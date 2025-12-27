2026《英雄聯盟》賽季有多瘋？一年12個月全在打，6大國際賽連發選手沒空休息

很快的，明年《英雄聯盟》職業電競新一季的 2026 賽季又要馬上到來了。由於現在已經改制成全年三個賽段的賽制，因此將從 1 月中就開始第一賽段的比賽。而如果算上明年的官方三大國際賽事、2026 名古屋亞運、電競世界盃（EWC）與電競國家盃（ENC）等第三方國際賽事的話，2026《英雄聯盟》職業賽季將十分瘋狂的整年 12 個月都有比賽，對於電競選手們來說將是有非常嚴苛考驗的一年。

(Credit:LOLEsports)

2026《英雄聯盟》職業賽季第一賽段（1 月中開跑～3 月中巴西初陣對抗賽）

首先從明年 1 月中旬開始，《英雄聯盟》韓國 LCK、太平洋 LCP 賽區等地的第一賽段例行賽都將馬上展開，持續到二月份進入第一賽段的季後賽，以決定代表各自賽區出戰明年 3 月 16 日至 22 日在巴西舉辦的初陣對抗賽，

(Credit:LOLEsports)

而值得一提的是，2026 初陣對抗賽將擴大舉辦，由於國際賽成績表現優異，因此韓國 LCK、中國 LPL 將獲得兩個初陣對抗賽名額，而重新自 LTA 獨立出來的巴西賽區也將擁有一個名額，因此初陣對抗賽將擴增為 8 隊參加（LCK*2、LPL*2、CBLoL、LCP、LCS、LEC）

2026《英雄聯盟》職業賽季第二賽段（4 月開跑～6、7 月季中邀請賽與電競世界盃）

初陣對抗賽結束後，通常而言 4 月份開始將進入 2026《英雄聯盟》職業賽季的第二賽段，各個賽區中的隊伍又將彼此競爭，以爭奪季中邀請賽的代表資格。2026 《英雄聯盟》季中邀請賽的舉辦地將在韓國大田，並從 6 月 26 日起點燃戰火，直到 7 月 12 日的總冠軍賽。而在那之後，接下來由沙烏地阿拉伯舉辦的電競世界盃（EWC2026）《英雄聯盟》馬上在 7 月 13 日登場登場，對參賽的《英雄聯盟》職業戰隊帶來體力挑戰。

(Credit:EWC X)

2026《英雄聯盟》職業賽季第三賽段（7 月開跑～9 月亞運、10 月份世界大賽與 11 月電競國家盃）

進入 2026 年的下半年，最後一個 2026《英雄聯盟》賽段比賽將會越來越多，季中邀請賽結束後，各個賽區的第三賽段也將開跑，爭奪每年最重要的國際賽事：2026《英雄聯盟》世界大賽的賽區代表權。而除此之外，9 月份 2026名古屋亞運就會率先登場，因此對於入選各自國家隊的職業選手們來說又多了一場比賽必須準備。以及，在 11 月初《英雄聯盟》世界大賽落幕後，11 月沙烏地阿拉伯舉辦的另一項重大國際賽事電競國家盃（ENC2026）也要到來，讓職業選手們又有機會能披上國家隊戰袍，繼續打比賽。

電競國家盃明年11月正式啟動(Credit：電競世界盃基金會)

2026 年 12 月：KeSPA Cup、德瑪西亞盃等賽間期賽事

而雖然對大多數選手與隊伍來說，當 11 月的電競國家盃結束後，這個三個賽段、6 場國際大賽的瘋狂賽季就要結束，不過在隨之而來的 12 月份，還有像是韓國賽區的 KeSPA Cup、中國賽區德瑪西亞盃舉辦，讓職業選手們能夠繼續在賽場上與大家見面，也讓明年的 2026《英雄聯盟》職業賽季成為全年 12 個月都有比賽的超狂賽季。