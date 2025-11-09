【2025ITF台北國際旅展】福壽山農場食宿超優惠 「蜜蘋果乖乖」吸睛

記者范瑜／臺北報導

「2025ITF台北國際旅展」今日最後一天在南港展覽館展出，國軍退除役官兵輔導委員會5大農場也齊聚一堂。其中，福壽山農場除展售長春茶、「福壽蘋安」蜜蘋果風味米乖乖、蘋果醋凍飲、蜜桃青青我雞尾酒等各式農特產品，並推出一泊二食平日住宿3999元優惠，吸引許多民眾駐足選購。

輔導會展區現場可見櫻花看板、大型玩偶，布置溫馨可愛，吸引大小朋友拍照留念，也規劃了QA互動及農場DIY體驗、農場好美味等活動，歡迎民眾共襄盛舉；並推出滿588抽好禮活動，買愈多送愈多，想品嘗農特產品、嘗試農場生活及大自然美景的民眾千萬別錯過。

其中，福壽山農場推出長春茶葉與茶包、特產蘋果製成之果凍及醋凍飲等特色農產品，供民眾嘗鮮，還有限定款「福壽蘋安」蜜蘋果風味米乖乖特價2包100元；以及農場國民賓館平日一泊二食住宿券，雙人同行只要3999元，含2人門票、2客早餐、2客套餐，可於明年6月30日前使用，凡購買住宿券可以優惠價加購高山蘋果，旅展現場優惠活動只到今日，有興趣的民眾可把握機會前往活動現場諮詢、體驗。

凡於輔導會展區消費滿588元，即可參加抽好禮活動，買越多送越多。（記者范瑜攝）

福壽山農場限定款「福壽蘋安」蜜蘋果風味米乖乖，1包60元，特價2包100元。（記者范瑜攝）