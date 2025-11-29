2025ITA創意程式競賽桃園登場 桃青局攜手產學選拔新世代旅遊科技人才

「2025 ITA智慧旅遊程式創意提案競賽」決賽2於桃園市政府青年事務局舉行。





「2025 ITA智慧旅遊程式創意提案競賽」決賽29日於桃園市政府青年事務局盛大登場，今年競賽集結產官學三方能量，吸引超過20所學校、近120件作品角逐，展現青年學子在智慧旅遊領域的創新實力。決賽現場由青年事務局長侯佳齡、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守、萬能科技大學USR辦公室執行長莫桂娥親自出席頒獎，為新一代旅遊科技人才喝采。

本次競賽由桃園市政府青年事務局與桃園市觀光發展基金會指導，智遊旅程股份有限公司主辦。競賽自公告後便吸引全台各地青年踴躍投件，經初審嚴格書面審查後，最終選出高中職組8組、大專組12組，共20組頂尖團隊進入決賽。參賽主題涵蓋 AI 行程智慧規劃、AR/VR沉浸導覽、永續旅遊數據應用、偏鄉創生數位化工具等多項面向，充分展現Z世代對旅遊產業痛點的洞察與科技實作能力。



桃園市政府青年事務局長侯佳齡於競賽中致詞。





高中職組方面，由國立華南高商「一起去七桃」、桃園市振聲高中「沒示，再嘉油」、「蓁辰の君」及「ChatVIP」脫穎而出；大專組則由國立嘉義大學「Two stars」、國立高雄科技大學「project泰武新生隊」、銘傳大學「哎呀 睡眠不組」、國立宜蘭大學「智遊旅行團」及國立東華大學「歲月導覽所」贏得競賽獎項。此外，簡報優秀獎則由王筱靈、黃靖雅及林芷廷三位同學獲得，評審團表示，本屆作品不僅具高度創意，亦具備市場可行性與技術成熟度，令人印象深刻。

主辦單位智遊旅程股份有限公司為桃園市青年事務局青創指揮部進駐團隊，致力推動旅遊科技化。創辦人林聖唯在活動中分享，公司長期深耕旅遊產業數位轉型，透過大數據與雲端技術協助業者優化營運流程。他指出，舉辦ITA競賽的目的，是搭建學生與產業之間的連結平台，「讓學生的創意不只停留在課堂，而能真實回應產業需求，培養兼具創意與實作力的未來人才。」

主辦單位智遊旅程公司創辦人林聖唯於賽前進行分享。





此次競賽也獲得多所大專院校協辦，包括中國文化大學、東華大學、嘉義大學與萬能科大等校系共同參與，除帶領學生備賽，也將競賽元素融入課程，藉由專題實作與應用講座，引導學生將理論落地為科技解方。活動現場亦邀請桃園在地旅宿業者「南方莊園渡假飯店」分享數位化營運經驗，並提供實習與工讀機會，促進產學接軌。

青年事務局長侯佳齡表示，桃園身為國門城市，擁有發展智慧旅遊的優勢，科技與創新是城市轉型的重要力量，而青年正是其中最關鍵的推手。她強調，未來青年事務局將持續推動創業與科技創新資源，透過競賽、課程、基地輔導等方式，提供更多舞台讓青年展現實力，並期待更多產業夥伴加入，與青年共同打造桃園的智慧觀光新未來。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡頒獎獲勝團組並合影。

