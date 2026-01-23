2026《英雄聯盟》LCP懶人包：直播網址、隊伍選手名單、賽制變革全在這
去年的《英雄聯盟》職業賽季迎來了全球賽區大改，台港澳 PCS 賽區成為次級聯賽，整合了日本、越南、大洋洲成立新的一級聯賽太平洋賽區 LCP，結果賽區王者 CFO 戰隊代表 LCP 征戰全年三大國際賽事，也屢屢上演了大驚奇。而現在，新一季的 LCP 賽事又要展開，2026 年賽季 LCP 迎來了引進瑞士制賽事、2vs2 對決選邊取代單挑賽制等重大變革，賽季將從 1 月 16 日始一路持續至 3 月 1 日，決定誰能代表 LCP 賽區參加初陣對抗賽。而在賽事開始之前，就讓 Yahoo奇摩遊戲電競的懶人包帶你看完所有想知道的資訊吧！
2026《英雄聯盟》LCP 賽季有什麼變革？
2026《英雄聯盟》LCP 賽季將被分為三個賽段，第一賽季從 1 月 16 日持續至 3 月 1 日；第二賽季從 4 月 4 日至 6 月 7 日；最後的第三賽季則將從 7 月 24 日開打，持續至 8 月 30 日。
此外，本賽季將引入冠軍積分，每支隊伍會透過季賽表現與每個賽段的排名獲得積分，在第三賽段結束後，冠軍積分最高者將可獲得 2026《英雄聯盟》世界大賽參賽資格。
以及，第三賽段將引進瑞士輪賽事，所有瑞士輪的比賽將是 BO3 與 BO5 的混合賽制，代表在 2026 年 LCP 賽季中，將不會看到 BO1 賽事。
2026《英雄聯盟》LCP 賽季第一賽季開打日期、賽制為何？
LCP 八隻戰隊將從 1 月 16 日開始，進行單循環 BO3，所有賽事都將採用全局 BP 制，前六名的隊伍晉級資格賽。資格賽將進行 BO5 的雙敗淘汰賽制，最後在 3 月 1 日的賽段總決賽中，獲勝者將能取得代表 LCP 聯賽出戰 First Stand 國際賽的門票。此外，與過去不同的是，每個比賽日的開打時間將提早至下午 2：00。
在例行賽 1 月 16 日至 2 月 8 日部分，將採用無懼選角制度並進行 BO3 賽事，取前六名隊伍晉級。第二階段資格賽從 2 月 8 日至 3 月 1 日期間開打，採雙敗淘汰 BO5 賽事，最終第一名的的隊伍將晉級 First Stand 國際賽。
2026《英雄聯盟》LCP 春季賽參賽隊伍與選手名單有哪些？
由於 PSG 戰隊出現財務與欠薪問題，因此遭 Riot Games 終止合作隊伍身分，除名 LCP 聯賽，賽區名額由 Ground Zero 接手。此外，Deep Cross Gaming 戰隊經過升降賽擊敗客座隊伍 CHF，成功晉級 LCP 賽區，重回一級聯賽競爭。此外，Ground Zero 也是客座隊伍，而非合作隊伍。
CFO：Rest、Shadow、Pungyeon、Doggo、2274
DCG：Flauren、Pop9、Hongsuo、XiaoXiang、Feng、ShiauC
SHG：Evi、Van、Aria、Marble、Vsta
GAM：Kiyaya、DrakTharr、Aress、Artemis、Taki
MVKE：Kratos、SOFM、Seany、Shogun、SiuLoong、Gury、Kati、Elio
DFM：Momo、Rayfarky、Citrus、Keine、Kakkun、Gaeng
GZ：1Jiang、Husha、Jimien、Shunn、Orca
TSW：Hiro02、Pun、Hizto、Dire、Eddie、Bie
2025《英雄聯盟》LCP 賽季開幕戰直播哪裡看？
繁體中文
英文
