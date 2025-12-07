2025AAA頒獎典禮點亮港都3／AAA第二天卡司強大！ 台灣女兒「舒華」主持音樂節

AAA第二天音樂節找來台灣女兒舒華主持。（翻攝自舒華IG）

AAA頒獎典禮還有不少亮點，「行走的CD」林俊傑合體韓國RAP擔當WOODZ，同台飆歌《背對背擁抱》，人氣男團CORTIS奪下最佳表演獎，而7日晚上音樂節找來台灣女兒舒華主持，還有13組表演團體輪番上陣演出，勢必同樣精彩可期。

被封行走CD歌王林俊傑登上AAA舞台，驚喜合唱韓國饒舌歌手，還驚喜同框i-dle成員舒華，一起接受訪問，JJ直呼超榮幸。主持人張員瑛vs.金曲歌王林俊傑：「我很希望能夠在全球表演更多場，不只表演給kpop粉絲，也有我的粉絲」。

廣告 廣告

新人團體CORTIS抱回最佳表演獎，也獻出台灣首秀，第一首歌就帶來《GO》，狂炸舞台制霸全場，現場5萬名粉絲跟著鼓動一起唱；AAA第二天音樂節找來台灣女兒舒華、《苦盡柑來遇見你》李濬榮領銜主持，舒華難得同台，既是前輩也是偶像，第一天受訪大方告白IU。i-dle成員舒華：「哈囉大家好，我是舒華，IU前輩，我真的成為粉絲，你不只唱歌好聽，演戲也很棒」。

第二天音樂節，卡司強大堪比首日，邀請ATEEZ、KISS OF LIFE、WOODZ等13組音樂團體歌手，帶來精彩演出，粉絲敬請期待。





更多《鏡新聞》報導

2025AAA頒獎典禮點亮港都1／AAA在高雄！IU奪6獎大贏家 牽手朴寶劍領CP獎甜翻

2025AAA頒獎典禮點亮港都2／機場外徹夜守候 朴寶劍、IVE返韓大批粉絲送機

離岸流主唱遭控性侵被除名 經紀人痛斥道歉文「非常爛」