2025FAI「世界無人機足球錦標賽」台灣代表隊台中授旗進軍國際

代表「中華台北」出征的「空中F1」無人機足球戰隊，於日月千禧酒店舉行授旗典禮。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

科技領航，為國爭光！一群來自台灣各地的跨校、跨齡菁英選手，將於11月14日代表台灣，前往上海參加全球首屆「世界無人機足球錦標賽（WDSC）」，與世界各國好手一較高下。這不僅是台灣體育界的新篇章，更是我國在新興科技、運動競技領域實力的國際級展現。

無人機足球（Drone Soccer）這項新興航模運動結合了飛行技術、團隊戰術、電子工程、機械材料與結構設計,以快節奏、高強度競賽著稱。選手們操控著球形無人機，在空中進行即時攻防、精準飛行、高速衝撞，最後將球送入門框得分，極度考驗選手的反應速度、空間感與團隊默契。世界無人機足球錦標賽是國際航空運動聯合會（FAI）獲得 「國際奧委會」(IOC) 官方正式認證的全球空中運動唯一管理機構，此次賽事於11月15日至18日將在上海體育館展開，3日上午於台中日月千禧酒店舉行授旗典禮，在飛行運動總會秘書長朱海鵬及航模協會理事長陳正峯的見證下，這群年齡橫跨國小、國中、高中的年輕飛手，正式接下榮耀戰旗，誓師前進上海世界盃，為台灣爭取榮譽。

本屆世界無人機足球錦標賽，選手們將挑戰F9A-A與F9A-B兩大級別，團隊中將由高中生負責複雜的戰術設計與維修工程，國中小選手則展現出靈活敏捷的飛行操作。他們不僅是選手，更是工程師、戰術家和飛行員的結合體。立委廖偉翔表示，面對科技日新月異，日本、韓國都在衝，台灣更不能落後，他強調，台灣擁有完整的晶片產業鏈，結合STEM教育是絕對優勢。他強力要求運動部必須正視，成立「科技經濟類別」，並與教育部聯手在中小學全面推廣。立委羅廷瑋也承諾，此次出國已經呈報中華奧林匹克委員會認可代表中華台北出戰，他也將在中央與地方爭取更多資源，讓世界看見台灣的實力。