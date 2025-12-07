2025AAA頒獎典禮點亮港都1／AAA在高雄！IU奪6獎大贏家 牽手朴寶劍領CP獎甜翻

Netflix影集《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍獲得最佳情侶獎。（翻攝自IU、朴寶劍IG）

韓國AAA頒獎典禮在高雄世運主場館登場，Netflix影集《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍獲得最佳情侶獎，朴寶劍還伸出手讓IU扶著走上前，紳士表現被讚爆，而IU最後拿下年度演員共6項大獎，是當晚最大贏家，IU也笑說「已經拿獎拿到不好意思」。

AAA主持人張員瑛：「果然跟我猜的沒錯，恭喜IU和朴寶劍得獎」。伸手牽IU上台，還得是「寬植」，朴寶劍被大讚超紳士，《苦盡柑來遇見你》這對CP組合奪最佳情侶獎。演員朴寶劍：「大家好我是朴寶劍，我想先感謝神，謝謝祢的愛，還有謝謝IU，所有前輩們」。演員IU：「還有特別感謝朴寶劍，感謝朴寶劍」。

兩人感謝的話雖不多，簡短卻真摯，現場粉絲暴動尖叫，但接下來這一唱，更讓粉絲夢回苦盡柑來；但傳奇CP獎，朴寶劍拋下IU，合體螢幕前女友金裕貞，兩人自從2016年合作古裝劇後，就成為劇迷心中經典螢幕情侶，時隔近10年再度同台領獎，朴寶劍一晚合體兩任螢幕女友，根本CP大亂鬥，而IU也成為AAA最大贏家。

除了最佳情侶，最佳藝人，10大傳奇歌手等，還抱回最大賞年度最佳演員，IU橫掃六獎，獎多到領不完，獨享1分鐘煙火秀，她害羞坦言，不知如何是好，但會成為更努力唱歌的IU。





