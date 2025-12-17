2025 Yahoo十大陸劇排行榜Top 10｜趙露思、肖戰、劉宇寧、楊洋、丞磊都是關鍵字！《難哄》創下另類台灣之光！
2025 Yahoo戲劇陸劇排行榜 Top10 片單搶先曝光！隨著觀眾對於陸劇的接受度漸廣，連 Netflix、Disney+ 也都加入投資與買片行列！ 《許我耀眼》、《藏海傳》、《難哄》和《折腰》熱度都綿長！Ａ咖演員演出的《蠻好的人生》與《凡人修仙傳》必追，新銳主演的《雁回時》、《錦月如歌》緊追在後！Yahoo 將搜尋年度陸劇關鍵字與網路聲量分析、加上Yahoo奇摩電影戲劇編輯部為好戲加權，為大家呈現出「年度陸劇榜」的完美推薦清單請接招！
【2025年Yahoo奇戲劇陸劇排行榜Top10】
Top 1、《許我耀眼》
👀線上看：Line TV、Netflix、WeTV
陸劇女神趙露思絕對是年度中國娛樂圈最重要的關鍵字之一。她不被看好的《許我耀眼》播出後超爆款、口碑太好，還震驚中國演藝圈！可說是趙露思與原經紀公司分手，全靠《許我耀眼》無預警上線並創造出開播熱度高峰而強力證明自己！這位女演員演戲已成精，戲裡她與陳偉霆演夫妻，從相戀、結婚、決裂到復合，風風雨雨，各種情節，都能牽動觀眾的追劇心情！堪稱年度現象級陸劇劇王！
👉延伸閱讀》趙露思、陳偉霆最強售後！《許我耀眼》慶功宴重現「妍妍接電話」
Top 2、《折腰》
👀線上看：WeTV、Netflix
宋祖兒與劉宇寧領銜主演的古裝陸劇《折腰》雖披著「男主角被滅門」的苦大仇深外皮，拆掉包裝後、竟然變成超好看的男女主角鬥智俏皮愛情喜劇！每次過招都好好看，尤其看著小夫妻先婚後愛、一起共情，又共同歷經了超艱困的革命情感過程，直在過癮帶勁又感人，尤其女主角小喬（宋祖兒飾）的聰明與勇敢讓人好激賞！而男主角劉宇寧演木頭實在太可愛！難怪全部 36 集播完難得被喊「陸劇太短」！
👉延伸閱讀》宋祖兒吃準劉宇寧「這點」！ 《折腰》世仇虐戀「無法分開」原因曝光
Top 3、《難哄》
👀線上看：優酷、Netflix
2025年度中國大陸現代都市情感劇《難哄》，由「台灣之光導演瞿友寧」找來白敬亭、章若楠所主演，紅利是身為爆款陸劇《偷偷藏不住》的姊妹作，本來就備受矚目。而這次由桑稚的哥哥桑延當主角！桑延（白敬亭飾）高中就與章若楠所飾演的「溫以凡」兩情相悅，兩人在學生時期是純純的愛，這份愛一路橫跨超過十年，直到他們出社會、再度重逢以後，初戀的悸動感再度噴發，專情而又唯美的心動節奏，是這部劇最好嗑的地方！
👉延伸閱讀》「初戀系女神」章若楠《難哄》夢遊爬上床 羞問白敬亭：要收錢？
Top 4、《藏海傳》
👀線上看：Disney+
頂流男神肖戰主演的2025年度古裝大戲《藏海傳》故事講述的是大雍朝欽天監監正「蒯鐸」之子「稚奴」一夜之間遭遇滅門，身負血海深仇的他，潛心修學，十年後化名藏海（肖戰 飾）回到京城，憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，就是要復仇！而肖戰與深女主角「香暗荼」少少的感情戲也是很好看，是一部有腦精緻大戲！
👉延伸閱讀》2025權謀陸劇排行榜《藏海傳》排第6
Top 5、《雁回時》
👀線上看：WeTV、Netflix
陳都靈、辛雲來領銜主演的《雁回時》也是典型的復仇爽劇，因為是《墨雨雲間》作者千山茶客的另一部小說《重生之貴女難求》所翻拍改編，自然有基本觀眾號召力：故事描述莊寒雁自小就被棄養與虐待，拼命回到老家以後，牽扯進家族宅內複雜的恩怨鬥爭，使她決定用自己的婚姻作為籌碼、也要闖進京城成為「貴女」！由於《雁回時》戲裡反派實在太壞，也成為全劇一大看點！
👉延伸閱讀》驚傳成「下一個于朦朧」 古裝女神陳都靈「獻祭」時間點曝光！暗藏恐怖巧合
Top 6、《錦月如歌》
👀線上看：愛奇藝、Netflix
周也、丞磊主演的《錦月如歌》改編自人氣小說《重生之女將星》，講述何家長女「何晏」自小女扮男裝，代替嫡長子哥哥生活，成為將軍之後卻被家人陷害！大難不死的她決定為自己而活，並與「恩師之子」以及「年少時期同窗」肖珏再次重逢。二人歷經孫家事件、季陽王女事件、潤都守城之戰，幾經生死，最後終於互通心意且互相信任！丞磊演戲就是好看，今年也是他站穩戲劇界的一大重要時期。
👉延伸閱讀》《錦月如歌》周也5種不費力高級穿搭「太會穿」！
Top 7、《凡人修仙傳》
👀線上看：Netflix、優酷台灣YouTube
楊洋主演古裝劇《凡人修仙傳》改編自同名小說，故事以楊洋飾演的韓立為主人翁，農村青年因貧窮而需要出要打拼、離鄉奮鬥過程中，因機緣巧合、追隨金士傑所飾演的怪醫而進入修仙領域，修煉過程中逐漸看清師傅的各種怪異企圖、讓他時刻警惕，後來果然殺出一條活路！看楊洋從青澀演到修仙成功的成長曲線和演技超過癮，作品本身電腦特效精緻有誠意，加上原作 IP 太有名，強強聯手，果然創下收視佳績！
👉延伸閱讀》男神楊洋「帥到手機殼炸裂」…假期出遊照曝光！
Top 8、《蠻好的人生》
👀線上看：優酷台灣YouTube、Netflix
孫儷所與董子健所主演的現代劇《蠻好的人生》描述一位超強業務女強人，婚姻觸礁以後，開始反思自己在工作、家庭和個人成長中多重身份的經營過程，從而重新找尋自我定位。而她與董子健所飾演的公司後輩，從不和到合作的故事線，也是劇集的一大看點。孫儷演技一向令人安心，管他劇情有點公式化，只要有好演員和好演技都能彌補！依然能華麗帶觀眾走一遍上海女強人的繁花生命經歷。
👉延伸閱讀》43歲孫儷從《甄嬛傳》、《羋月傳》到《蠻好的人生》
Top 9、《書卷一夢》
👀線上看：愛奇藝
劉宇寧絕對是 2025 年陸劇男一霸主！在夯劇《折腰》之後所推出的陸劇《書卷一夢》也爆紅而且男主角也是他！劉宇寧與絕美大陸女演員李一桐組CP也好看，故事描述現代十八線女演員「宋小魚」（李一桐 飾）意外穿越進古裝劇《清寧一夢》裡頭，成為命運淒慘的女主角「宋一夢」，為了不想慘死，她拼命遠離南珩，各種反套路劇情都出籠，卻也都變成密集笑點，讓觀眾看得好開心！
👉延伸閱讀》2025陸劇十大主角人氣「超強CP」揭曉
Top 10、《愛你》
👀線上看：愛奇藝
張凌赫、徐若晗主演的愛情劇《愛你》改編自笙離小說《愛你，是我做過最好的事》，女主角為酒店經理沈惜凡（徐若晗飾），她因工作和戀情不順而失眠，找上了中醫師何蘇葉（張凌赫飾）問診。男方對她一見鍾情，偷偷拼命追求！兩人在多次診療和生活中的偶遇中，順利越走越近。此劇不走狗血八點檔路線，是美麗暖心的心靈治癒之旅，尤其中醫文化的背景巧妙融合進到生活裡，還有令人臉紅心跳吻戲場景包括櫻花之吻、浴室之吻和求婚之吻，都是唯美也好嗑！
👉延伸閱讀》張凌赫飾「最帥中醫」《愛你》追女仔情趣多！把脈、針灸與治落枕戲都「甜到出汁」！
▶延伸閱讀：2025年Yahoo戲劇韓劇排行榜Top10
▶延伸閱讀：2025年十大賣座電影分析文
▶歡迎加入Yahoo電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服
【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 1 天前 ・ 43
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 28
Summer喪父熬夜到凌晨4點 曝蕭敬騰暖舉「爸爸是不是很開心」
75歲資深藝人林光寧今年9月因肺部細菌感染緊急住院治療，病況引起外界關注，怎料時隔3個月，女兒Summer（林有慧）悲痛證實病逝消息。面對父親離世的第3天，Summer坦言熬夜到凌晨4點，但有蕭敬騰的暖心陪伴，「爸爸是不是很開心」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 51
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 3 天前 ・ 31
昔喪母脫序恍神全被拍 ！唐治平暴瘦曬「同框蔣萬安照」 最新近況曝
47歲唐治平去年6月母親離世後，疑因走不出喪母陰霾，心情長期無法平復，精神狀況亦顯得不穩定，經常被民眾發現遊走在台北街頭。如今，唐治平再度現身人群中，被直擊與多名政治人物同框合影，近況曝光再度掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
《長安二十四計》成毅冷血復仇爽度破表！口碑狂飆
成毅主演古裝劇《長安二十四計》以唐朝為背景，講述謝淮安家族遭滅門後潛伏十年復仇的故事，劇情充滿反轉又對應「三十六計」的各式計謀，加上成毅精湛演技和老戲骨們的加持，使該劇收視與口碑雙雙飆升，已超越同期播出的《狙擊蝴蝶》和《雙軌》，奪下收視冠軍！成毅今年還推出《天地劍心》、《赴山海》等作品，穩坐流量男神寶座。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 8
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
婚變滿血復出／掰了「不倫戀」桌球女神 男星轉型有成入圍金鐘獎
陳曉、陳妍希今年初結束8年婚姻，年末雙方不約而同推出新劇，過去常遭酸民言語霸凌「配不上陳曉」，且播劇成績始終不如前夫的陳妍希，這次以狗血姐弟戀戲碼正面PK陳曉的清裝經商劇，不但話題度大勝，收視也沒被壓下，事業在離婚後「滿血復活」；其他娛圈銀色夫妻，同樣不乏事業「此消彼漲」的案例。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 19
陳水扁轉戰電視圈主持節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將轉戰電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 18 小時前 ・ 93
白冰冰演藝圈媽祖婆「顯靈」登三公尺大展神威收視奪冠！最夯恰吉「王世堅」神助攻
娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》上週六12/13主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」收視全方位勝利第一名。民視 ・ 1 天前 ・ 5
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 1
《週末最強大》首播開紅盤！連廣告時間都不轉台 胡瓜加碼好康寵粉
【緯來新聞網】胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲聯手主持華視和緯來推出全新大型綜藝節目《週末最強大》，上周六（13緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13