2025TCCF／《分手擂台》抱5獎成提案會大贏家 林志玲來台親頒未來力量獎

獲得「林志玲未來力量獎」的長片《逆流之舞》團隊與林志玲（右一）合影。（文策院提供）

2025創意內容大會昨天（7日）圓滿落幕，最大獎「TAICCA X CNC AWARD」頒給日本導演久保田徹的紀錄片《My Camera, My Gun》，獎金3萬美元。至於影集企劃《分手擂台 - 你還愛我嗎？》因優異的創意與市場潛力，一舉奪得五個獎項，是PITCHING 提案大會的最大贏家。

其他獎項得主包括：獲頒「TAICCA Award：Best Story」的漫畫作品《流氓書店》，獎金新台幣30 萬元。長片《引魂燈》獲中華電信Hami Video 最佳創意獎，獎金新台幣60萬元。此外，長片《逆流之舞》、動畫《Titi & Roro》、印法合製紀錄片《How Sweet Does the Honey Taste？》分別獲得藝人林志玲首設的「林志玲未來力量獎」，獎金各50萬元。

廣告 廣告

林志玲出席典禮並親自頒獎，她表示，設立獎項是為了鼓勵創作者勇於突破，讓優秀的企劃能獲得啟發與改編的力量，期盼大家一起努力。這次選擇以女性角度為主的創作，希望讓世界看到台灣豐沛的力量。《Titi & Roro》團隊獲獎後表示，T - POP（Taiwan - POP即將席捲全球，還與林志玲一同唱起動畫主題曲。

PROJECT 企劃系列專場所有獲獎團隊合影。（文策院提供）

影集企畫《分手擂台 - 你還愛我嗎？》奪下東森原創 IP 潛力獎、MyVideo 內容力量獎、民視福爾摩沙新創獎、TVBS 故事影響力大獎和udnFunLife IP 延伸潛力獎等五個獎項，是最大贏家。製作人王莉茗應全場熱烈要求，上台示範提案，將氣氛推至高點。她謙虛表示，希望這個 IP 能繼續發展為更多元的作品，讓更多人看見。

王莉茗幽默說：「自己都這麼大把年紀了，還這麼努力！」展現資深製片人與創作者的專業與熱情。長片企劃《告別夫婦》同時獲得CJ ENM HK 最具國際潛力視野獎與PHAH嘉義開發獎，主創團隊還開心地在舞台上跳健美操。

許多獲獎團隊也分享心路歷程。獲第一銀行最佳創意影集獎的影集企劃《抱警處理》團隊表示，影集開發是搜集龍珠的機會，感謝 TAICCA、設獎單位的支持，讓大家能看到台灣人的溫暖與熱情。獲得台灣高鐵美好旅程獎與台北國際影視大獎的長片企劃《聽媽媽的話》團隊也感謝文策院的協助，得以讓案子繼續走下去。

文策院長王敏惠出席頒獎典禮表示， TCCF 越來越受到國際市場關注。（文策院提供）

STORY 故事系列專場的最大獎「TAICCA Award：Best Story」由《流氓書店》獲得；漫畫作品《妖怪五星好評》因優質改編潛力，同時獲得晴天影像原創 IP 獎和翔英原創 IP 潛力獎。連拿三個獎項的作者謝東霖未能蒞臨現場，由團隊成員透過電話視訊致謝，他表示，台漫是熱門的 IP，非常有潛力，希望大家一起努力。

為提升現場的即時參與，今年特別推出由入場專業人士共同選出「我推的企劃獎」及「我推的故事獎」，分別由影集企劃《Never the Bride》與出版文本《一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫》獲得，是今年現場人氣最高、大家最期待看到的獎項。

文策院長王敏惠在頒獎典禮表示，已舉辦第六年的 TCCF 越來越受到國際市場關注，不僅FORUM 國際論壇邀請多位國際專業人士分享，MARKET 市場展交流也十分熱絡。至於PITCHING 提案大會的企劃也更優質與精彩，獲獎團隊莫不期盼，未來把這些企劃案化為多元的跨界改編作品，與觀眾見面。

文策院董事長王時思頒發最大獎「TAICCA X CNC AWARD」。 （文策院提供）

文策院董事長王時思頒發最大獎「TAICCA X CNC AWARD」時分享，提案大會從超過 600 件企劃，從提案、初審複審，再到團隊上台領獎，這一路的陪伴，非常有價值。也特別感謝許多願意投入贊助、支持的單位。大家所有的努力，都是希望台灣的內容可以跟國際聯手，成為世界文化內容重要的一員。

王時思表示，最感動的是《來自明日的情書》團隊獲獎時說：「文策院不只是政府部門，更是大家的夥伴。」文策院將持續作為大家最堅實的後盾，在這內容巨變的時代與所有人並肩作戰，共同成就下一個世代感動人心、啟發人心的力量。

更多鏡週刊報導

2025TCCF／文策院 × 鏡文學共同投資影視製作公司 鏡好看7部企劃作品曝光

2025TCCF／柯佳嬿、林予晞和張鈞甯對談「星」路歷程 提案大會首度聚焦愛情題材

2025TCCF／國際條漫大賽金獎從缺 2銀獎作品將在台、日平台上架