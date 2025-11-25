2025MAMA盛會卡司超狂！6大亮點搶先劇透 獵魔女團、SJ嗨翻全場
今年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）即將於11月28、29日於香港登場，也是MAMA睽違7年後再次重返香港，兩天的頒獎典禮不但找來朴寶劍、金憓秀擔任頒獎嘉賓，同時還邀請到影星楊紫瓊、周潤發擔任頒獎嘉賓，加上超過20組頂級K-POP歌手參與表演，引起外界關注。主辦單位也沒讓大家失望，搶先劇透6組相當特別的舞台陣容，其中人氣動畫《Kpop獵魔女團》的2支團體Saja Boys和HUNTR/X也將參演，讓外界相當期待。
MAMA頒獎典禮是由韓國CJ ENM舉辦的頒獎典禮，被譽為「亞洲的葛萊美獎」，主要頒發給韓國流行音樂界有卓越成就的明星。此次睽違7年再度重返香港，並首次透過 Mnet Plus 進行全球 4K 直播，將為全球粉絲帶來更優質的視覺效果與更廣闊的觀賞角度。
今年MAMA頒獎典禮以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」作為概念，邀請全球粉絲一齊觀賞經典表演與跨界合作，主辦單位也提前劇透表演嘉賓6大亮點，讓粉絲們都期待不已。
朴寶劍攜手街頭女戰士勁舞表演
朴寶劍自2017年擔任MAMA主持人以來，今年已是第七次接下主持的重責大任，不過今年朴寶劍除了主持工作外，還將攜手街頭女戰士BUMSUP上台表演，據了解將會是一個非常驚喜的舞台，屆時粉絲有望看到朴寶劍相當不同的一面。
金憓秀、Felix「Message Performance」帶來無限想像
主持《青龍電影獎》30年的演藝圈大前輩金憓秀，此次MAMA頒獎典禮將和Stray Kids成員Felix（李龍馥）一起帶來「Message Performance」的表演，給觀眾無限的想像。
KYOKA對決ZB1成韓彬帶來最強舞蹈大秀
因《街頭女戰士3》一炮而紅的日本嘻哈舞者KYOKA，雖在節目中組成的舞團「OSAKA Ojo Gang」已經解散，不過KYOKO憑藉亮眼的舞姿持續在韓國發展，此次和人氣男團ZERONASEONE（ZB1）隊長成韓彬同台共舞，不少粉絲都引頸期待將激盪出什麼樣的火花。
BOYNEXTDOOR、CORTIS、TREASURE合體掀翻舞台
BOYNEXTDOOR、CORTIS、TREASURE這三支男團成員，將以K-POP的勁歌勁舞，改編韓國傳統民謠〈쾌지나 칭칭〉，屆時他們會如何讓這首歌以全新面貌重生？同樣令不少粉絲相當期待。
Super Junior出道20週年致敬傳奇
於今年出道滿20週年的Super Junior，日前在台北大巨蛋連唱3天、場場爆滿，人氣依然屹立頂峰。據報導此次頒獎典禮Super Junior將獻唱「致敬傳奇」單元，相信以SJ輕鬆活潑的風格，一定能將所有人的青春帶回來。
《Kpop獵魔女團》、YG女團BABYMONSTER聯手帶來奇幻大秀
Netflix原創動畫《Kpop獵魔女團》在全球爆紅，創下3億觀看次數，片中的惡魔男團Saja Boys和獵魔女團HUNTR/X也將躍上此次MAMA頒獎典禮舞台，據悉將和YG女團BABYMONSTER一起帶來一場充滿驚奇的大秀。究竟這三個團體會一起表演《獵魔女團》的熱門歌曲〈Soda Pop〉、〈Golden〉，或另出奇招，令所有粉絲都相當期待。
目前已公布表演嘉賓：
11月28日：崔然竣、ALD1、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS。
11月29日：TXT、aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、GD權志龍、IDID、izna、JO1、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZB1 。
