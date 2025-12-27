2025IMDb高分台劇推薦！《如果我不曾見過太陽》排第8，冠軍是這部





2025 年是台劇爆發的一年，從探討社會議題的沉重劇集到觸動心靈的溫馨佳作，影視創作的能量不斷驚艷國際影壇。隨著2025年即將進入尾聲，IMDb也更新了年度評分。今年的榜單競爭異常激烈，不僅有實力派戲骨的回歸，更有新生代演員的亮眼突破。究竟是哪十部作品能從眾多台劇中脫穎而出，贏得全球觀眾的青睞？ （註：評分數據統計截至 2025 年 12 月 26 日）

2025IMDb高評分台劇推薦10.

《靈魂約定》7.0分

圖片來源：VBL Series

廣告 廣告

王智騫、范麒智主演的《靈魂約定》，不僅是「VBL Series」系列中的亮點，更首度大膽挑戰靈魂交換與三世情緣的設定。改編自台灣原創小說《靈魂的約定》，講述一位69歲的爺爺「夏茶」意外穿越到20歲孫子「夏澤方」身上，以年輕軀殼重返校園後，與孫子暗戀的室友展開一段超越年齡限制與身份禁忌的浪漫愛戀。劇中融合了校園生活與神祕元素，更加入了女女CP等多條情感支線，讓這場靈魂冒險展現出愛的不同樣貌！

2025IMDb高評分台劇推薦10.

《回魂計》7.0分

圖片來源：回魂計

舒淇、李心潔、傅孟柏主演的《回魂計》，成功建構了一個充滿神祕色彩的虛構城市「班佧」。全劇以極具張力的「七日回魂」儀式為引，揭開五年前一宗令人痛心的詐騙綁架案。「汪慧君」和「趙靜」兩位失去女兒的母親在哀慟中，試圖借助神女的力量，讓死刑犯在生命終結前重返世間七日，親手施行最沉重的懲罰。這部戲深刻探討了母愛的極致與復仇的倫理，在緊湊的懸疑氛圍中，呈現出人性在正義與救贖間的痛苦掙扎！

2025IMDb高評分台劇推薦9.

《童話故事下集》7.1分

圖片來源：童話故事下集

柯佳嬿、劉以豪主演的《童話故事下集》，故事殘酷地打破了童話故事中「從此過著幸福日子」的假象，講述廣告剪接師「林宜玲」與建築師「曾學友」的婚後生活。雖然兩人曾有如偶像劇般的浪漫邂逅，但步入婚姻後，迎來的卻是「媽寶老公」生活無法自理、與公婆同住的瑣碎磨難。女主角在內心想離婚與老公那一絲絲可愛特質中反覆糾結，真實呈現了年輕夫妻在日常裂痕中，如何透過自嘲與掙扎，找尋與現實共處的方法！

2025IMDb高評分台劇推薦8.

《如果我不曾見過太陽》7.3分

圖片來源：如果我不曾見過太陽

曾敬驊、李沐、江齊主演的《如果我不曾見過太陽》，由金獎影視團隊《想見你》班底打造，以壓抑的黑暗校園為背景，串起十年前動機不明的暴雨殺人魔「李壬曜」。當紀錄片助理「周品瑜」搬進一間老舊凶宅後，竟與鏡中徘徊不去的女子「江曉彤」產生神祕連結，進而揭開被時光掩埋的霸凌真相。劇集氛圍冷冽而沉重，卻在殘酷的現實中帶出一抹青春特有的疼痛美學。雖然目前僅排第八名，但其細膩的情感鋪陳與懸疑節奏，依然獲得了極高的網路討論度！

2025IMDb高評分台劇推薦5.

《我們六個》7.5分

圖片來源：我們六個

天心、馬志翔、林雨葶、黃薇渟、涂善存、陳妤、邱宇辰、方語昕、楊蕎安、唐振剛、湯志偉主演的《我們六個》，改編自1980 年代震驚台灣社會的真實事件「李月桂事件」，故事橫跨長達40年的時光歲月，描繪林家六兄妹原本擁有的美滿生活，如何因為父親「林達生」的外遇而瞬間分崩離析。劇情深入挖掘家庭崩壞後對每個子女性格與命運的深遠影響，透過多層次的敘事視角，展現家族成員在創傷中重建自我的艱難歷程！

2025IMDb高評分台劇推薦5.

《人浮於愛》7.5分

圖片來源：人浮於愛

邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳主演的《人浮於愛》，改編自知名作家侯文詠的同名小說，劇情圍繞著三段交織錯綜的情感關係，大膽揭示了當代愛情中關於金錢、價值觀與童年創傷的角力。劇中角色們如同在慾望與愛的河流中載浮載沉的行舟，不斷在試探中迷失，又在痛苦中尋找自我救贖。這部作品以敏銳的觀察力，剖析了現代男女在愛與慾之間最真實、也最醜陋的一面，讓觀眾在看戲的同時，不得不重新檢視自己對於愛的定義與渴望！

2025IMDb高評分台劇推薦5.

《忘了我記得》7.5分

圖片來源：忘了我記得

謝盈萱、秦漢、霍建華主演的《忘了我記得》，由劉若英擔任導演與編劇，講述在生活與事業間精疲力竭的脫口秀演員「程樂樂」，她必須在舞台上的歡笑與生活中的悲傷間取得平衡。劇中細膩描繪了她面對失智症父親的無奈，以及與丈夫之間充滿冰冷矛盾的婚姻生活。這是一場關於「遺忘」與「被記住」的修復之旅，導演以溫柔而內斂的手法，引領觀眾思考如何與不完美的家人和解，並在破碎的生活碎片中，重新拼湊出完整的自我！

2025IMDb高評分台劇推薦3.

《拜六禮拜》7.7分

圖片來源：拜六禮拜

鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞主演的《拜六禮拜》，以「彰化二林」小鎮為背景，講述「周瑞秋」、「楊世美」和「蕭如如」三位高中閨蜜，在即將邁向五十歲之際，於這座小鎮重新聚首。面對人生下半場的開端，她們各自背負著不同的情感創傷與家庭重擔，有人面臨職場轉型，有人則重新審視愛情。這部作品跳脫了傳統悲情路線，以輕鬆幽默卻又不失深度的筆調，展現熟齡女性的堅韌與生命力！

2025IMDb高評分台劇推薦3.

《監所男子囚生記》7.7分

圖片來源：監所男子囚生記

劉以豪、陳澤耀、施名帥、楊祐寧、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄主演的《監所男子囚生記》，打破了監獄劇向來沉重的刻板印象，講述前跆拳道國手「阿耀」因賭債所逼，無奈潛入監獄擔任管理員，近身看護黑道老大「吉娃娃」。原本應該肅穆的監獄，在這一群個性迥異的獄政人員與犯人之間，演變成一連串荒謬且爆笑的日常。該劇以幽默的調性諷刺當代社會現象，打出「比犯人更像坐牢的是社畜」的口號，成功創造出一部節奏輕快、卻又帶著一絲無奈悲涼的職人喜劇！

2025IMDb高評分台劇推薦2.

《化外之醫》7.8分

圖片來源：化外之醫

張鈞甯、連炳發主演的《化外之醫》，以台灣醫療體系背後的黑暗為背景。故事從一名隱身於地下醫療的越南籍醫師「范文寧」出發，探討失聯移工、黑戶寶寶等尖銳社會議題。在一場生死瞬間的氣爆案中，他與台灣外科醫生「鄭琬平」成為並肩作戰的夥伴，卻也因此陷入黑白兩道的夾擊。連炳發與楊一展更分別奪下《第60屆金鐘獎》戲劇節目男主角與男配角獎。透過法律與人性的掙扎，這部作品深刻揭示了跨越國界與階級的醫療人權困境！

2025IMDb高評分台劇推薦1.

《星空下的黑潮島嶼》8.1分

圖片來源：星空下的黑潮島嶼

穩坐年度冠軍寶座的《星空下的黑潮島嶼》，無疑是2025年台劇的巔峰之作，由王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏主演，改編自蘇友鵬醫師的真實經歷，背景設定在 1950年代的綠島「新生訓導處」，講述一群被禁錮在島上的菁英分子，如何克服物資匱乏的絕境，用醫學與藝術修補彼此傷痕累累的心靈。該劇在2025年橫掃多項大獎，是《第60屆金鐘獎》最大贏家，入圍16項，最終奪得最佳戲劇節目獎等6項大獎！

圖片來源：如果我不曾見過太陽

無論是《星空下的黑潮島嶼》所展現的歷史厚度、《如果我不曾見過太陽》校園霸凌的青春疼痛，還是《化外之醫》對邊緣弱勢的關懷，都證明了台灣影視圈在劇本與拍攝水準上的全方位進化。如果你還在為劇荒而煩惱，不妨從這份IMDb精選名單開始，感受2025年最觸動人心的台劇魅力！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

最帥反派「曾敬驊」10部影劇推薦！《如果我不曾見過太陽》暴雨殺人魔、《逆局》割背超變態

欲罷不能！10部台劇續作推薦《如果我不曾見過太陽》黑色校園愛情、《俗女養成記》橫掃國際大賞