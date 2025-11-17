2025 Yahoo財經高峰會：AI變局開啟金融新時代 從降息走勢到加密貨幣全面剖析

年度重磅盛會「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）今（2025）年在美國紐約Yahoo Finance總部盛大舉行！

（2025年11月17日）年度重磅盛會「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）今（2025）年在美國紐約Yahoo Finance總部盛大舉行，並同步向全球直播。由美國Yahoo財經執行編輯Brian Sozzi主持，邀集來自商業、科技與金融界的重量級領袖，包含科技與私募龍頭代表 Michael J. Saylor、Alex Karp、Robert F. Smith；數位金融創新者Eric Trump、Alexis Ohanian、Vlad Tenev；政策觀察者Lael Brainard 等，共同展開深度對談，探討AI、加密貨幣、全球經濟新局與未來投資趨勢。

本屆高峰會以「AI 的機會與風險」與「加密資產在當代金融體系中的定位與變革」為兩大主軸，從宏觀角度剖析科技創新與資本流動將如何重塑競爭格局，同時也提醒政策與監管環境正成為影響未來金融發展的關鍵變數。

川普次子Eric Trump表示，比特幣是「這世代最強資產」。

川普次子Eric Trump：比特幣是「這世代最強資產」 美國能源優勢推升低成本挖礦

雖然比特幣（Bitcoin）近期自高點回調，但Eric Trump仍重申其長期看法：「比特幣不僅是硬資產的替代，更是一項流動性極高、全球可轉移的資產。」他指出，比特幣已成為「我們這個時代最強的資產」，更直言其遠勝房地產等傳統硬資產，而美國的能源優勢也將推動低成本挖礦成長。（詳請見完整報導）

Robinhood Markets執行長Vlad Tenev指「預測市場」成為成長最快業務。

Robinhood進化為私人銀行？Vlad Tenev指「預測市場」成為成長最快業務

作為Robinhood Markets執行長，Vlad Tenev表示公司正在整合交易、銀行與加密平台功能，並看準「預測市場」（prediction markets）為下一波金融產品。他指出，這類市場不僅屬於金融交易，更將成為資訊流通的關鍵管道，並已成為公司增長最快事業線。（詳請見完整報導）

達美航空執行長Ed Bastian談到AI應用爭議，強調公司不會進行「個人化訂價」。

AI令機票越買越貴？達美航空CEO：不會針對個人定價

許多旅客在訂機票時都曾遇過「越看越貴」的情況，甚至擔心AI技術普及後，票價會出現更精準、甚至「針對個人」的差別定價。不過，達美航空（Delta Air Lines, DAL）執行長Ed Bastian在高峰會的專訪中強調，公司不會進行「個人化票價」設計，但AI應用在複雜的票價運算與航班管理上，將大幅提升效率與準確度。（詳請見完整報導）

加密貨幣教父Michael Saylor直言，2035年比特幣資產規模將超越黃金。

囤幣大咖再預言！加密貨幣教父Michael Saylor：2035年比特幣資產規模將超越黃金

Michael Saylor指出，儘管比特幣價格近期震盪，但長線仍具強大潛力。他提醒投資人，若追求最大回報，就必須能承受高波動，他以其公司過去五年年均報酬75%為例，波動率亦高達 60%-70%。Saylor認為，真正的資產機會屬於願意承受波動的人。（詳請見完整報導）

Reddit共同創辦人Alexis Ohanian認為，AI再強也取代不了「真人娛樂」。

投資女子足球估值暴升 Reddit創辦人：AI再強也取代不了「真人娛樂」

面對AI帶來的轉變，Reddit共同創辦人、現任創投機構Seven Seven Six負責人Alexis Ohanian提出獨到見解：「在生成式AI重塑內容產業的當下，體育作為『真人競技』形式具備不可複製的價值。」由此他看好女子運動與品牌合作的潛力，且預期該領域相關估值將持續上升。（詳請見完整報導）

Palantir執行長Alex Karp稱AI最大威脅是政治內耗。

AI估值過高恐泡沫？Palantir執行長Alex Karp反駁 「AI最大威脅是政治內耗」

Palantir（PLTR）近年股價飆升，被部分分析師形容估值「高得離譜」。執行長Alex Karp在專訪時反駁並指出，許多分析師多年來對Palantir的判斷一再失準，真正看懂公司價值的，其實是一般美國投資人，而非自以為是的市場精英。他更警告，美國雖然擁有全球最完整的科技產業，但最大的威脅不是外部競爭，而是內部政治與監管爭議可能「親手毀掉優勢」。（看完整報導）

前聯準會副主席Lael Brainard示警，美國經濟浮現裂痕。

力挺12月降息！前聯準會副主席Lael Brainard示警：美國經濟浮現裂痕

在政策與宏觀領域，Lael Brainard認為雖然通膨有所緩解，但經濟在AI驅動下出現結構性分化。她警告，勞動市場疲弱與央行獨立性削弱，可能成為更大風險。她支持聯準會在12月降息，同時強調政策不能忽視就業與經濟動能。（詳請見完整報導）

科技投資巨擘Robert Smith認為部分AI市場在泡沫中。

億萬富豪怎看AI？科技投資巨擘Robert Smith：部分AI市場「確實在泡沫中」

Robert Smith從私募與企業軟體角度指出，縱使AI的前景看好，但想要成功，就必須掌控資料集、具備企業級應用。他認為，電力與資料中心將成為美國建構AI基礎設施的瓶頸。（詳請見完整報導）

Yahoo Finance作為全球超過1.5億人使用、深受信賴的財經資訊平台，今年透過「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）再度匯聚產、官界領袖，全面勾勒出科技創新、資本流動與政策變革交織的現況，同時也深入剖析具體的資產動向觀察（如加密貨幣、體育投資、預測市場），以及制度與基礎建設（如電力、資料中心、央行獨立性）將如何成為潛在制約因素。面對AI驅動的新金融時代，AI 與加密資產已不再是邊緣議題，而是正在重塑金融與實體經濟的核心力量。

2025「Yahoo財經高峰會」（Yahoo Finance Invest）完整資訊，請參考：https://tw.stock.yahoo.com/topic/yahoofinanceinvest-2025