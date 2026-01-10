2026《英雄聯盟》GZ陣容根本「CFO復仇者聯盟」？簽下1Jiang組成全台班出戰
很快的，2026《英雄聯盟》LCP 職業賽季就要回歸。而在今年的聯賽隊伍名單方面，除了透過升降賽擊敗 CHF，重回台港澳地區一級聯賽的 DCG 之外，Ground Zero（GZ）戰隊也取代了因為財務問題而遭到除名的 PSG 戰隊，繼 2025 年 PCS 聯賽之後，重新回到太平洋賽區的一級聯賽。而在今（10）天宣布上路 1Jiang 戰隊加入隊伍後，來自澳洲的 GZ 戰隊也完成了自己的 2026 年賽季陣容，除了陣容全由台灣選手組成外，也被網友們戲稱「CFO復仇者聯盟」。
雖然是來自澳洲的隊伍，但由於《英雄聯盟》職業電競的賽區變動，因此 Ground Zero 也被歸入 PCS 賽區，在挑選選手時選擇同屬 PCS 賽區的選手就不用受外援名額限制。因此，過去幾天中 GZ 不斷的官宣陣容中，輔助 Orca、下路 Shunn、中路 JimieN 與打野 Husha 都是台灣選手，加上今天宣布的上路選手 1Jiang 組成了「全台班」，準備征戰 2026《英雄聯盟》LCP 賽季。
而值得一提的是，這個陣容也被許多網友發現下路 Shunn、輔助 Orca 等選手都曾與去年的賽區王者 CFO 戰隊有過交集，Shunn 在 PCS 時期效力 CFO、Orca 在今年休賽期中也曾短暫被 CFO 簽下，離隊後才轉投 GZ，而上路 1Jiang 據傳也曾前往 CFO 試訓，後來才來到 GZ 戰隊。也因此，未來這支「CFO 復仇者聯盟」在 2026 年賽季會與 CFO 戰隊擦出什麼火花，也相當令人期待。
Forged and hardened by the LPL, he returns stronger🔥
Rounding out our #LCP roster, please welcome 1Jiang as our Top Laner🛡️#GZLoL | #GZPZ | @lolpacificen | #LoLPacific pic.twitter.com/N91UGJ9V0w
— Ground Zero (@GroundZeroOCE) January 10, 2026
A familiar presence returns, ready to make his mark 👊
Welcome Husha, our Jungler for the upcoming #LCP Season!#GZLoL | #GZPZ | @lolpacificen | #LoLPacific pic.twitter.com/Wo1Nwiu0uL
— Ground Zero (@GroundZeroOCE) January 9, 2026
He is back, ready to take on a new challenge ⚔️
Join us in welcoming @JimieNlol as our Mid Laner in the #LCP! 🔥#GZLoL | #GZPZ | @lolpacificen | #LoLPacific pic.twitter.com/WTQlZQaiC7
— Ground Zero (@GroundZeroOCE) January 9, 2026
From rival to ally🤝
We are excited to welcome Orca as our Support for the #LCP 🐋#GZLoL | #GZPZ | @lolpacificen | #LoLPacific pic.twitter.com/zoOimG51tO
— Ground Zero (@GroundZeroOCE) January 8, 2026
A World Championship Contender back for more🏆
Welcome to our new ADC for the #LCP, Shunn! #GZLoL | #GZPZ | @lolpacificen | #LoLPacific pic.twitter.com/wlLXqhQVbW
— Ground Zero (@GroundZeroOCE) January 8, 2026
