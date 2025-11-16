2025RUN伴Taiwan南投健行趣 陪伴長者走出健康

地方團體陪長者出門健行受到肯定。（家庭照顧者關懷協會提供）





為促進長者社會參與、強化家庭與社區間的連結，台灣居家服務策略聯盟及南投縣家庭照顧者關懷協會，16日上午9時30分舉辦「2025 RUN伴Taiwan・南投場健行趣」活動，吸引百餘長輩、家庭照顧者與在地居民參與，透過步行、互動與欣賞表演，共度一個充滿陽光與溫度的秋日早晨。

健行活動由暖身操揭開序幕，長者與家屬在志工陪伴下從「好厝邊社區長照機構」出發，依序行經參山新開幕的茶屋與李氏家園友善站點。參與者在地圖指引下悠閒漫步，每抵一站可集章，集滿三站可獲米磚小禮，象徵在地農產與社區的暖心支持。沿途談笑風聲身心暢快。

廣告 廣告

健行活動增強親子及長輩情誼與健康。（家庭照顧者關懷協會提供）

來賓致詞肯定大家願意走出家門、共同為健康加分。隊伍於10時20分正式起走，沿途社區民眾熱情加油，整體氣氛溫馨愉悅。健行後的用餐欣賞表演，更讓參與者在美食與音樂陪伴下放鬆身心，讓家屬、長輩及照顧者彼此交流，營造出暖心的社區互助氛圍。

大家步行到友善站點身心愉快。（家庭照顧者關懷協會提供）

南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳東璇表示，RUN伴精神的核心是「不放棄與陪伴」，是長照服務最重要的價值。我們希望每位長輩、家庭照顧者都能感受到照顧路上並不是孤單的。今天看到長者願意走出家門、家屬願意相伴，社區單位也熱情協作，這份力量非常感動。

縣議員吳棋楠分享感想表示，看到這麼多長輩、家庭照顧者在社區陪伴下走得開心又安心，覺得非常感動。這樣的活動不僅促進健康，更建立社區彼此支持的力量。

立委羅美玲肯定活動成功串起社區能量，對名間鄉在地單位投入長照與陪伴服務深受感動說看到這麼多長者、照顧者與社區夥伴一起走出來，展現活力與互相支持的力量，就是一個健康社區最美的樣貌。

鄉長陳翰立表示，活動走進名間重要景點與茶鄉風景，透過步行把地方文化與長照服務自然結合，用陪伴串起茶鄉的人情味，讓長照在地扎根。他指出自己的媽媽也是失智症患者，能體會家庭照顧者的壓力，社區也是失智症家庭很好的支柱，感謝家庭照顧者協會辦理這場別具意義的健行。

看到長輩、家庭照顧者、社區夥伴手牽手走過我們熟悉的茶園路、古厝與在地店家，就是名間最美的風景。長照不只是服務，更是社區一起守護的責任。

更多新聞推薦

● 民進黨「秒回式」抹黑地方聯合治理 黃國昌：背棄小英2012「協商式民主」理念