2025IMDb高分台劇推薦！《如果我不曾見過太陽》排第8，冠軍是這部
2025 年是台劇爆發的一年，從探討社會議題的沉重劇集到觸動心靈的溫馨佳作，影視創作的能量不斷驚艷國際影壇。隨著2025年即將進入尾聲，IMDb也更新了年度評分。今年的榜單競爭異常激烈，不僅有實力派戲骨的回歸，更有新生代演員的亮眼突破。究竟是哪十部作品能從眾多台劇中脫穎而出，贏得全球觀眾的青睞？ （註：評分數據統計截至 2025 年 12 月 26 日）
2025IMDb高評分台劇推薦10.
《靈魂約定》7.0分
王智騫、范麒智主演的《靈魂約定》，不僅是「VBL Series」系列中的亮點，更首度大膽挑戰靈魂交換與三世情緣的設定。改編自台灣原創小說《靈魂的約定》，講述一位69歲的爺爺「夏茶」意外穿越到20歲孫子「夏澤方」身上，以年輕軀殼重返校園後，與孫子暗戀的室友展開一段超越年齡限制與身份禁忌的浪漫愛戀。劇中融合了校園生活與神祕元素，更加入了女女CP等多條情感支線，讓這場靈魂冒險展現出愛的不同樣貌！
2025IMDb高評分台劇推薦10.
《回魂計》7.0分
舒淇、李心潔、傅孟柏主演的《回魂計》，成功建構了一個充滿神祕色彩的虛構城市「班佧」。全劇以極具張力的「七日回魂」儀式為引，揭開五年前一宗令人痛心的詐騙綁架案。「汪慧君」和「趙靜」兩位失去女兒的母親在哀慟中，試圖借助神女的力量，讓死刑犯在生命終結前重返世間七日，親手施行最沉重的懲罰。這部戲深刻探討了母愛的極致與復仇的倫理，在緊湊的懸疑氛圍中，呈現出人性在正義與救贖間的痛苦掙扎！
2025IMDb高評分台劇推薦9.
《童話故事下集》7.1分
柯佳嬿、劉以豪主演的《童話故事下集》，故事殘酷地打破了童話故事中「從此過著幸福日子」的假象，講述廣告剪接師「林宜玲」與建築師「曾學友」的婚後生活。雖然兩人曾有如偶像劇般的浪漫邂逅，但步入婚姻後，迎來的卻是「媽寶老公」生活無法自理、與公婆同住的瑣碎磨難。女主角在內心想離婚與老公那一絲絲可愛特質中反覆糾結，真實呈現了年輕夫妻在日常裂痕中，如何透過自嘲與掙扎，找尋與現實共處的方法！
2025IMDb高評分台劇推薦8.
《如果我不曾見過太陽》7.3分
曾敬驊、李沐、江齊主演的《如果我不曾見過太陽》，由金獎影視團隊《想見你》班底打造，以壓抑的黑暗校園為背景，串起十年前動機不明的暴雨殺人魔「李壬曜」。當紀錄片助理「周品瑜」搬進一間老舊凶宅後，竟與鏡中徘徊不去的女子「江曉彤」產生神祕連結，進而揭開被時光掩埋的霸凌真相。劇集氛圍冷冽而沉重，卻在殘酷的現實中帶出一抹青春特有的疼痛美學。雖然目前僅排第八名，但其細膩的情感鋪陳與懸疑節奏，依然獲得了極高的網路討論度！
2025IMDb高評分台劇推薦5.
《我們六個》7.5分
天心、馬志翔、林雨葶、黃薇渟、涂善存、陳妤、邱宇辰、方語昕、楊蕎安、唐振剛、湯志偉主演的《我們六個》，改編自1980 年代震驚台灣社會的真實事件「李月桂事件」，故事橫跨長達40年的時光歲月，描繪林家六兄妹原本擁有的美滿生活，如何因為父親「林達生」的外遇而瞬間分崩離析。劇情深入挖掘家庭崩壞後對每個子女性格與命運的深遠影響，透過多層次的敘事視角，展現家族成員在創傷中重建自我的艱難歷程！
2025IMDb高評分台劇推薦5.
《人浮於愛》7.5分
邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳主演的《人浮於愛》，改編自知名作家侯文詠的同名小說，劇情圍繞著三段交織錯綜的情感關係，大膽揭示了當代愛情中關於金錢、價值觀與童年創傷的角力。劇中角色們如同在慾望與愛的河流中載浮載沉的行舟，不斷在試探中迷失，又在痛苦中尋找自我救贖。這部作品以敏銳的觀察力，剖析了現代男女在愛與慾之間最真實、也最醜陋的一面，讓觀眾在看戲的同時，不得不重新檢視自己對於愛的定義與渴望！
2025IMDb高評分台劇推薦5.
《忘了我記得》7.5分
謝盈萱、秦漢、霍建華主演的《忘了我記得》，由劉若英擔任導演與編劇，講述在生活與事業間精疲力竭的脫口秀演員「程樂樂」，她必須在舞台上的歡笑與生活中的悲傷間取得平衡。劇中細膩描繪了她面對失智症父親的無奈，以及與丈夫之間充滿冰冷矛盾的婚姻生活。這是一場關於「遺忘」與「被記住」的修復之旅，導演以溫柔而內斂的手法，引領觀眾思考如何與不完美的家人和解，並在破碎的生活碎片中，重新拼湊出完整的自我！
2025IMDb高評分台劇推薦3.
《拜六禮拜》7.7分
鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞主演的《拜六禮拜》，以「彰化二林」小鎮為背景，講述「周瑞秋」、「楊世美」和「蕭如如」三位高中閨蜜，在即將邁向五十歲之際，於這座小鎮重新聚首。面對人生下半場的開端，她們各自背負著不同的情感創傷與家庭重擔，有人面臨職場轉型，有人則重新審視愛情。這部作品跳脫了傳統悲情路線，以輕鬆幽默卻又不失深度的筆調，展現熟齡女性的堅韌與生命力！
2025IMDb高評分台劇推薦3.
《監所男子囚生記》7.7分
劉以豪、陳澤耀、施名帥、楊祐寧、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄主演的《監所男子囚生記》，打破了監獄劇向來沉重的刻板印象，講述前跆拳道國手「阿耀」因賭債所逼，無奈潛入監獄擔任管理員，近身看護黑道老大「吉娃娃」。原本應該肅穆的監獄，在這一群個性迥異的獄政人員與犯人之間，演變成一連串荒謬且爆笑的日常。該劇以幽默的調性諷刺當代社會現象，打出「比犯人更像坐牢的是社畜」的口號，成功創造出一部節奏輕快、卻又帶著一絲無奈悲涼的職人喜劇！
2025IMDb高評分台劇推薦2.
《化外之醫》7.8分
張鈞甯、連炳發主演的《化外之醫》，以台灣醫療體系背後的黑暗為背景。故事從一名隱身於地下醫療的越南籍醫師「范文寧」出發，探討失聯移工、黑戶寶寶等尖銳社會議題。在一場生死瞬間的氣爆案中，他與台灣外科醫生「鄭琬平」成為並肩作戰的夥伴，卻也因此陷入黑白兩道的夾擊。連炳發與楊一展更分別奪下《第60屆金鐘獎》戲劇節目男主角與男配角獎。透過法律與人性的掙扎，這部作品深刻揭示了跨越國界與階級的醫療人權困境！
2025IMDb高評分台劇推薦1.
《星空下的黑潮島嶼》8.1分
穩坐年度冠軍寶座的《星空下的黑潮島嶼》，無疑是2025年台劇的巔峰之作，由王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏主演，改編自蘇友鵬醫師的真實經歷，背景設定在 1950年代的綠島「新生訓導處」，講述一群被禁錮在島上的菁英分子，如何克服物資匱乏的絕境，用醫學與藝術修補彼此傷痕累累的心靈。該劇在2025年橫掃多項大獎，是《第60屆金鐘獎》最大贏家，入圍16項，最終奪得最佳戲劇節目獎等6項大獎！
無論是《星空下的黑潮島嶼》所展現的歷史厚度、《如果我不曾見過太陽》校園霸凌的青春疼痛，還是《化外之醫》對邊緣弱勢的關懷，都證明了台灣影視圈在劇本與拍攝水準上的全方位進化。如果你還在為劇荒而煩惱，不妨從這份IMDb精選名單開始，感受2025年最觸動人心的台劇魅力！
更多造咖報導
最帥反派「曾敬驊」10部影劇推薦！《如果我不曾見過太陽》暴雨殺人魔、《逆局》割背超變態
欲罷不能！10部台劇續作推薦《如果我不曾見過太陽》黑色校園愛情、《俗女養成記》橫掃國際大賞
其他人也在看
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 77
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 53
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
古天樂《尋秦記》延續「三女共侍一夫」 3女神凍齡現身、她被讚「20年沒變」
電影的《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日天命回歸、全台上映。在電影版中古天樂和林峯也重新詮釋主題曲〈天命最高〉，歌曲一出，讓粉絲直呼回憶再現，非常感動！鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 2 天前 ・ 88
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 3 小時前 ・ 2
朱孝天開戰突道歉！阿信力挺F3再合體不忍了 「下一步動向」曝光
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。事件才延燒一天，昨25日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。近來網路則流傳F3下一站將前往成都開唱，相關報批文件也被外流，赫然發現阿信也在名單中，將繼續以行動支持F3的演出。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 43
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 10
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
優里「緊急送醫」報平安卻被轟！救護車一舉動遭炎上 急刪文滅火
日本神級創作歌手優里（Yuuri）昨（25日）更新社群，並拍了影片吐露自己在前一晚的平安夜，搭救護車緊急送醫。只是他在YouTube的影片縮圖及X上，po了他躺在救護車上的照片，立刻遭日本網友炎上，緊急刪文試圖平息風波。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
雷／Netflix《一吻爆炸》張基龍X安恩真大結局超8點檔：竟上演「車禍失憶」戲碼！第14集6.9%高收視完美收官！
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》正式播出最終回大結局！這週播出最新第13、14集劇情內容，上演大結局完結篇！第14集收視率也高達6.9%，刷新電視劇自身最高收視紀錄！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊一起來看《一吻爆炸》大結局發生了什麼事吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
「沒選擇才接BL劇」挨轟不尊重 邱宇辰發聲澄清：從沒勉強自己
邱宇辰去年憑BL劇《關於未知的我們》人氣再翻紅，近日他上張景嵐的Podcast節目受訪，談到當初接演該劇的心路歷程，卻被部分網友解讀成「沒選擇才接戲」，質疑他對題材不夠尊重。對此，邱宇辰昨（26日）透過Threads發文回應，說清楚自己的立場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 3