20251120 SKM Park Outlets 高雄草衙「雪境童話村」掀起下雪熱潮
記者王正平／高雄報導
SKM Park Outlets 高雄草衙今年以「雪境童話村」浪漫揭幕，再度掀起南台灣聖誕下雪熱潮，開檔首週即湧入大量人潮，每日皆吸引萬名以上遊客到場朝聖、拍照打卡；金光聖誕樹、雪花音樂秀與冰屋村落成為社群版面焦點，迅速躍升為網路上最受討論的聖誕造景，展現活動連續三年的超高人氣。
此外，館內多家國際品牌也趁勢推出強勢優惠，不僅全館天天3折起，且年末適逢多種節慶，眾多品牌紛紛祭出加碼優惠，從精品包款、冬季外套、鞋包配件到運動品牌一應俱全，正是入手聖誕禮物的最佳時機；同時，多間深受歡迎的餐廳亦同步端出黑色星期五與聖誕限定餐點，讓民眾一次享受購物與美食的雙重樂趣。
為了迎接黑色星期五購物季，館內眾多國際品牌與主題餐廳同步推出多重優惠，讓民眾能在濃厚的節慶氣氛中，輕鬆完成聖誕送禮採買，同時享受購物與美食的雙重樂趣。在節慶氛圍中盡享購物與美食雙重樂趣。
位於大道西1樓戶外街區COACH推出購買任一商品可折抵1,000元(部分商品除外)，消費滿23,000元再享9折優惠，經典包款、皮夾與冬季配件選擇豐富，是送給家人或另一半的聖誕禮物首選；大道西1樓的 MICHAEL KORS自即日起至 12 / 1 (一)推出全品項單件 9 折、滿 2 件再享 8 折優惠，單筆滿 2 萬元再折 2,000 元，並加碼搭配普發一萬元推出滿 1 萬現折 1,000元 的獨家回饋；大道西1樓戶外街區kate spade則推出全面4折起，2件以上再享85折，加碼折扣後滿11,000元現抵500元等優惠活動，多款節慶色系包款、配件，輕鬆滿足年底送禮需求。
迎接黑色星期五的同時，館內多家餐飲品牌亦於 11/28(五) 當日推出期間限定優惠，帶來購物與美食並行的雙重滿足。位於大道西3樓的涮乃葉，當日消費滿1,000元即加贈「櫻桃鴨肉丸」一份；大道東3樓戶外廊道的默爾pasta pizza，四人同行於店內用餐，即可獲得「明太子義式香料炸雞」招待券一張；同樣位於大道東3樓戶外廊道的添好運也推出外帶優惠，購買「添好運流沙包一顆」搭配指定飲品一杯，兩組優惠價只要150元。
隨著聖誕節腳步將近，多家餐廳也提前迎接節慶氛圍，推出聖誕限定料理。大道東3樓戶外廊道的默爾pasta pizza，自即日起至12/25(四)推出「雪莓粉紅派對披薩」和「極黑金燦披薩」兩款節慶限定披薩，以繽紛視覺響應冬日節慶的歡樂氣息；大道東3樓戶外廊道的添好運，則於12/1(一)-12/31(三)祭出「聖誕愛我好運餐」四人套餐分享價2,525元，邀請家人、好友一起共饗美食，感受節慶團聚的溫馨。此外，位於大道西3樓的涮乃葉及大道東3樓的橫濱牛排，於11/24(一)起至12/21(日)開放預購「莓果優格生乳酪蛋糕」，品牌會員優惠價500元。不論是家庭聚會、好友交換禮物趴或情侶約會，都能找到最應景的美味選擇，為年底節慶增添滿滿儀式感。
