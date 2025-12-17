2025 Yahoo十大韓劇排行榜Top 10｜《暴君的廚師》潤娥用做菜療癒觀眾登第2 《親愛的X》突破復仇劇框架爆紅 冠軍片帶給大家面對平凡人生的勇氣！

2025 Yahoo韓劇榜

2025 Yahoo戲劇十大韓劇排行榜 Top 10 熱騰騰出爐！今年韓劇冒出不少出乎意料的故事題材，也意外被觀眾熱情擁抱：《魷魚遊戲3》雖然結局有爭議但也因而引發討論，IU主演的《苦盡柑來遇見你》成績不俗，成為2025上半年話題劇！而不管史實、只管潤娥做菜的《暴君的廚師》是2025夏秋療癒觀眾的爆款劇！至於朱智勛《外傷重症中心》以小成本博得大成功、也是年度韓劇佳話！今年 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與 Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權、完全精選出十大韓劇片單請接招，快把今年大家都在追的優質韓劇全部追完！

【2025年Yahoo韓劇排行榜Top10】

IU、朴寶劍《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）

Top 1、《苦盡柑來遇見你》

👀線上看：Netflix

若沒有IU（李知恩）、朴寶劍和文素利所主演的這齣韓國時代劇，2025 年的韓劇將大大失色！此劇描述了 1950 年代橫跨至千禧年後的韓國小家庭成長歷程，史詩般的在地樸實氣味，讓大家追起來好幸福：故事描述海女之女吳愛純（IU、文素利共同飾演），她天資聰穎可愛但出身貧困，與初戀「梁寬植」（朴寶劍、朴海俊共同飾演）結婚後戮力改善生活，就是為了要帶給女兒金明充滿希望的人生。《苦盡柑來遇見你》聚焦在「愛純」從少女到熟女的人生經歷，開局和結局都超好哭，追完也會帶給大家重新面對平凡人生的勇氣！

潤娥與李彩玟首次合作《暴君的廚師》即碰撞出新鮮火花。（Netflix提供）

Top 2、《暴君的廚師》

👀線上看：Netflix

有潤娥主演就必看！歷經男主角換角風波，依然禁得起考驗的年中韓劇《暴君的廚師》描述身為「巴黎米其林三星餐廳主廚」的女主角赴法參加比賽奪冠，卻在飛機上閱讀「望雲錄」而穿越到古代、還要做飯給朝鮮「暴君」吃！兩人從互相槓上、到最後漸漸長出愛苗的過程好好看！雖然結局完全改掉歷史又腦洞大開，但是沒關係，潤娥好美好會煮，暴君「李彩玟」六塊肌好養眼也好純情，讓觀眾看了開心最重要！

成奇勳在這一季多半時間被手銬銬住，看起來萬念俱灰。（圖／Netflix提供）

Top 3、《魷魚遊戲3》

👀線上看：Netflix

韓劇《魷魚遊戲: 第3季》最終章深入描繪了456號成奇勳（李政宰飾）的心境轉變，他在參與這個致命遊戲之前是一種人格，但經過第二季、到第三季在魷魚遊戲「下半場」中，為了保有人性信念而瀕臨崩潰邊緣是整齣劇的核心。而成奇勳與前身為001號玩家的「負責人」（李炳憲 飾）之間的對峙則是遊戲之外的重點。成奇勳做出的抉擇，會如何影響所有參加比賽的人們？雖然不少人還沒追劇就已經被爆雷，但還是推薦大家親自把《魷魚遊戲: 第3季》追一次，細膩感受這場遊戲試煉的人性三溫暖過程！

金裕貞在《親愛的X》首度挑戰黑化演技

Top 4、《親愛的X》

👀線上看：HBO Max獨家

全12集的 TVING 浪漫驚悚韓劇影集《親愛的X》改編自人氣 Webtoon 同名漫畫，女主角金裕貞飾演一成功女演員，成長背景有創傷的她，透過卓越的心理操縱能耐而登上事業巔峰，與她戀愛的金永大則是不惜一切代價也要保護她！這種用性命互相綁定的戀愛關係實在太濃烈，喜歡致命吸引力感情經營故事的觀眾千萬別錯過！

姊妹互換身分! 朴寶英演出角色＂4種層次＂（圖／Netflix 提供）

Top 5、《未知的首爾》

👀線上看：Netflix

朴寶英一人分飾「雙胞胎姐妹」兩個角色的的超強韓劇《未知的首爾》以療癒路線征服觀眾！在首爾上班的模範生姊姊「未來」因為受到職場霸凌而動了輕生念頭，於是與留在家鄉打工營生的雙胞胎妹妹「未知」交換身份與工作，藉以療傷、暫時離開自己人生、喘一口氣。想不到卻歪打正著，兩位姐妹的人生因而都走上越來越好的方向！愛情故事線更是動人！說是年度必看韓劇資優生絕對實至名歸！

外傷重症中心（劇照）

Top 6、《外傷重症中心》

👀線上看：Netflix

小兵立大功、小成本拍出好劇、看到觀眾欲罷不能， Netflix 直接續訂接下來兩季的原創韓國劇集《外傷重症中心》絕對是 2025 年初最強醫療劇！據說是真人真事改編，根本「韓版暴走外科醫師」的《外傷重症中心》劇情描述天才外科醫生（朱智勛飾）空降韓國大學醫院當教授，一口氣拯救許多生命的勵志過程！除了朱智勛還有秋英宇因而爆紅！演員陣容包括賀營、鄭宰光、尹敬浩等人，劇集一上線就闖進多國 Netflix 節目榜單！韓國、台灣不用說，連泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、香港等國與美國都受到觀眾歡迎！

《我的完美秘書》Hami Video提供

Top 7、《我的完美秘書》

👀線上看：中華電信Hami Video

故事描述李浚赫所飾演的單親爸爸劉恩浩到姜智允（韓志旼飾）麾下當秘書，這個秘書太完美，連女霸總都傾心，觀眾當然也一起暈船！看韓志旼與暖男秘書李浚赫組CP談戀愛太甜！兩個大人談起戀愛成熟也滿滿初戀感，看完會好想向敲碗製作單位「請開拍《我的完美老公》」吧！

崔宇植（左）、庭沼珉主演《宇宙MARRY ME？》登上Disney＋台灣熱播冠軍。（Disney＋提供）

Top 8、《宇宙MARRY ME?》

👀線上看：Disney+

浪漫喜劇《宇宙MARRY ME?》由《寄生上流》崔宇植、《媽媽朋友的兒子》庭沼珉主演的浪漫韓劇《宇宙MARRY ME?》全12集，以「假結婚真領房」為主軸，講述一名剛與未婚夫解除婚約的女子，卻意外中獎獲得豪華新婚房的爆笑過程，為了住進豪宅，男女主角「聯婚合作」長達90天，當然要擦出愛的火花！

最新韓劇《暴風圈》 （Disney+提供）

Top 9、暴風圈

👀線上看：Disney+

「南北韓戰爭一觸即發」也要談戀愛！《暴風圈》由男神女神姜棟元全智賢組CP，以現代韓國為背景，講述事業有成的外交官、前駐美大使「徐聞柱」，和一名國際特工「白山湖」之間的命運交會。他們為了阻止戰爭發生，必須冒著生命危險、揭開一場威脅朝鮮半島和平的陰謀！D+旗艦級韓劇值得朝聖！

《夢想成為律師的律師們》

Top 10、《夢想成為律師的律師們》

👀線上看：Netflix

天才菁英新銳年輕女律師的姜孝敏（鄭彩娟飾）初踏上職場，就加入頂尖事務所，在冷酷又嚴格的上司尹錫勳（李陣郁飾）麾下工作過程中，歷經高壓的職場文化、光怪陸離的韓國社會案件以及律師圈的各種鬥爭，兩人逐漸在案件與危機處理當中建立信任與合作默契，成為互相依靠的法律夥伴。絕對是繼朴恩斌《非常律師禹英禑》之後最好看的韓國律師職人劇之一！

《我的完美秘書》

以上就是 2025年Yahoo戲劇「十大韓劇排行榜Top10」！前三名果真是「今年必看韓劇」！

韓劇仰賴明星演員衝出能見度、同時也能培育全新明星光環！IU因《苦盡柑來遇見你》再度證明自己的演技、潤娥因《暴君的廚師》向世界宣示自己沒有退流行，演了各種硬核韓劇的李浚赫，也因靠著浪漫愛情劇《我的完美秘書》而終於成為「國民男友」！哪些韓劇陪伴你渡過 2025 的追劇時光？因為追劇而得到繼續為生活奮鬥下去的能量，是最幸福的事！Yahoo也將陸續公布「十大戲劇榜」與「十大陸劇榜」，大家千萬別錯過！

*註：此排行榜係為2025年1月1日至11月30日Yahoo關鍵字搜尋量、網路討論聲量和Yahoo電影戲劇編輯精選綜合加權排行。

