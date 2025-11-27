2025MAMA頒獎碰香港大火！製作組改流程 特效舞台重新審查
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
香港新界大埔「宏福苑」昨(26)日發生嚴重火災，火勢一路延燒多棟大樓，死傷慘重。外界除了表達沉痛哀悼，也關注即將於28、29日在香港啟德體育園主場館舉辦的韓國音樂盛事MAMA是否如期進行？對此，MAMA方僅表示待確認情況再說明，至於相關典禮流程設計已傾向以「悼念、尊重災情」方向修改。
2025 MAMA頒獎典禮將在香港登場，不只請來韓國實力派演員金憓秀擔任主持人，還找來Super Junior、GD等重量級藝人演出，也邀請了港星楊紫瓊、周潤發前來頒獎，卡司陣容令人期待，但突如其來的火災事故，也讓外界擔憂典禮如何進行？是否取消？雖然已有多組韓團搭機抵港，但韓網卻有不少人喊停辦，因為擔憂事發地與典禮位置距離不遠。
對此，據韓媒《日間體育》報導，主辦方僅簡短回應「將在確認相關情況後再提供說明。」而MAMA製作組自火災後立即召開連續緊急會議，針對典禮是否具備舉辦條件、舞台流程、特效內容與藝人動線等細節討論，現場氣氛完全不是一般國際頒獎典禮倒數前的準備狀態，其中，不少韓團原訂包含火焰、爆破等特效舞台正被重新審查，製作組已傾向「悼念、尊重災情」方向修改腳本。
