2025TCCF／強化台灣遊戲產業投資環境 文策院攜手烏杉資本打造原創IP

嘖嘖平台共同創辦人暨烏杉資本董事徐震（左起）、烏杉資本董事長謝孟恭、文策院副院長胡婷俐和好翊投資負責人暨烏杉資本董事張聖翊出席簽署儀式。（文策院提供）

為強化台灣遊戲產業的創新動能與投資環境，文策院與烏杉資本股份有限公司今（5日）共同宣布將攜手推動成立「數位遊戲基金」，期望透過專業資金投入與產業鏈資源整合，支持原創遊戲從研發階段即獲得早期資本助力，讓優秀的本地遊戲創作團隊能在穩健的資金與專業輔導支持下，發揮創意實力、打造具國際競爭力的原創IP。

TCCF創意內容大會創辦以來，不僅是內容交流的平台，更是呈現投資成果與產業合作的平台。現場由文策院副院長胡婷俐與烏杉資本董事長謝孟恭正式簽署合作意向書（MOU），共同宣布啟動數位遊戲基金，宣示文策院投資台灣遊戲的新篇章。

廣告 廣告

文策院董事長王時思表示，遊戲產業為當今全球娛樂市場中最具規模與成長力的領域，台灣原創遊戲團隊在創意與研發實力上表現亮眼，毫不遜於國際水準。但面臨早期資金不足、創業風險高等挑戰，此次攜手烏杉資本，希望透過專業投資與資源整合，補足缺口，為遊戲產業建立更健全的投資生態鏈，讓更多具潛力的創作能量得以成長。

烏杉資本是由對台灣自製遊戲懷抱熱情與願景的投資人共同成立，名稱取自台灣針葉五木之一烏杉，象徵深根厚植、持續成長的精神。烏杉資本的投資定位鎖定早期種子輪股權投資（Seed Stage），致力成為新創團隊的第一位機構投資人（First Check）。

除了投入資金，烏杉資本也協助有才華、有創意、有決心的遊戲開發者成立公司、建構營運基礎，並以資本與專業陪伴團隊茁壯，讓創意不止於靈感，而能化為具商業潛力的文化內容產品。

烏杉資本董事長謝孟恭和董事徐震是擁有逾30年遊戲資歷的玩家，各自擁有獨特的專業與資源。謝孟恭熟悉資本操作，可加速遊戲團隊的資本化，亦製作知名的Podcast節目《股癌》，可協助遊戲團隊獲取市場注目；徐震則因創辦群眾募資平台「嘖嘖」而累積深厚的創業與行銷經驗，且與創意、設計、文化產業有頻繁且深度的交流，可協助遊戲團隊獲取跨界人才與合作機會。

對於此次合作，謝孟恭表示，台灣不缺優秀的遊戲創作者，但早期團隊常面臨資金斷鏈、營運經驗不足、海外發行困難等挑戰。此次能與文策院合作，對業界是重要訊號，意味著台灣的遊戲產業正迎來嶄新契機，資金、政策與創意即將形成良性循環，有機會催生更多優質作品。

更多鏡週刊報導

2025TCCF／ 資金規模逾15億元 文策院集結CJ ENM及台灣業者成立雙基金

2025TCCF／展現台灣內容創作實力 TCCF今登場促國際合作商機

TCCF今年提案獎金創新高 奧斯卡首位華裔主席將現身論壇