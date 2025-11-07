2025ITF台北國際旅展登場 屏東館預告四重溪溫泉季將開跑

屏東縣府交旅處長黃國維（左五）領軍縣內各觀光業者，前進2025ITF台北國際旅展。

2025ITF台北國際旅展中，屏東館以「恆春建城一百五十週年紀念」為主題設展，邀請民眾前來展區互動打卡、每日都有精緻好禮帶回家！

2025ITF台北國際旅展，七日起十日一連四天於南港展覽館一館四樓盛大開幕；這次屏東展館設計以恆春古城的文化底蘊為核心延伸，疊加現代手法重新演繹展區新印象，不僅讓現場參觀民眾感受舊城風華，同時也看見屏東嶄新篇章！

屏東縣府交旅處說，屏東館今年館內全時段將進行滿額好禮大摸彩的優惠活動，民眾在屏東館消費達六百九十九元、九百九十九元及一千兩百九十九元，即可累計次數參加抽獎，買越多抽越多、筆筆皆有機會獲贈精美禮品。

屏東館設展期間有舞台互動問答遊戲、業者優惠推廣及多樣試吃活動，讓展覽有得逛、有得拿、更有得吃！

另外，屏東館展區還收錄下半年各大活動資訊及報名管道，其中，「2026屏東風域曙光路跑」活動，邀請遊客走訪絕美海岸線奔馳、一同用雙腳迎接明年的第一道曙光；「2025屏東風域祭．半島遍路」則結合地方特色旅遊路線，以「朝聖」為主題，跟著風的足跡一起去旅行！

而年底重頭戲的「四重溪溫泉季」也即將開跑，台灣好行更推出專屬的「溫泉郵輪巴士」，讓各地遊客都有機會搭乘大眾交通運輸來南國放鬆享過冬。