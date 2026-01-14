2026《英雄聯盟》LCP全新機制登場！每場比賽都有冠軍積分，最高能直接保送季中賽與世界賽！

2026《英雄聯盟》職業賽季將於本週開始回歸，太平洋 LCP 賽區將從 1 月 16 日下午 2 點的開幕戰 GZ 對決 TSW 開始，點燃 2026 年賽季的征程。而為了讓隊伍們在全年三個賽段中都有競爭動力，努力追尋最好的成績，LCP 官方將在 2026 年賽季中引進全新的「冠軍積分」制度，所有比賽都會獲得相對應的積分，最後冠軍積分最高者能直接保送 2026《英雄聯盟》世界大賽，同時為了鼓舞那些前面賽段積分落後的隊伍，一旦賽段結算時積分為負，也會直接清零積分，在下個賽段重新開始。

(Credit:LCP)

除了 CFO、DFM、SHG、GAM、MVKE 與 TSW 等 6 支本來就留在 LCP 賽區的隊伍外，DCG 靠著升降賽擊敗 CHF 從 PCS 順利晉級、澳洲隊伍 GZ 則取代了因為財務問題而遭除名的 PSG Talon，繼 PCS 聯賽後重新回到了太平洋賽區的一級聯賽，一起成為 2026 年《英雄聯盟》LCP 賽區的 8 隊陣容之一。

而為了鼓勵所有隊伍穩定與爆發性的表現，LCP 賽區引進全新的「冠軍積分」機制，在每局例行賽賽事中，隊伍將依據勝負獲得賽事積分，而例行賽結束後的最終排名也會給隊伍排名積分，兩者相加後就是那個賽段的冠軍積分，而如果有隊伍的賽事積分相同，則會以季後賽排名做為依據，給予排名積分。

並且，LCP 官方也表示，第二賽段的賽事積分將會以兩倍計算，第二賽段冠軍積分結算最高者將能直接獲得第二張《英雄聯盟》季中邀請賽門票。而如果前兩個賽段計算後隊伍積分為負，就會歸零重新計算，給予隊伍們一個重新開始的機會，在第三賽段力爭上游。第三賽段將進行瑞士輪賽制，除首輪由第二賽段季後賽的前四名隊伍對決後四名隊伍外，後續由同戰績的隊伍互相對決，三勝晉級而三敗淘汰。

晉級季後賽的四支隊伍透過 BO5 賽事決定種子序與雙敗季後賽賽制選出 2 張晉級 2026《英雄聯盟》世界大賽的門票，而第三張 LCP 賽區世界賽門票則將歸屬於全年冠軍積分最高的隊伍，因此在第二賽段負分清零後，戰隊們仍然有在第三賽段重新開始、力爭上游的機會，努力爭取踏上 2026《英雄聯盟》世界大賽舞台。同時，冠軍積分也將決定隊伍需不需要去打升降賽。