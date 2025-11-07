2025TCCF／文策院 × 鏡文學共同投資影視製作公司 鏡好看7部企劃作品曝光

文策院與鏡文學共同投資成立影視製作公司鏡好看，預計5年內開發10部影視作品。（翻攝自鏡新聞）

文策院與鏡文學共同投資新台幣3.1億元，成立影視製作公司鏡好看（Mirror Entertainment） ，並於今天(7日)簽約， 預計5年內開發10部影視作品，並且將影視合作觸角伸向國際，與日韓等國合製。期待透過國際合作案，將台灣好故事好人才與世界接軌，打造富有娛樂性的優質影視作品。

記者會上搶先曝光七部企劃作品，展現多元題材，包括懸疑、黑色喜劇和心理驚悚等。其中，劇集《她殺之罪》改編自台灣真實的女性殺人案件，描述1980年代，一位母親從連續殺人案中的心理轉折。主創投入長期田調，從性別與社會層面切入，探討女性犯罪背後蘊含的人性議題。

以解嚴前夕的1980年代南部漁港為背景，描寫一名溫柔母親在命案連環事件中，逐漸意識到自己透過犯罪重新掌控人生的心理轉折。劇組歷經長期田野調查，試圖從性別與社會壓力層面，探討女性犯罪背後的人性議題。

其他作品還包括： 以橫跨台日百年的原民棒球故事為主軸的《蕉葉與樹的約定》；在PTT爆紅、鏡文學平台點閱冠軍的《獻給殺人魔的居家清潔指南》；由鏡文學總經理暨鏡好看董事長董成瑜親自跨國採訪取材的《有緣再掛號》；從一宗鑽石失竊案展開，結合愛情與懸疑元素的跨國諜報劇《鑽石與麵包》；以家庭創傷為切口的心理恐怖電影《跳房子》 ，以及講述一名黑道大哥金盆洗手改當牧師、卻發現兄弟與過去都不放過他的《黑道牧師》。

到場支持的文化部長李遠表示，鏡好看挑選的題材是他認為值得改編的內容。他進一步指出，董成瑜提出「議題只是包裝，娛樂才是內容」、「內容要上架全世界，就要懂世界文化」等觀點，讓他重新理解創作本質。

鏡好看由文策院、鏡文學、潤泰興股份有限公司、原石國際投資股份有限公司共同出資。未來將在5年內推出10部影視作品，並會與日本、韓國、新加坡、印尼等國展開合製，期望以故事帶動人才培育與台灣影視國際化。

