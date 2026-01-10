2026《英雄聯盟》GZ陣容根本「CFO復仇者聯盟」？簽下1Jiang組成全台班出戰

很快的，2026《英雄聯盟》LCP 職業賽季就要回歸。而在今年的聯賽隊伍名單方面，除了透過升降賽擊敗 CHF，重回台港澳地區一級聯賽的 DCG 之外，Ground Zero（GZ）戰隊也取代了因為財務問題而遭到除名的 PSG 戰隊，繼 2025 年 PCS 聯賽之後，重新回到太平洋賽區的一級聯賽。而在今（10）天宣布上路 1Jiang 戰隊加入隊伍後，來自澳洲的 GZ 戰隊也完成了自己的 2026 年賽季陣容，除了陣容全由台灣選手組成外，也被網友們戲稱「CFO復仇者聯盟」。

(Credit:GZ X)

雖然是來自澳洲的隊伍，但由於《英雄聯盟》職業電競的賽區變動，因此 Ground Zero 也被歸入 PCS 賽區，在挑選選手時選擇同屬 PCS 賽區的選手就不用受外援名額限制。因此，過去幾天中 GZ 不斷的官宣陣容中，輔助 Orca、下路 Shunn、中路 JimieN 與打野 Husha 都是台灣選手，加上今天宣布的上路選手 1Jiang 組成了「全台班」，準備征戰 2026《英雄聯盟》LCP 賽季。

而值得一提的是，這個陣容也被許多網友發現下路 Shunn、輔助 Orca 等選手都曾與去年的賽區王者 CFO 戰隊有過交集，Shunn 在 PCS 時期效力 CFO、Orca 在今年休賽期中也曾短暫被 CFO 簽下，離隊後才轉投 GZ，而上路 1Jiang 據傳也曾前往 CFO 試訓，後來才來到 GZ 戰隊。也因此，未來這支「CFO 復仇者聯盟」在 2026 年賽季會與 CFO 戰隊擦出什麼火花，也相當令人期待。