》排第6
Top 5、《雁回時》
👀線上看：WeTV、Netflix
陳都靈、辛雲來領銜主演的《雁回時》也是典型的復仇爽劇，因為是《墨雨雲間》作者千山茶客的另一部小說《重生之貴女難求》所翻拍改編，自然有基本觀眾號召力：故事描述莊寒雁自小就被棄養與虐待，拼命回到老家以後，牽扯進家族宅內複雜的恩怨鬥爭，使她決定用自己的婚姻作為籌碼、也要闖進京城成為「貴女」！由於《雁回時》戲裡反派實在太壞，也成為全劇一大看點！
👉延伸閱讀》驚傳成「下一個于朦朧」 古裝女神陳都靈「獻祭」時間點曝光！暗藏恐怖巧合
Top 6、《錦月如歌》
👀線上看：愛奇藝、Netflix
周也、丞磊主演的《錦月如歌》改編自人氣小說《重生之女將星》，講述何家長女「何晏」自小女扮男裝，代替嫡長子哥哥生活，成為將軍之後卻被家人陷害！大難不死的她決定為自己而活，並與「恩師之子」以及「年少時期同窗」肖珏再次重逢。二人歷經孫家事件、季陽王女事件、潤都守城之戰，幾經生死，最後終於互通心意且互相信任！丞磊演戲就是好看，今年也是他站穩戲劇界的一大重要時期。
👉延伸閱讀》《錦月如歌》周也5種不費力高級穿搭「太會穿」！
Top 7、《凡人修仙傳》
👀線上看：Netflix、優酷台灣YouTube
楊洋主演古裝劇《凡人修仙傳》改編自同名小說，故事以楊洋飾演的韓立為主人翁，農村青年因貧窮而需要出要打拼、離鄉奮鬥過程中，因機緣巧合、追隨金士傑所飾演的怪醫而進入修仙領域，修煉過程中逐漸看清師傅的各種怪異企圖、讓他時刻警惕，後來果然殺出一條活路！看楊洋從青澀演到修仙成功的成長曲線和演技超過癮，作品本身電腦特效精緻有誠意，加上原作 IP 太有名，強強聯手，果然創下收視佳績！
👉延伸閱讀》男神楊洋「帥到手機殼炸裂」…假期出遊照曝光！
Top 8、《蠻好的人生》
👀線上看：優酷台灣YouTube、Netflix
孫儷所與董子健所主演的現代劇《蠻好的人生》描述一位超強業務女強人，婚姻觸礁以後，開始反思自己在工作、家庭和個人成長中多重身份的經營過程，從而重新找尋自我定位。而她與董子健所飾演的公司後輩，從不和到合作的故事線，也是劇集的一大看點。孫儷演技一向令人安心，管他劇情有點公式化，只要有好演員和好演技都能彌補！依然能華麗帶觀眾走一遍上海女強人的繁花生命經歷。
👉延伸閱讀》43歲孫儷從《甄嬛傳》、《羋月傳》到《蠻好的人生》
Top 9、《書卷一夢》
👀線上看：愛奇藝
劉宇寧絕對是 2025 年陸劇男一霸主！在夯劇《折腰》之後所推出的陸劇《書卷一夢》也爆紅而且男主角也是他！劉宇寧與絕美大陸女演員李一桐組CP也好看，故事描述現代十八線女演員「宋小魚」（李一桐 飾）意外穿越進古裝劇《清寧一夢》裡頭，成為命運淒慘的女主角「宋一夢」，為了不想慘死，她拼命遠離南珩，各種反套路劇情都出籠，卻也都變成密集笑點，讓觀眾看得好開心！
👉延伸閱讀》2025陸劇十大主角人氣「超強CP」揭曉
Top 10、《愛你》
👀線上看：愛奇藝
張凌赫、徐若晗主演的愛情劇《愛你》改編自笙離小說《愛你，是我做過最好的事》，女主角為酒店經理沈惜凡（徐若晗飾），她因工作和戀情不順而失眠，找上了中醫師何蘇葉（張凌赫飾）問診。男方對她一見鍾情，偷偷拼命追求！兩人在多次診療和生活中的偶遇中，順利越走越近。此劇不走狗血八點檔路線，是美麗暖心的心靈治癒之旅，尤其中醫文化的背景巧妙融合進到生活裡，還有令人臉紅心跳吻戲場景包括櫻花之吻、浴室之吻和求婚之吻，都是唯美也好嗑！
👉延伸閱讀》張凌赫飾「最帥中醫」《愛你》追女仔情趣多！把脈、針灸與治落枕戲都「甜到出汁」！
▶延伸閱讀：
▶歡迎加入Yahoo電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
Disney+公開2026華語劇 6部有2部台劇
Disney+震撼公開2026 年華語戲劇陣容，明年他們將力推6部劇，包含兩部他劇《凶宅專賣店》和《動物園》，另外四部則是陸劇，包含了《慕胥辭》、《玉茗茶骨》、《雨霖鈴》和《莫離》。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
2026古裝新劇《恩愛的盜賊大人》1/3上線！文相敏X南志鉉上演「身體靈魂交換」...共譜奇幻羅曼史！
2025倒數不到半個月即將結束！眾多2026年1月新劇陸續展開宣傳啦！其中一部1月新劇《恩愛的盜賊大人》在近日陸續公開劇照、海報、預告等內容！《恩愛的盜賊大人》由文相敏、南志鉉主演！由Studio Dragon主辦的第2屆電視劇劇本大賽優秀獎得主李善編劇執筆與《太太為什麼給男僕吃肉》的導演咸英傑合作打造，確定將在2026/1/3上線！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《左撇子女孩》代表台灣闖進奧斯卡前15強 導演鄒時擎創紀錄「台灣第一位女導演」
【緯來新聞網】美國影藝學院於臺灣時間今（17）日凌晨正式公告了2026年奧斯卡金像獎國際電影（Int緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《長安二十四計》成毅冷血復仇爽度破表！口碑狂飆
成毅主演古裝劇《長安二十四計》以唐朝為背景，講述謝淮安家族遭滅門後潛伏十年復仇的故事，劇情充滿反轉又對應「三十六計」的各式計謀，加上成毅精湛演技和老戲骨們的加持，使該劇收視與口碑雙雙飆升，已超越同期播出的《狙擊蝴蝶》和《雙軌》，奪下收視冠軍！成毅今年還推出《天地劍心》、《赴山海》等作品，穩坐流量男神寶座。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 8
男女神...邊佑錫、張員瑛、Karina微電影上線 網喊：看臉就被淨化
韓劇男神邊佑錫與當紅女星張員瑛、Karina攜手合作的微電影《The Christmas Song》第一部分已正式上線，引發熱烈討論。這部由三位高顏值藝人主演的8分鐘短片，不僅讓粉絲敲碗希望能拍成完整韓劇，也使即將於明年1月10日登上台北大巨蛋金唱片頒獎典禮的邊佑錫討論度大增。微電影中邊佑錫飾演從孤兒成長為牧師的角色，與張員瑛及Karina共同演繹動人故事。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
【2025 SBS演技大賞】6對最佳韓劇CP名單出爐：張基龍&安恩真《一吻爆炸》PK韓志旼&李浚赫《我的完美秘書》人氣大比拚！
2025進入最終倒數！韓國電視台在年末都會舉行演技大賞，SBS電視台也正式公開今年2025年的演技大賞最佳韓劇CP名單！包括李浚赫&韓志旼《我的完美秘書》、朴炯植&洪華妍《寶物島》、陸星材&苞娜《鬼宮》、崔宇植&庭沼珉《宇宙Marry Me？》、朴持厚&夏唯俊《月亮在江邊流淌》、張基龍&安恩真《一吻爆炸》等韓劇CP卡司入圍，不曉得哪對CP組合是你的最愛呢？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
聖誕女王再破紀錄！ 瑪麗亞凱莉經典歌曲奪回寶座 嗨喊「謙卑」
西洋樂壇歌后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的聖誕熱門歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉，本週在《告示牌》（Billboard）Hot 100排行榜上達到第20週冠軍的里程碑，打破了該榜單長達67年的總計登頂時間紀錄。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
728 SEVENTOEIGHT2成員將入伍 他抽到海陸：震驚到期待
男團728 SEVENTOEIGHT日前舉辦聖誕粉絲同樂會，隊長麒文與成員美祥M宣布將於明年上半年入伍服役。消息一出讓全場粉絲又驚又不捨。麒文表示：「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程。」他分享抽籤時意外抽中海軍陸戰隊，坦言從震驚到期待，視為難忘的人生經歷。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
《富比士》評選2025年度K-pop偶像排行榜出爐！BTS冠軍讓人、G-Dragon跌出10名之外
每年年末除了各大演唱會舞台與頒獎典禮，當然也少不了年度回顧與排行榜，韓國《富比士》日前根據藝人的商業影響力、音樂串流成績、媒體曝光、社群聲量與品牌價值...等指標，評選出「2025 最佳 K-pop 偶像 Top 30」，以往榜單常勝軍 BTS 今年跌到第 10 名，巡演一場接一場開的 G-Dragon 更跌出了十名之外，一起來看看你愛的偶像有沒有入榜。bella儂儂 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
Netflix《軍靴男孩》沒有第二季！評價點閱俱佳難逃不續訂命運
Netflix影集《軍靴男孩》於今年十月推出，描述1990年一名深櫃少年在一時衝動下，跟隨最好的異性戀好友加入美國海軍陸戰隊，但當時美軍禁止同志服役，讓他得試圖隱瞞性向，好在軍隊中生存。該劇獲得熱烈迴響及好評，雖然主創團隊和粉絲期待會有第二季，但現在看來已確定未能續拍。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
國際客「質優於量」 觀光署：每年900萬人次最適合台灣
國際來台客目前破800萬人次，交通部觀光署署長陳玉秀表示，今年度應能比去年成長50萬人次。她分析，為避免過度旅遊、排擠居民資源，國際客900萬人次最適合台灣，當前觀光目標「質優於量」，觀光年產值拚增2至3％。2024年國際來台客約785.77萬人次，日均消費182.83美元，觀光產值約100億美金。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
過往爭議事件多！楊宗緯被爆已有3歲兒 曾發文狠酸頂流劉宇寧
歌手楊宗緯日前傳出在林口置產當上主委後，有住戶向媒體投訴楊宗緯一家除占用公共空間，破壞停車場感應器卻未善後，鄰居對他評價兩極，現在更傳出楊宗緯疑似當爸，不知是否瞞婚生子。而楊宗緯自《超級星光大道》出道，當時更因謊報年齡退賽並被緩起訴，之後也曾因發表歧視女性的言論遭到炎上。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 2
豪宅失竊扯出內鬼！朴娜勑遭疑「自己人動手」 前經紀人怒翻臉內幕曝光
南韓綜藝圈再掀震撼彈！人氣喜劇演員朴娜勑近日捲入與前經紀團隊的重大糾紛，相關指控不僅止於勞資爭議，甚至牽扯私生活與醫療爭議。朴娜勑已正式宣布全面暫停演藝活動，而雙方決裂的關鍵導火線，也隨之曝光。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
今年冬天4大生肖時來運轉 財運桃花旺旺來
今年冬天4大生肖時來運轉 財運桃花旺旺來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
禁團令未解是台灣躊躇不前？觀光署澄清「2月已釋善意」：陸方未回應
台灣禁止組團赴大陸旅遊至今5年半未解，有報導稱禁團令未解，兩岸今年觀光逆差1520億元，北京頻釋善意，台灣躊躇不前，對此，觀光署強調，有關陸客來台觀光部分，政府已就可操之部分先行推動，我方台旅會也於2月聯繫陸方海旅會表達「觀光小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄今仍未回應，對於兩岸觀光交流，政府有4個立場不變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
專賣凶宅！李銘順怕鬼入住全開燈 陳姸霏當通靈少女
Disney＋宣布2026年華語戲劇陣容，一口氣揭曉6部話題神劇，包括在台北電影節好評不斷的《凶宅專賣店》、高雄電影節觀眾票選第一的《動物園》，騰訊預約狂破 200 萬的《慕胥辭》、《延禧攻略》製作團隊回歸之作《玉茗茶骨》、楊洋挑戰演繹經典角色「南俠」展昭《雨霖鈴》、以及白鹿復仇爽劇《莫離》，題型容納在地民俗、職場喜劇、宅鬥權謀、武俠冒險、奇幻愛戀類型。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
汪小菲帶孕妻來台力挺被拍！李進良出賣好友「真實反應」：不輸內地電影
由温昇豪擔任監製及主演的影集《整形過後》播出後好評不斷，影集顧問李進良今（16）日和好友温昇豪一同現身宣傳活動，透露影集播出後診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材！」同時提到這是少數將醫美產業細節真實呈現的作品，影集播出後也獲得許多醫美同業的肯定，「包括我北京的朋友特地來，他講說『哇X搞這麼大啊，我以為只是拍個小視頻』。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
星二代衝副業／獨家！周董光環救不了 林瑞陽兒出手盤活300壯士
因周杰倫曾站台而聲名大噪的健身房「300壯士」，今年初陷入合夥破裂、資金糾紛及經營爭議的風暴，讓台北西門與新北板橋兩間店遭頂讓。據線報透露，約在半年前已由林瑞陽長子林禹接手，並將店名改為「運動學Fitology」， 雖然是「零元頂讓」，但兩家店也讓他背負了約500萬元的隱形債務。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 6