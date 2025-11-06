2025TCCF／柯佳嬿、林予晞和張鈞甯對談「星」路歷程 提案大會首度聚焦愛情題材

FORUM 國際論壇邀請柯佳嬿（左二起）、張鈞甯和林予晞深度對談，由楊千霈（左一）擔任主持人。（文策院提供）

2025 創意內容大會（TCCF）持續掀熱潮，「FORUM 國際論壇」邀請柯佳嬿、林予晞和張鈞甯等重磅嘉賓深度對談，分享她們從事演藝工作的經歷與學習，探索女性演員的多元發展面向。

柯佳嬿表示，嘗試寫作後，看劇本的感覺變得不同，準備角色時會思考人物的性格、背景與成長環境，看劇本的方式更深了一層。她透露自己近兩年嘗試寫劇本，未來希望能創作與夢境題材有關的長片。

林予晞分享在角色上的收穫，她不諱言，以前對記者有點避之唯恐不及，演出影集《死了一個娛樂女記者》之後，最大改變就是學會與記者更自然地相處，甚至建立更好的關係。張鈞甯則分享首次跨界擔任監製，讓她看見作品運作的全貌，也體會到剪輯、燈光與聲音都能重新塑造故事。這樣的經驗讓她回到表演時，會更有意識地調整自己，提醒自己放下監製的理性思維，回到單純、直覺的創作狀態。

廣告 廣告

今年PITCHING 提案大會各專場企劃不僅類型多元、創意豐沛，更吸引金獎團隊與跨國合作案齊聚，評審盛讚「難以取捨」。在影集專場，台灣創作、跨國合製企劃齊聚一堂，由演員梁正群擔任主持人。入選的主創團隊包括金獎團隊與業界享譽盛名的創作者，展現豐沛創意與產業實力。

PITCHING 提案大會各專場企劃吸引金獎團隊與跨國合作案齊聚。（文策院提供）

首度策劃的影集主題場「以新的愛情故事呼喚我吧」聚焦愛情題材，擔任此次提案培訓工作坊導師的導演林孝謙，與製作人張約翰親自到場為團隊加油打氣。主持人林予晞分享，愛情題材不只浪漫，更是理解人與人連結的橋樑，這次提案看見創作者以全新角度詮釋情感，非常感動。

長片專場的入選團隊展現跨國合製的企圖與視野，作品橫跨愛情、成長、歷史與奇幻等多元題材。主持人林孝謙表示，每個作品都是無數努力的結晶，能在過程中陪伴與見證是莫大榮幸。他認為，這個行業從來不是彼此競爭，而是每個人用盡全力，讓同一座花園盛開。

紀錄片專場聚焦身分認同、人與環境關係的探索，呈現創作者對當代議題的深刻觀察與關懷。今年首次設立「我推的企劃獎」吸引滿場聽眾駐足投票，眾多優質的提案令專業人士傷透腦筋，許多人笑說：「每一案都值得支持，真的很難選。」預計於頒獎典禮正式揭曉得獎團隊，備受期待。

廣告 廣告

此外， Shoot the Book! 出版專場的提案內容引人入勝，作品多元且具高度改編潛力。法語人出版協會（SCELF） 主席 Philippe Robinet 表示， Shoot the book! 品牌從坎城市場展合作以來，致力推廣出版影視改編，目前已進行一部出版改編為動畫的企劃案，成果值得關注。

來自新加坡的媒體諮詢顧問公司 Media Partners Asia 執行總監 Vivek 分析，泰國影視產業去年創造約 14 億美元的總產值，鞏固其作為東南亞第三大影音市場（僅次於印尼和越南）的地位。泰國透過提供最高 30% 的現金回饋政策，成功吸引逾1 億美元的海外製作支出。值得關注的是， BL 與 GL 題材帶動本土內容需求，而泰國與台灣對多元題材的高接受度，成為亞洲地區的關鍵市場。

MARKET 市場展的展位人潮絡繹不絕。（文策院提供）

來自越南的英國媒體研究公司 K7 Media 談到，台劇在越南逐漸獲關注，陸續有《我們不能是朋友》《火神的眼淚》等作品被改編；越南製作人等團隊也積極來台尋求合作，顯示兩地影視產業的合作機會與潛力。

《經典重塑：從文本到影像的敘事旅程》邀請法國知名媒體集團 Mediawan Kids & Family 與 Media Participations-Mediatoon，分享從經典文學到現代影視改編的策略與挑戰。《異能》《照明商店》製作公司 Mr. Romance 執行長沈世潤，以及打造《便利店新星》《犬系戀人》的 A+E Korea 資深副總裁蘇榮宣，對談韓劇製作新趨勢，更是一位難求，現場提問踴躍。Netflix 動畫影集《藍眼武士》導演吳怡君（Jane Wu）也應邀出席，她以第一手的好萊塢製作經驗與動畫敘事觀點，為現場帶來國際觀點的創作啟發。

此外，MARKET 市場展的展區人潮絡繹不絕，包括Netflix 近期熱播韓劇《家母螳螂》製作公司 Studio S、話題韓劇《走到月亮為止》製播單位 MBC，以及人氣漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》電視台 KBS Media都在現在設攤位，展現韓國強大的製作實力和創意魅力，吸引眾多與會人士注意。部分歐美與亞洲業界人士每年都不缺席TCCF，因為不論買方或賣方，這裡都是尋找好案子、認識好夥伴的最佳場合。

更多鏡週刊報導

2025TCCF／國際條漫大賽金獎從缺 2銀獎作品將在台、日平台上架

2025TCCF／文策院攜手日韓漫畫、書籍通路巨擘 推動台漫進軍國際

林孝謙《陽光女子合唱團》鎖定陳意涵 為翁倩玉「田調」改設定