2025TCCF／國際條漫大賽金獎從缺 2銀獎作品將在台、日平台上架

文策院院長王敏惠（中）頒發銀獎給《地獄有事》和《一分為惡》的創作者。（文策院提供）

文策院致力將具商業潛力的台漫作品推向國際，與條漫製作公司 Contents Lab. Blue TOKYO (CLBT)、日本樂天集團線上漫畫平台R-TOON三方共同舉辦2025 國際條漫大賽，今天（6 日）在TCCF、由文策院院長王敏惠頒獎，共遴選 7 部得獎作品。評選過程競爭激烈，金獎從缺，而2 部銀獎作品《地獄有事》和《一分為惡》將在台日各大平台上架 。

文策院董事長王時思表示，台漫主題多元，不僅擅長捕捉日本重點市場喜好的類型，也有許多充滿本地特色的主題。以近年國際間條漫閱讀的趨勢，改變傳統漫畫的製作和編劇模式，也形成新一代的漫畫市場。文策院希望透過和擁有豐富 ACG 推廣經驗的日本合作，共同拓展台漫的市場規模，開發更多元的舞台。

CLBT 執行長花宮麻衣表示，能和文策院、樂天集團一同舉辦這次的條漫大賽，深感榮幸，也看到台灣創作者展現的潛力與才華。今後期盼透過雙方的緊密合作，將更多傑出的作品推向世界。

樂天集團股份有限公司執行役員、副總經理高橋宙生表示，很榮幸與文策院、 CLBT 合作發掘新一代的條漫創作者，並將他們的故事帶給日本及全球的讀者。台灣創作者也在這次比賽充分展現豐富的創意，今後將持續支援、發掘創作者，協助台漫在國際大放異彩。

2025 國際條漫大賽選出7部得獎作品，在本屆TCCF創意內容大會頒發獎項。（文策院提供）

2025國際條漫大賽是專為台漫創作者舉辦的全彩條漫大賽，獲獎作品由文策院、R-TOON編輯部、CLBT 編輯部，以及身兼演員和小說家的松井玲奈特別評審等評鑑，加上透過R-TOON進行讀者投票選出，集結專業意見和觀眾人氣，最終由金勻的《地獄有事》和Udalin的《一分為惡》獲得銀獎，至於特別評審獎頒給竹川獅的《紙紮人》，《地獄有事》再獲人氣投票獎。楊白的《屍眼》、白大與哈鴿的《獸夢旅人》、芽露的《這才不是乙女GAME》獲得佳作。

2部銀獎作品將各獲得50萬日圓獎金，人氣投票獎和特別評審獎的作品各獲 20 萬日圓獎金。銀獎、人氣投票獎和特別評審獎的作品將進入台日合製階段，後續成品會在日本樂天電子漫畫平台R-TOON先獨家連載6個月，並上架台灣的CCC 追漫台，之後再於日本各大平台連載。

此次評審委員收到許多富有創意與熱情的投稿作品，進入決審的入圍作品水準極高，無論在故事結構、作畫完成度、演出手法等都展現極佳的完成度，難分高下。然經評審團審慎討論，一致認為尚未出現「在眾多作品中脫穎而出、足以代表金獎榮耀的唯一作品」，因此決定金獎從缺。此外，佳作起初預計選出2部，但因入選作品實力優秀、難分軒輊，遂把獲獎作品增為3部。

