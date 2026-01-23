2026《英雄聯盟》LCP懶人包：直播網址、隊伍選手名單、賽制變革全在這

去年的《英雄聯盟》職業賽季迎來了全球賽區大改，台港澳 PCS 賽區成為次級聯賽，整合了日本、越南、大洋洲成立新的一級聯賽太平洋賽區 LCP，結果賽區王者 CFO 戰隊代表 LCP 征戰全年三大國際賽事，也屢屢上演了大驚奇。而現在，新一季的 LCP 賽事又要展開，2026 年賽季 LCP 迎來了引進瑞士制賽事、2vs2 對決選邊取代單挑賽制等重大變革，賽季將從 1 月 16 日始一路持續至 3 月 1 日，決定誰能代表 LCP 賽區參加初陣對抗賽。而在賽事開始之前，就讓 Yahoo奇摩遊戲電競的懶人包帶你看完所有想知道的資訊吧！

(Credit:LCP)

2026《英雄聯盟》LCP 賽季有什麼變革？

2026《英雄聯盟》LCP 賽季將被分為三個賽段，第一賽季從 1 月 16 日持續至 3 月 1 日；第二賽季從 4 月 4 日至 6 月 7 日；最後的第三賽季則將從 7 月 24 日開打，持續至 8 月 30 日。

廣告 廣告

(Credit:LCP)

此外，本賽季將引入冠軍積分，每支隊伍會透過季賽表現與每個賽段的排名獲得積分，在第三賽段結束後，冠軍積分最高者將可獲得 2026《英雄聯盟》世界大賽參賽資格。

以及，第三賽段將引進瑞士輪賽事，所有瑞士輪的比賽將是 BO3 與 BO5 的混合賽制，代表在 2026 年 LCP 賽季中，將不會看到 BO1 賽事。

(Credit:LCP)

2026《英雄聯盟》LCP 賽季第一賽季開打日期、賽制為何？

LCP 八隻戰隊將從 1 月 16 日開始，進行單循環 BO3，所有賽事都將採用全局 BP 制，前六名的隊伍晉級資格賽。資格賽將進行 BO5 的雙敗淘汰賽制，最後在 3 月 1 日的賽段總決賽中，獲勝者將能取得代表 LCP 聯賽出戰 First Stand 國際賽的門票。此外，與過去不同的是，每個比賽日的開打時間將提早至下午 2：00。

在例行賽 1 月 16 日至 2 月 8 日部分，將採用無懼選角制度並進行 BO3 賽事，取前六名隊伍晉級。第二階段資格賽從 2 月 8 日至 3 月 1 日期間開打，採雙敗淘汰 BO5 賽事，最終第一名的的隊伍將晉級 First Stand 國際賽。

(Credit:LCP)

2026《英雄聯盟》LCP 春季賽參賽隊伍與選手名單有哪些？

由於 PSG 戰隊出現財務與欠薪問題，因此遭 Riot Games 終止合作隊伍身分，除名 LCP 聯賽，賽區名額由 Ground Zero 接手。此外，Deep Cross Gaming 戰隊經過升降賽擊敗客座隊伍 CHF，成功晉級 LCP 賽區，重回一級聯賽競爭。此外，Ground Zero 也是客座隊伍，而非合作隊伍。

(Credit:LCP)

CFO：Rest、Shadow、Pungyeon、Doggo、2274

(Credit:LCP)

DCG：Flauren、Pop9、Hongsuo、XiaoXiang、Feng、ShiauC

(Credit:LCP)

SHG：Evi、Van、Aria、Marble、Vsta

(Credit:LCP)

GAM：Kiyaya、DrakTharr、Aress、Artemis、Taki

(Credit:LCP)

MVKE：Kratos、SOFM、Seany、Shogun、SiuLoong、Gury、Kati、Elio

(Credit:LCP)

DFM：Momo、Rayfarky、Citrus、Keine、Kakkun、Gaeng

(Credit:LCP)

GZ：1Jiang、Husha、Jimien、Shunn、Orca

(Credit:LCP)

TSW：Hiro02、Pun、Hizto、Dire、Eddie、Bie

(Credit:LCP)

2025《英雄聯盟》LCP 賽季開幕戰直播哪裡看？

繁體中文

英文