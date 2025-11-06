2025TCCF／文策院攜手日韓漫畫、書籍通路巨擘 推動台漫進軍國際

文策院院長王敏惠（左）與韓國 CLB 執行長高永土簽署MOU，未來將推動更多跨國合製與數位出版計畫。（文策院提供）

日韓漫畫產業看好台灣創作者潛力與內容商機，文策院於TCCF展會宣布，分別與日本東販（TOHAN Corporation）、韓國條漫公司Contents Lab. Blue Co., LTD.（CLB）簽署合作意向書（MOU），建立長期夥伴關係，進行開發、合製及銷售等合作，共同推進台灣漫畫、條漫等圖像內容走向國際市場。

簽署活動今天（6日）舉辦，文策院院長王敏惠、日本東販專務小野晴輝、韓國CLB執行長高永土、 CLB TOKYO執行長花宮麻衣，以及台灣漫畫產業代表齊聚見證，現場氣氛熱烈。文策院院長王敏惠分享，文策院曾與日本東販、CLB合作過，此次簽署MOU，期望結合東販強大的發行資源，以及CLB的條漫製作實力，建立長遠的產業策進基礎。

東販為日本最大書籍經銷商，與日本各出版社集英社、講談社等，以及書店通路等都有密切網絡，近年積極從事經銷以外的業務，包含海外事業、跨域轉繹和推廣活動辦理等。今年8月與9月，文策院與東販在日本及泰國共同舉辦「台漫推介會」，吸引當地業界關注，此次再度深化合作，期望結合東販在出版生態與通路網絡的專業優勢，以行銷、推介會等方式擴大台灣漫畫、小說、條漫等內容的海外能見度。

文策院院長王敏惠（左）與日本東販專務小野晴輝簽署MOU，擴大台灣漫畫、小說、條漫等內容的海外能見度。（文策院）

東販專務小野晴輝在簽約儀式表示，台灣孕育許多優秀的作家和創作者，許多人才正陸續嶄露頭角。東販（TOHAN）和台灣東販將與文策院緊密攜手，挑戰「從台灣到日本，進而從台灣走向世界」這個宏大主題，並努力達成豐碩的成果。

CLB為具備專業原創條漫製作實力的韓國條漫公司，在日本、泰國、北美等都設有據點，與世界各國的漫畫平台、數位通路合作緊密，國際影響力不容小覷。 CLB製作的作品包括《劍術名家的小兒子》《無法親近的千金》與《死靈術士學院的召喚天才》等，日本子公司Contents Lab. Blue TOKYO去年與文策院進行條漫合製，以原創小說改編推出《找回狗狗的完美方法》和《C級哨兵備忘錄》，亦獲台灣漫迷好評。

未來文策院將與CLB進行條漫的合製與開發合作，期盼為創作者帶來更多專業製作與市場實戰的機會，強化台灣原創內容的國際曝光度。CLB執行長高永土表示，台灣漫畫創作的故事性與藝術風格在亞洲市場極具辨識度，期待能與台灣創作者攜手推動更多跨國合製與數位出版計畫，將台灣的原創能量推向全球市場，讓台、韓的內容產業建立更長遠穩定的合作基礎。

