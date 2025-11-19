2025MAMA 看點整理！獵魔女團對決、 影后金憓秀合體SKZ Felix推限定舞台
【緯來新聞網】「2025 MAMA AWARDS」將於11月28、29日在香港登場，其中包括與全球熱播動畫《K‑POP獵魔女團》的限定舞台，包含重現動畫中女團HUNTR/X與男團SAJA BOYS的對決舞台。尤其目前公布的頒獎人中，負責配音Jinu的安孝燮與配音Rumi的趙雅頓都會出席，是否也有機會看到配音的男女主角合體，消息一出早已引起網路熱烈討論。
《K‑POP獵魔女團》將在MAMA播出限定舞台。（圖／Netflix提供）
MAMA合作舞台陸續公開，包含知名街舞競賽節目《街頭女戰士》人氣舞者群組成的團體「BUMSUP」與七度主持MAMA的朴寶劍將帶來特別舞台。以及日本天才舞者KYOKA與男團ZEROBASEONE成員成韓彬也將合作演出。影后金憓秀不但即將首次擔綱MAMA主持人，還會與男團Stray Kids成員Felix帶來一段舞台演出，預計展現截然不同的跨界能量。此外，當紅偶像團體BOYNEXTDOOR、TREASURE、CORTIS等多組男團也將共同打造一場跨世代的合作舞台，也是本屆必看的亮點之一。
影后金憓秀不但即將首次擔綱MAMA主持人，還會與男團Stray Kids成員Felix合作舞台演出。（圖／MyVideo提供、翻攝自Felix IG）
不僅如此，奧斯卡影后楊紫瓊確認出席擔任頒獎嘉賓，去年攜BIGBANG合體造成巨大韓流旋風的G-DRAGON將再度演出，韓流天團SUPER JUNIOR也將降臨，再加上大勢女團aespa、IVE、i-dle，人氣男團Stray Kids、NCT WISH、ENHYPEN、RIIZE、TWS；新生代團體BABYMONSTER、Hearts2Hearts、MEOVV、ALLDAY PROJECT、izna、KickFlip等眾星雲集，「2025 MAMA AWARDS」將於台灣大哥大MyVideo直播。
2025 MAMA AWARDS直播在台灣大哥大MyVideo
◎台灣時間：
11/28(五) 16:30 星光大道 18:30頒獎典禮
11/29(六) 16:30 星光大道 18:30頒獎典禮
◎2025 MAMA AWARDS台灣大哥大MyVideo線上直播：https://www.myvideo.net.tw/LiveChannel/
才剛來台演出的G-DRAGON、SUPER JUNIOR也將登上MAMA舞台。（圖／MyVideo提供）
楊紫瓊、周潤發將擔任MAMA頒獎人。（圖／MyVideo提供）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 2 小時前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
《海洋奇緣》真人版預告首登場 巨石強森以「真面目」再飾毛伊
明年暑期鉅作《海洋奇緣》真人版，將於2026年7月9日上映，首支預告於全球影迷引頸期待下於今日隆重登場，除了家喻戶曉的傳唱經典金曲再度感動人心，巨石強森更以「真面目」再飾半神人毛伊，令影迷們興奮不已。中時新聞網 ・ 1 天前
Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」 孫生、蘿拉典禮全中箭
在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。TVBS新聞網 ・ 3 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真同封帝后！夫妻兩人台下相擁 她哽咽上台告白老公
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」於今（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 登場，今年看點多到爆棚，現場堪稱「神仙級同台」。《三立新聞網》也幫統整了所有得獎名單，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 1 小時前
TWICE演唱會11/22、11/23高雄世運主場館開唱！時間地點、入場須知、彩排時間一次看
韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，令人驚喜的是其中11/22將在台灣舉辦，地點就辦在高雄世運主場館！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已，目前台灣主辦單位Live Nation Taiwan 理想國尚未公開售票訊息，小邊將持續為讀者追蹤，TWICE演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
青龍獎／《徵人啟弒》橫掃6大獎！從影后到技術獎全包 成全場最風光
年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」19日晚間於首爾汝矣島 KBS Hall 盛大舉行，今年星光群聚、話題滿點。其中由朴贊郁執導的新作《徵人啟弒》成為本屆典禮最大贏家，一口氣囊括最佳作品、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、音樂獎與技術獎等多項大獎，氣勢全面壓過群雄。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不只畢書盡！2025跨年台北新年城「表演卡司第二彈」大咖輪上陣！
台北最High新年城2026跨年晚會第二波卡司今揭曉，台北市政府觀光傳播局繼先前公佈的Bii畢書盡、高爾宣OSN &王ADEN，第二波陣容再添重量級星光造咖 ・ 3 天前
黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見
黃迪揚陷周轉困難！竟崩潰拿刀砍合夥人：與世界說再見EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62典禮預告片釋出 群星高鐵車廂秀演技
台北市 / 綜合報導 第62屆金馬獎即將到來，官方日前也釋出今年頒獎典禮的預告影片。畫面中可以看到，一輛飛速前進的高鐵，與電影96分鐘的背景十分相似，車廂內還聚集了許多重量級明星，包含林依晨、張孝全、曾敬驊、藍葦華等人，全都是有入圍獎項的演員，可以說是眾星雲集，雖然影片只有短短30秒，但細節滿滿也受到粉絲好評，正式為金馬62揭開序幕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳
金馬62／韓國影后裴斗娜首度來台！吃麵被認出來嚇一跳EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
走鐘獎／黃大謙「西裝裡掏mic」 突「上台饒舌」合作Gummy B被讚爆
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 4 天前
阿湯哥終於拿到奧斯卡 從影40年獲頒終身成就獎 感性告白、眾星起立鼓掌
63歲的美國影星湯姆・克魯斯（Tom Cruise），11月16日獲頒奧斯卡終身成就獎，肯定其對電影的熱愛與貢獻，這也是阿湯哥從業40多年來，首度拿到小金人。在墨西哥導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）的幽默引言下，背景響起《不可能的任務》主題曲，阿湯哥上台接受榮譽，眾星起立鼓掌致意兩分鐘。阿湯哥在感言中真摯感謝電影的力量，並點名在場曾共事的夥伴起立，一起接受致意。他也表示，自己將持續盡一切所能為電影付出。阿湯哥曾四度入圍奧斯卡，包括1989年《七月四日誕生》（Born on the Fourth of July）、1996年《征服情海》（Jerry Maguire）、1999年《心靈角落》（Magnolia）入圍最佳男主角；2022年《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）入圍最佳電影，阿湯哥則是製片人之一。奧斯卡終身成就獎每年頒發，旨在表彰影壇傳奇人物的成就及其對電影產業的貢獻。今年的獲獎者還有編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）及美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas），典禮雖沒有電視轉播，包括李奧納多迪卡皮歐、巨石強森等，均出席盛會。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
走鐘獎／誰不色？現場「突襲檢查手機」 蔡哥、梅伯IG一開「美女晃動」全場嗨了
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 4 天前
「愛在畫中」身心障礙者創作 繪出理解隱性障礙
新北市社會局為響應2025年國際身心障礙者日活動主題「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，18日舉辦第28屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮，由副市長劉和然頒發獎牌給125名優秀的身心障礙畫作得獎者、2位「嚴選組」得獎者及6個績優參展單位，鼓勵他們藝術創作的熱情。自由時報 ・ 1 天前
Andy帥氣登走鐘紅毯！認連夜睡不好 「為這事」落淚
Andy帥氣登走鐘紅毯！認連夜睡不好 「為這事」落淚EBC東森娛樂 ・ 4 天前
TGA 2025入圍名單遺珠之憾是誰？JRPG全軍覆沒引玩家熱議
遊戲界的年度盛事 The Game Awards 2025，入圍名單終於揭曉，再度引爆了全球玩家社群的討論。而活動創辦人 Geoff Keighley 也在社群上與玩家互動，發文詢問大家對本次入圍名單的看法，特別是「最大的遺珠之憾」以及「最令人驚喜的入圍者」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
從影40年首座小金人 湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎
本報綜合外電報導 影星湯姆克魯斯獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40…中華日報 ・ 1 天前
歐洲電影獎揭曉！《情感的價值》提名6項成最大贏家
歐洲電影獎揭曉！《情感的價值》提名6項成最大贏家EBC東森娛樂 ・ 7 小時前