2025TCCF／《灌籃高手》《初戀》製作人來台 與文策院簽MOU共創影視製作

日本電影資深製作人紀伊宗之（左）創辦K2 Pictures Inc. （Japan）公司，與文策院簽署合作意向書。右為文策院副院長胡婷俐。（文策院提供）

文策院今天 （5日）宣布與日本電影公司 K2 Pictures Inc. （Japan）合作並簽署合作意向書（MOU），雙方將在影視投資、合製及產業推廣等領域，共同探索長期的合作機制，促進兩國在內容製作、資金運用及市場拓展上的互惠發展。

K2 Pictures Inc. （Japan）看好台灣的文化內容兼具創意與國際市場潛力，同時欲強化對華語市場的觸角。文策院副院長胡婷俐、 K2 Pictures Inc. （Japan）董事長紀伊宗之和國內外產業人士出席發表會，宣布並見證雙邊合作。

廣告 廣告

K2 Pictures Inc. （Japan）由日本電影資深製作人紀伊宗之於2023年創立，紀伊宗之在東映公司工作逾 25年，參與許多知名真人和動畫電影的製作，包括《新世紀福音戰士新劇場版：終》《新假面騎士》《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》和《初戀》等，在業界頗富盛名。

K2 Pictures Inc. （Japan）主要業務為電影製作、發行與投資，其中「K2P Film Fund I」為日本真人和動畫電影提供拍攝資金， 紀伊宗之引入好萊塢和世界通用的投資方式，不僅吸引海外投資者參與日本電影製作，更讓電影產生的大部分收益回饋給投資人與創作者，激勵更多優質作品誕生，進而擴大整體電影製作的資金來源與規模。紀伊宗之的理念獲得日本名導是枝裕和、三池崇史與岩井俊二等人支持，將一起加入籌拍作品。

未來，文策院將發揮促進國際合作與產業媒合的專業，協助本地影視產業與國際資源接軌；K2 Pictures Inc. （Japan）則以其製作能量與產業網絡，共同開發具國際競爭力的影視作品。

文策院董事長王時思表示，台灣與日本擁有相似的創作能量與市場特性，非常期待透過與 K2 Pictures Inc. （Japan）的合作，讓兩國的團隊在資金、技術與人才上相互激盪，一起拍出感動世人的好故事。紀伊宗之也表示，非常榮幸在台灣簽署 MOU，期盼與台灣優秀人才攜手打造高品質的作品。

更多鏡週刊報導

2025TCCF／強化台灣遊戲產業投資環境 文策院攜手烏杉資本打造原創IP

2025TCCF／ 資金規模逾15億元 文策院集結CJ ENM及台灣業者成立雙基金

2025TCCF／展現台灣內容創作實力 TCCF今登場促國際合作商機