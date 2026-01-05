Yahoo奇摩遊戲編輯部

2026《英雄聯盟》LCP聯賽1月16日開打！全年三賽季賽制一次看

《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（LCP）將於2026年1月16日開啟新賽季。LCP 與 VNGGames、Carry International、PlayBrain 及 Arcanist合作，迎來第二個賽季。隨著 CTBC Flying Oyster 捍衛冠軍寶座，而聯盟中各隊摩拳擦掌、企圖將其拉下王座，這個賽季勢必成為必看賽事。我們也歡迎 Deep Cross Gaming 及 Ground Zero Gaming 作為客座隊伍參賽，2026 賽季將於 1 月 16 日開打。

LCP 2026 賽季資訊（來源：Riot Games官方提供）
繫好安全帶吧！八支隊伍將再次展開激烈對決，爭奪參加全球賽事的榮譽，以及LCP冠軍頭銜！在新賽季開始前，繼續閱讀以了解賽程、賽制以及更多相關資訊。

LCP 2026 隊伍名單（來源：Riot Games官方提供）
LCP 2026 賽季總覽

在 2026 年，LCP 仍將分為三階段季賽：

  • 第一賽季：1 月 16 日到 3 月 1 日

  • 第二賽季：4 月 4 日到 6 月 7 日

  • 第三賽季：7 月 24 日到 8 月 30 日

第一賽季的比賽將提前開打，每個比賽日的開賽時間為台灣時間下午 2 點。我們將在本階段季賽結束時蒐集反饋，以了解全區粉絲對此變動的感受。

歡迎前往lolesports.com查看 LCP 的最新賽程，我們將會定期更新賽事資訊。

LCP 2026 賽季總覽（來源：Riot Games官方提供）
賽季賽制

如同此處公告，我們將引入一系列變動，以在整個賽季中維持 LCP 的高競爭性，並提升粉絲的觀賽體驗。

冠軍積分

首先，本賽季將引入冠軍積分，用以確保隊伍能因表現獲得參加全球賽事的資格，並決定哪支客座隊伍需要在晉升資格戰中保住席位！積分計算方式如下：

● 第一賽季和第二賽季例行賽：

○  每場例行賽結束後，賽事積分將轉換為冠軍積分

■比賽勝利：+1 賽事積分；比賽落敗：-1 賽事積分

○ 第二賽季例行賽結束時的賽事積分將乘以 2。

○ 隊伍還會獲得排名積分，在例行賽排名越高，獲得的額外積分越多，第一名獲得 7 分，第二名獲得 6 分，依此類推。

○ 在第一及第二賽季例行賽結束時，任何隊伍的賽事積分若為負數則會歸零。

■ 這有助於確保積分為負的隊伍在賽季剩餘時間仍有機會，而同時也讓表現最優秀的隊伍保持警覺。

■備註：僅有自賽事積分轉換而得的冠軍積分部分會有歸零的情況，來自排名積分所得之冠軍積分將不受影響。

●第一賽季及第二賽季季後賽，前四名隊伍將獲得額外積分：

○ #1：20分

○ #2：15分

○ #3：10分

○ #4：5分

●第三賽季瑞士制階段，冠軍積分將依照瑞士制階段的比賽結果發放：

○ 3-0：50 分

○ 3-1：40 分

○ 3-2：30 分

○ 2-3：15 分

○ 1-3：3 分

○ 0-3：0 分

●第三賽季季後賽，第三名隊伍將獲得 15 分

●若隊伍的冠軍積分相同，將以淘汰賽或季後賽中的排名作為決勝依據。

我們希望獎勵整個賽季中保持穩定與優異表現的隊伍，同時將比賽推向第三賽季的高潮，因為各隊伍在每個階段累積的積分將越來越多。

接下來談談賽制，我們將延續 2025 年的第一、第二賽季賽制，並在第三賽季引入瑞士制階段。各階段季賽的賽制如下：

第一賽季

例行賽期間，隊伍將以單循環三局兩勝制（BO3）進行比賽。前六名隊伍將晉級季後賽，並透過一系列混合淘汰制五局三勝制（BO5）比賽角逐，爭奪 LCP 在 2026 初陣對抗賽的代表名額。

LCP 2026 第一賽季賽制（來源：Riot Games官方提供）
第二賽季

第二賽季的例行賽中，隊伍將以單循環三局兩勝制（BO3）對戰，以決定晉級季後賽階段的前六名隊伍。

隨後，六支晉級季後賽階段的隊伍將進行混合淘汰制五局三勝制（BO5）對決，最終冠軍將獲得參加 MSI 季中邀請賽的名額。

第二支獲得 MSI 資格的隊伍，將是第二賽季結束時累積冠軍積分最高的隊伍。

LCP 2026 第二賽季賽制（來源：Riot Games官方提供）
第三賽季

本階段我們將引入瑞士制階段！如果你不熟悉它的運作方式，不用擔心，我們會詳細說明。

第三賽季賽制（來源：Riot Games官方提供）
在第一輪中，第二賽季季後賽的前四名隊伍將隨機對上後四名隊伍。在後續輪次中，隊伍將與擁有相同勝負紀錄的隊伍對戰，配對採隨機方式，但有一些例外情況：

  • 已經交手過的隊伍在後續輪次將不再互相對戰（除非別無選擇）。

  • 在 2-1 與 1-2 組中，2-0 組的敗方將對上 0-2 分 組的勝方（1-1 組的隊伍仍採隨機配對）。

瑞士制階段將混合採用三局兩勝制（BO3）和五局三勝制（BO5）。隊伍將持續比賽，直到取得三勝（晉級季後賽）或三敗為止。爭奪第三勝或第三敗的比賽將採用五局三勝制（BO5）。

瑞士制階段結束後，將進行最後的排名賽，以決定最終名次：

● 所有最終排名賽將採用五局三勝制（BO5）

● 用於決定第一名隊伍

○ 該隊伍可在季後賽中選擇面對第三名或第四名的對手

● 用於決定在三場落敗後仍並列的隊伍（例如 1-3、2-3）的平手賽

○ 平手賽勝者將額外獲得 5 分冠軍積分（在瑞士制階段所獲得的積分之外）

LCP 2026 瑞士制階段（來源：Riot Games官方提供）
接下來，在季後賽中，四支晉級隊伍將以雙敗淘汰制進行一系列五局三勝制（BO5）比賽，爭奪兩張世界大賽門票。最終冠軍隊伍也將加冕為 LCP 冠軍！

在賽季結束時累積冠軍積分最高的隊伍，也將取得世界大賽資格，與季後賽前兩名隊伍一同參賽。

LCP 2026 季後分組賽（來源：Riot Games官方提供）
以上內容為廠商提供資料原文

