2025MAMA 看點整理！獵魔女團對決、 影后金憓秀合體SKZ Felix推限定舞台

【緯來新聞網】「2025 MAMA AWARDS」將於11月28、29日在香港登場，其中包括與全球熱播動畫《K‑POP獵魔女團》的限定舞台，包含重現動畫中女團HUNTR/X與男團SAJA BOYS的對決舞台。尤其目前公布的頒獎人中，負責配音Jinu的安孝燮與配音Rumi的趙雅頓都會出席，是否也有機會看到配音的男女主角合體，消息一出早已引起網路熱烈討論。

《K‑POP獵魔女團》將在MAMA播出限定舞台。（圖／Netflix提供）

MAMA合作舞台陸續公開，包含知名街舞競賽節目《街頭女戰士》人氣舞者群組成的團體「BUMSUP」與七度主持MAMA的朴寶劍將帶來特別舞台。以及日本天才舞者KYOKA與男團ZEROBASEONE成員成韓彬也將合作演出。影后金憓秀不但即將首次擔綱MAMA主持人，還會與男團Stray Kids成員Felix帶來一段舞台演出，預計展現截然不同的跨界能量。此外，當紅偶像團體BOYNEXTDOOR、TREASURE、CORTIS等多組男團也將共同打造一場跨世代的合作舞台，也是本屆必看的亮點之一。

影后金憓秀不但即將首次擔綱MAMA主持人，還會與男團Stray Kids成員Felix合作舞台演出。（圖／MyVideo提供、翻攝自Felix IG）

不僅如此，奧斯卡影后楊紫瓊確認出席擔任頒獎嘉賓，去年攜BIGBANG合體造成巨大韓流旋風的G-DRAGON將再度演出，韓流天團SUPER JUNIOR也將降臨，再加上大勢女團aespa、IVE、i-dle，人氣男團Stray Kids、NCT WISH、ENHYPEN、RIIZE、TWS；新生代團體BABYMONSTER、Hearts2Hearts、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、KickFlip等眾星雲集，「2025 MAMA AWARDS」將於台灣大哥大MyVideo直播。





2025 MAMA AWARDS直播在台灣大哥大MyVideo

◎台灣時間：

11/28(五) 16:30 星光大道 18:30頒獎典禮

11/29(六) 16:30 星光大道 18:30頒獎典禮

◎2025 MAMA AWARDS台灣大哥大MyVideo線上直播：https://www.myvideo.net.tw/LiveChannel/

才剛來台演出的G-DRAGON、SUPER JUNIOR也將登上MAMA舞台。（圖／MyVideo提供）

楊紫瓊、周潤發將擔任MAMA頒獎人。（圖／MyVideo提供）

