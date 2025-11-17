Yahoo奇摩官方部落格

2025 Yahoo財經高峰會：AI變局開啟金融新時代 從降息走勢到加密貨幣全面剖析

Yahoo奇摩官方部落格
更新時間
年度重磅盛會「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）今（2025）年在美國紐約Yahoo Finance總部盛大舉行！
年度重磅盛會「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）今（2025）年在美國紐約Yahoo Finance總部盛大舉行！

（2025年11月17日）年度重磅盛會「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）今（2025）年在美國紐約Yahoo Finance總部盛大舉行，並同步向全球直播。由美國Yahoo財經執行編輯Brian Sozzi主持，邀集來自商業、科技與金融界的重量級領袖，包含科技與私募龍頭代表 Michael J. Saylor、Alex Karp、Robert F. Smith；數位金融創新者Eric Trump、Alexis Ohanian、Vlad Tenev；政策觀察者Lael Brainard 等，共同展開深度對談，探討AI、加密貨幣、全球經濟新局與未來投資趨勢。

廣告

本屆高峰會以「AI 的機會與風險」「加密資產在當代金融體系中的定位與變革」為兩大主軸，從宏觀角度剖析科技創新與資本流動將如何重塑競爭格局，同時也提醒政策與監管環境正成為影響未來金融發展的關鍵變數。

川普次子Eric Trump表示，比特幣是「這世代最強資產」。
川普次子Eric Trump表示，比特幣是「這世代最強資產」。

川普次子Eric Trump：比特幣是「這世代最強資產」 美國能源優勢推升低成本挖礦

雖然比特幣（Bitcoin）近期自高點回調，但Eric Trump仍重申其長期看法：「比特幣不僅是硬資產的替代，更是一項流動性極高、全球可轉移的資產。」他指出，比特幣已成為「我們這個時代最強的資產」，更直言其遠勝房地產等傳統硬資產，而美國的能源優勢也將推動低成本挖礦成長。（詳請見完整報導

Robinhood Markets執行長Vlad Tenev指「預測市場」成為成長最快業務。
Robinhood Markets執行長Vlad Tenev指「預測市場」成為成長最快業務。

Robinhood進化為私人銀行？Vlad Tenev指「預測市場」成為成長最快業務

作為Robinhood Markets執行長，Vlad Tenev表示公司正在整合交易、銀行與加密平台功能，並看準「預測市場」（prediction markets）為下一波金融產品。他指出，這類市場不僅屬於金融交易，更將成為資訊流通的關鍵管道，並已成為公司增長最快事業線。（詳請見完整報導

達美航空執行長Ed Bastian談到AI應用爭議，強調公司不會進行「個人化訂價」。
達美航空執行長Ed Bastian談到AI應用爭議，強調公司不會進行「個人化訂價」。

AI令機票越買越貴？達美航空CEO：不會針對個人定價

許多旅客在訂機票時都曾遇過「越看越貴」的情況，甚至擔心AI技術普及後，票價會出現更精準、甚至「針對個人」的差別定價。不過，達美航空（Delta Air Lines, DAL）執行長Ed Bastian在高峰會的專訪中強調，公司不會進行「個人化票價」設計，但AI應用在複雜的票價運算與航班管理上，將大幅提升效率與準確度。（詳請見完整報導

加密貨幣教父Michael Saylor直言，2035年比特幣資產規模將超越黃金。
加密貨幣教父Michael Saylor直言，2035年比特幣資產規模將超越黃金。

囤幣大咖再預言！加密貨幣教父Michael Saylor：2035年比特幣資產規模將超越黃金

Michael Saylor指出，儘管比特幣價格近期震盪，但長線仍具強大潛力。他提醒投資人，若追求最大回報，就必須能承受高波動，他以其公司過去五年年均報酬75%為例，波動率亦高達 60%-70%。Saylor認為，真正的資產機會屬於願意承受波動的人。（詳請見完整報導

Reddit共同創辦人Alexis Ohanian認為，AI再強也取代不了「真人娛樂」。
Reddit共同創辦人Alexis Ohanian認為，AI再強也取代不了「真人娛樂」。

投資女子足球估值暴升 Reddit創辦人：AI再強也取代不了「真人娛樂」

面對AI帶來的轉變，Reddit共同創辦人、現任創投機構Seven Seven Six負責人Alexis Ohanian提出獨到見解：「在生成式AI重塑內容產業的當下，體育作為『真人競技』形式具備不可複製的價值。」由此他看好女子運動與品牌合作的潛力，且預期該領域相關估值將持續上升。（詳請見完整報導

Palantir執行長Alex Karp稱AI最大威脅是政治內耗。
Palantir執行長Alex Karp稱AI最大威脅是政治內耗。

AI估值過高恐泡沫？Palantir執行長Alex Karp反駁 「AI最大威脅是政治內耗」

Palantir（PLTR）近年股價飆升，被部分分析師形容估值「高得離譜」。執行長Alex Karp在專訪時反駁並指出，許多分析師多年來對Palantir的判斷一再失準，真正看懂公司價值的，其實是一般美國投資人，而非自以為是的市場精英。他更警告，美國雖然擁有全球最完整的科技產業，但最大的威脅不是外部競爭，而是內部政治與監管爭議可能「親手毀掉優勢」。（看完整報導

前聯準會副主席Lael Brainard示警，美國經濟浮現裂痕。
前聯準會副主席Lael Brainard示警，美國經濟浮現裂痕。

力挺12月降息！前聯準會副主席Lael Brainard示警：美國經濟浮現裂痕

在政策與宏觀領域，Lael Brainard認為雖然通膨有所緩解，但經濟在AI驅動下出現結構性分化。她警告，勞動市場疲弱與央行獨立性削弱，可能成為更大風險。她支持聯準會在12月降息，同時強調政策不能忽視就業與經濟動能。（詳請見完整報導

科技投資巨擘Robert Smith認為部分AI市場在泡沫中。
科技投資巨擘Robert Smith認為部分AI市場在泡沫中。

億萬富豪怎看AI？科技投資巨擘Robert Smith：部分AI市場「確實在泡沫中」

Robert Smith從私募與企業軟體角度指出，縱使AI的前景看好，但想要成功，就必須掌控資料集、具備企業級應用。他認為，電力與資料中心將成為美國建構AI基礎設施的瓶頸。（詳請見完整報導

Yahoo Finance作為全球超過1.5億人使用、深受信賴的財經資訊平台，今年透過「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）再度匯聚產、官界領袖，全面勾勒出科技創新、資本流動與政策變革交織的現況，同時也深入剖析具體的資產動向觀察（如加密貨幣、體育投資、預測市場），以及制度與基礎建設（如電力、資料中心、央行獨立性）將如何成為潛在制約因素。面對AI驅動的新金融時代，AI 與加密資產已不再是邊緣議題，而是正在重塑金融與實體經濟的核心力量。

2025「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）完整資訊，請參考：https://tw.stock.yahoo.com/topic/yahoofinanceinvest-2025

其他人也在看

【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事

【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事

「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」

Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張

明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值　一旦破28恐直接挑戰24

30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值　一旦破28恐直接挑戰24

中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...

信傳媒 ・ 6 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵　恐比中國出手更可怕

台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵　恐比中國出手更可怕

【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」

壹蘋新聞網 ・ 23 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高

焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高

台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。

自由時報 ・ 3 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上　這「被動元件飆股」同列19檔注意股

記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上　這「被動元件飆股」同列19檔注意股

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...

FTNN新聞網 ・ 6 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳　台灣這銀行慘成苦主

中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳　台灣這銀行慘成苦主

中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......

風傳媒 ・ 17 小時前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐

新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐

新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。

Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！4情況恐領不到 如何操作？8大常見QA一次看

普發一萬「ATM領現」今日開跑！4情況恐領不到 如何操作？8大常見QA一次看

普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。

Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號　引爆市場憂慮

新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號　引爆市場憂慮

聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...

CTWANT ・ 7 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊　20號法說會成焦點

傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊　20號法說會成焦點

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...

FTNN新聞網 ・ 20 小時前
懼高下車了？這「記憶體封測大廠」股價5天飆破40%...國家隊脫手提款2.9億　它月營收年增52%也被丟

懼高下車了？這「記憶體封測大廠」股價5天飆破40%...國家隊脫手提款2.9億　它月營收年增52%也被丟

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股近5日上市賣...

FTNN新聞網 ・ 16 小時前
普發一萬今天開放ATM提領　指定機構、操作流程一次看

普發一萬今天開放ATM提領　指定機構、操作流程一次看

即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。

民視 ・ 5 小時前
美股AI泡沫疑慮升溫　科技股下週恐更震盪

美股AI泡沫疑慮升溫　科技股下週恐更震盪

[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
股民續丟00878、006208！21檔上市ETF今最後買進日　這檔年化配息率飆12%超香

股民續丟00878、006208！21檔上市ETF今最後買進日　這檔年化配息率飆12%超香

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、人氣超夯的高息ETF國泰永續高股息（00878），上周四（13日）公告今年第4季配息實際配發金額為0.4元，持有一張可...

FTNN新聞網 ・ 6 小時前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛

股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...

FTNN新聞網 ・ 23 小時前
創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」

創高後一個月比特幣跌至93K、逾15萬戶爆倉！ 比特幣ETF亦爆發「資金大逃殺」

[Newtalk新聞] 就在比特幣價位攀到 126,251 美元的歷史新高後，近期不斷回檔；相隔一個多月後，比特幣迄今（17日）一度跌至 9.3 萬美元附近，回檔幅度多達 26.3%，今年來的漲幅全數抹去。 本身就屬於高度波動的加密貨幣市場，近期遭愣震盪，許多投資人難忍受。據 Coinglass 數據顯示，市場上已有超過 15 萬戶已發生「爆倉」情況，所有加密貨幣的爆倉金額高達 6.17 億美元，其中比特幣（BTC）近 24 小時的爆倉金額達 2.42 億美元、以太幣亦爆倉 1.69 億美元。 截至目前，全球加密貨幣市場共有 151,611 人被爆倉，所有加密貨幣的爆倉金額 6.17億美元。 圖：擷取自 Coinglass 另外，美國比特幣現貨 ETF 上周四（13日）爆發「資金大逃殺」，單日淨流出近 8.7 億美元，為上市以來第二大失血潮，讓本就悲觀消沉的加密貨幣市場再添陰霾。據 SoSoValue 數據，至美東時間 11 月 13 日，全美 12 檔比特幣現貨 ETF 遭提款 8.699 億美元，其中，以灰度投資（Grayscale）的比特幣迷你信託（BTC）失血最為慘重，淨流出額

新頭殼 ・ 2 小時前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相

台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相

美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16

自由時報 ・ 3 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」

川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」

[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...

FTNN新聞網 ・ 21 小時前

《熱門族群》南亞戰60再點火 台塑四寶續強秀出多頭氣勢

【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年

時報資訊 ・ 3 小時前