2025TCCF／ 資金規模逾15億元 文策院集結CJ ENM及台灣業者成立雙基金

文化部長李遠（中）、文策院董事長王時思（右2）、遠傳總經理井琪（右4）、TVBS總經理劉文硯（左2）及CJENM 總部國際事業部門副總趙聖祐（左1）宣布成立台韓娛樂文化內容基金。（文策院提供）

2025 創意內容大會（TCCF）開幕首日宣布好消息，除了成立「台韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創基金」，由文策院與犀利資本文創、日本株式會社極東電視共同投資成立的「集集創造娛樂」公司也同步成立，將共同推動 IP 開發與投資計畫。

台韓娛樂文化內容基金由韓國娛樂龍頭 CJ ENM Hong Kong（CJ ENM HK）、文策院、遠傳電信及 TVBS 共同成立，總額達新台幣9.6億元。未來將聚焦兩大方向：一是影視音內容投資與合製，透過支持電影、戲劇及演唱會等多元形式，展現台韓文化故事的多樣面貌；二是發行與行銷推廣，整合雙方媒體網絡與平台優勢，協助優質內容拓展海外市場。

廣告 廣告

出席TCCF 的 CJENM 總部國際事業部門副總趙聖祐（ Sean Cho ）說：「基金象徵我們對兩地內容的合作，可以把更多優質的作品推向國際的信念，結合韓國成熟的製作實力與台灣創作者的創意能力，期望開啟亞洲內容的新篇章，打造更多更具國際視野的作品。」

文化部長李遠（中）、文策院董事長王時思（左2）、遠傳總經理井琪（右2）、遠播文創董事長朱承恩（左1）與遠播文創總經理蔡俊榮（右1）宣布成立遠樂文創基金 。（文策院提供）

遠樂文創基金由遠傳電信成立的遠播文創公司與文策院共同投資，總金額達新台幣6億元，將致力於台灣的影視與音樂產業發展。影視方面，基金將優先評估具國際合製、海外資金或國際平台合作潛力的電影、戲劇及綜藝節目專案，提升製作品質與行銷能力，累積產業經驗並培育專業人才。音樂方面則推動結合科技技術，串聯國內外演唱會與音樂節 IP，提升表演內容的多元化與國際化，創造觀眾不同以往的體驗。

遠傳總經理井琪表示，本月適逢遠傳 friDay 影音推出十週年，除了引進全球優質的作品，也從內容採購轉型為以投代購，近年更積極投入影視內容，將傑出的台灣原創 IP 帶給用戶並推向國際。期待透過雙基金的成立，與志同道合的夥伴合作、資源整合，打造具備全球競爭力的台灣內容生態系。

集集創造娛樂發布會大合影。（文策院提供）

同樣於今天宣布成立的集集創造娛樂公司，未來將以 IP 孵化應用、人才培育，以及影視共製與投資為核心策略，建立完整的 IP 全生命週期生態系。成立宗旨在於讓內容不僅是作品，更成為具持續價值的資產，進一步培育具有國際競爭力的原創內容，提升台灣 IP 的全球影響力。同時將充分運用國際資源與資金支持，結合全球專業人才與策略合作夥伴，為台灣創意產業注入更多國際化動能。

集集創造董事長蔡秋安分享，未來將以台灣整體影視產業的全球化市場拓展為目標，從產業源頭的人才、開發、創作，在開案時就與國際戰略夥伴共同合作，創造直接面對全球市場的內容IP。

發表會現場齊聚國內外產業人士，出席的文化部長李遠表示，資金是影視發展的關鍵，所以他上任後第一時間便爭取國發基金投入第2個100億；同時在投資公司以外，強化國發基金投資專案及基金的可能。

文策院董事長王時思分享，現在是創意文化內容劇變的時代，是文化內容生態系重組、重新定義文化內容邊界的時代，亦是屬於文化內容冒險者的時代。冒險者最重要的行動就是組隊，只有組隊才有資格在新世界裡挑戰，才有機會成功打開通往新世界的大門。

更多鏡週刊報導

2025TCCF／展現台灣內容創作實力 TCCF今登場促國際合作商機

柏林愛樂下週來台演出全球直播 兩廳院廣場同步戶外轉播

Line TV與KKTV正式整合 開創台灣OTT產業新篇章