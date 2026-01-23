2026「讓生活更精彩」的10個小習慣：實行數位減壓、拒絕內耗，別再執著「年度目標」
【文／Beauty美人圈．Jessie】
新的一年回顧過去的年終目標，我們似乎總會不知不覺為自己設定一份看似宏大的藍圖，卻常在忙碌與壓力中迷失方向，甚至因為沒達成計畫而自責、焦慮，甚至絕望。小編整理出2026年「讓生活更精彩」的10個小習慣，這次不妨換一種方式⸺與其追求一次到位的大改變，不如從更貼近日常的小習慣開始吧！
1、摒棄「年度目標」設定
過去我們在訂定年度目標時總是格外「夢幻」，長期下來就好像在畫餅給自己！這種情況就容易讓人年初充滿熱情，年末卻因難以達成而感到挫敗。今年我們換一種方式，把注意力集中在「未來90天內必須完成」的小目標上！我們可以幫自己制定3〜4個任務，比如若我們的目標是「學會彈鋼琴」，就可以設定每個禮拜練習三次，每次學會一小段曲子。這種方式不僅能夠降低心理壓力，也能讓成就感累積成堅持下去的動力。而就算沒有達成，也不至於讓人太過沮喪、影響心情。
2、實行數位減壓
現代生活幾乎被手機、社群媒體與訊息轟炸充斥，長期容易造成焦慮及注意力分散，短影片的流行更讓人失去耐心。近幾年Z世代開始流行起「數位斷捨離」，我們也可以趁著新的一年到來試著執行看看「數位減壓」！例如晚餐後的一小時完全不碰手機，這段時間可以下樓散散步，和家人聊聊天；或是通過APP限制手機使用。當然更進階的方法就是「數位斷捨離」，刪除不常用的社交APP或取消不必要的通知。長期下來，也許生活品質會有所提升喔！
3、每周至少做一件讓自己開心的事
普通人的生活大多是身不由己的，每天幾乎有一半以上的時間都在公司賣命，長期下來容易感到生活單調，壓力的累積也使我們忽略了自己的情緒需求。正因如此，刻意為自己安排一些小確幸就顯得格外重要！每個禮拜至少安排一件「純粹讓自己開心」的事情，像是看一場最新上映的電影、去吃一頓大餐，或是買一支喜歡的口紅當作禮物送給自己，為自己製造生活的小確幸吧！
4、每天安排「微學習」
「微學習」和一般學習有什麼不同嗎？「微學習」不是逼自己每天讀一小時，而是在可掌握的時間內接觸一點新知，比如花5分鐘聽一段TED演講，或是在通勤時間或中午吃飯時間，聽10分鐘的英文Podcast。這個方法其實與《原子習慣》的理念類似，當我們將目標拆成最小、最容易執行的模式時，就會發現自己能夠更輕鬆理解新概念，也更能把知識連結到生活中，而且這種溫和的自我增值方式也不會造成壓力，就算有一天忘記執行，也不會讓我們出現嚴重「脫隊」的懊惱。
5、別死守舊目標！回頭檢視再出發
當我們將「宏大的年度目標」拆成「能實際執行的小計畫」，就能適時回頭檢視哪些地方需要調整。畢竟沒有完美的計畫，所有安排都是在行動中慢慢修正出來的。不妨試著每兩週留 20 分鐘檢查自己的狀態，例如運動次數有沒有減少、消費是否超出預期，或是哪一件事讓你感到特別疲憊、難以完成。接著把不再適用或已經失效的安排直接刪掉，並把新的需求寫進行事曆。這樣不只能避免長時間走錯方向，也能讓行動始終貼合當下的生活狀態，而不是被舊目標綁架！
6、重整交友圈，拒絕「無效社交」
近幾年網路上討論最多的話題之一，絕對少不了「無效社交」。那些只是應付的聚會、滿滿負能量的聊天，或只在有事相求時才出現的關係，看起來像是在維持友情，其實卻默默消耗情緒和能量，久了真的會覺得心很累。其實重整交友圈，不是要你狠心「斷捨離朋友」，而是學著分辨與分類，看看哪些互動能讓你心情變好，哪些只會讓人疲憊，再適度調整相處的頻率，而不是勉強自己配合。時間久了，自然就會留下真正想見、也值得花時間相處的人。
7、直接代入「想成為的人」角色
你想成為什麼樣的人呢？如果你內心有個崇拜的、欽羨的理想目標，想要成為某個行業或某個領域的角色，那麼就以你想成為的人身份行事。假如你想成為極高銷量的作家，那就不要只是羨慕他作品暢銷，而是要去思考他每天怎麼安排寫作、修稿、與讀者互動、調整心態；想成為百歲健康的人，重點不是只羨慕長壽，而是想他每天如何運動、控制飲食、保持充足睡眠。這種心理學上的「行為先於思維法則」可以逐漸塑造自我形象。所以，從現在開始，不要再去想著「我要成為某某某」，而是要認定「我就是某某某」！
8、每天早晨精神喊話
很多人每天只要一想到要上班、上課，睜開眼的瞬間就開始緊張焦慮，連帶影響一整天的狀態，所以出門前的心態真的超重要。所謂的精神喊話，其實不是浮誇地替自己打氣，而是給自己一個簡短、具體的心理設定。像是起床後對著鏡子告訴自己：「今天我會把事情做好」、「我已經準備好用好的狀態迎接新的一天。」這些話看似微小，卻能幫大腦先設定一個穩定的起跑點，整天的心情也會跟著不一樣。
9、堅持寫「稱讚日記」
韓劇《精神病房也會迎來清晨》中，多恩在住院期間開始寫「稱讚日記」，每天記下三件值得肯定自己的事。這些事情不必多偉大、多厲害，哪怕只是今天準時起床、好好吃了一餐飯，或是明明很累，還是乖乖去上學了，都很值得被稱讚。透過這樣具體的記錄，我們能慢慢累積對自己的信心，減少「我好像什麼都做不好」的負面想法。時間久了，在日常生活中也更能抬頭挺胸的面對每一天。
10、從「討好型人格」到「堅持自我」
從「討好型人格」走向「堅持自我」，其實是慢慢練習把界線找回來的過程。想抽離一味迎合他人的習慣，可以先從小地方開始，把原本下意識的「別人會不會怎麼想」，調整成「我現在真正需要的是什麼」。這不只是行為上的改變，更是心裡優先順序的重新排列。像是收到聚會邀約時，過去第一個念頭可能是「拒絕會不會讓對方不開心」，不妨試著換成「我現在的狀態適合出門嗎」。當我們開始尊重並正視自己的需求，就已經是在為自己站出來了。
迎接 2026 年，別再被「年度目標」綁住了！真正能讓生活慢慢變好的，往往是那些看似微小、卻能一點一滴改變心態與生活品質的小習慣。每天學一點新東西、整理一次心情、調整一點人際界線，或只是誠實問問自己真正需要什麼，其實都已經很值得被稱讚。願大家在新的一年裡，不用急著變成理想中的樣子，而是一步一步，慢慢靠近更喜歡的自己。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
